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Пенза-Пресс
Пенза-Пресс

Производители сигарет попросили не повышать акцизы на 20%

Производители сигарет предложили кабмину не повышать акцизы на табачную продукцию на 20%, а увеличить на 8%. Бизнесмены представили свои расчеты.В источнике
С чего всё началось
Известия

Расплата за дым: бизнес просит не увеличивать акцизы на сигареты на 20%

Бизнес предложил кабмину повысить акцизы на табачную продукцию на 8%, а не на 20%, как анонсировал Минфин. Производители просят правительство учесть их расчеты при определении нового сбора.
Известия17 сентября в 17:01
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Комсомольская правда

Небольшие доходы государства и большие расходы граждан – взрывной рост акциза на сигареты больно ударит по семейному бюджету

Комсомольская правда18 сентября в 14:20
Lenta.ru

Планы по повышению цен на сигареты в России сочли наглостью

Lenta.ru18 сентября в 07:23
Известия

Производители сигарет просят не повышать акцизы на 20%

Известия17 сентября в 19:25
URA.Ru

В России предложили новый вариант повышения акциза на сигареты. Это спасет и бизнес, и бюджет

URA.Ru17 сентября в 22:34
ТАСС

«Известия»: бизнес предложил Минфину увеличить акциз на табак на 8% вместо 20%

ТАСС17 сентября в 22:08
РЕН ТВ

Российский бизнес просит не увеличивать акцизы на сигареты на 20%

РЕН ТВ17 сентября в 19:16
Коммерсантъ

«Известия»: производители табака просят поднять акцизы на него не на 20%, а лишь на 8%

Коммерсантъ18 сентября в 02:27

Навальный потребовал вернуть изъятую в России одежду

Основатель ФБК Алексей Навальный, проходящий лечение в берлинской клинике «Шарите», заявил о нахождении следов «Новичка» на своем теле и потребовал у российских правоохранительных органов вернуть ему изъятую в день отправки в Германию одежду.
Ведомости07:47
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Отслуживший российский спутник «Метеор-Э» во вторник сойдет с орбиты

Выведенный из эксплуатации российский спутник наблюдения поверхности Земли "Метеор-Э" во вторник примерно в 06:45 по Москве должен войти в плотные слои атмосферы над Индийским океаном, сообщил сайт space-track.org, ссылаясь на данные ВВС США.
Интерфакс08:58
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Адвокат потребовал возбудить дело об убийстве Тесака

Адвокат Алексей Михальчик потребовал возбудить уголовное дело об убийстве националиста Максима Марцинкевича (Тесака) на основании результатов независимой экспертизы, признавшей, что он не мог сам себе нанести смертельные раны.
Lenta.ru07:58
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Граждан РФ заподозрили в сомнительных операциях через банки США

Москва, 21 сентября 2020, 08:56 — REGNUM Некоторые финансовые операции американских банков в интересах российских бизнесменов оказались в числе сомнительных, привлёкших внимание финансовой разведки США (FinCEN).
REGNUM01:56
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Джикия ответил на слова Макарова о том, что «Рубин» сильнее «Спартака»

Защитник и капитан «Спартака» Георгий Джикия отреагировал на слова полузащитника казанского «Рубина» Дениса Макарова, который заявил, что его команда сильнее красно-белых, после матча восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
RT на русском09:03

Российские музыканты поддержат концертом протестующих в Белоруссии

В концерте примут участие Дмитрий Спирин с группой «Тараканы», Алексей Кортнев и группа «Несчастный случай», «Машина времени» с Андреем Макаревичем, Роман Луговых и «Ромарио», а также группы «Рабфак», «Яуза», «Аркадий Коц», поэт Леонид Каганов и другие.
Газета Культура07:10
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