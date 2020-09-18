Производители сигарет попросили не повышать акцизы на 20%
Производители сигарет предложили кабмину не повышать акцизы на табачную продукцию на 20%, а увеличить на 8%. Бизнесмены представили свои расчеты.В источнике
С чего всё началось
Расплата за дым: бизнес просит не увеличивать акцизы на сигареты на 20%
Бизнес предложил кабмину повысить акцизы на табачную продукцию на 8%, а не на 20%, как анонсировал Минфин. Производители просят правительство учесть их расчеты при определении нового сбора.
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