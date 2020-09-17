Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Известия
Известия

Производители сигарет просят не повышать акцизы на 20%

Бизнес предложил кабмину повысить акцизы на табачную продукцию на 8%, а не на 20%, как анонсировал Минфин. Производители просят правительство учесть их расчеты при определении нового сбора.В источнике
С чего всё началось
Известия

Расплата за дым: бизнес просит не увеличивать акцизы на сигареты на 20%

Бизнес предложил кабмину повысить акцизы на табачную продукцию на 8%, а не на 20%, как анонсировал Минфин. Производители просят правительство учесть их расчеты при определении нового сбора.
Известия17:01
Подробнее о событии
РЕН ТВ

Российский бизнес просит не увеличивать акцизы на сигареты на 20%

РЕН ТВ19:16
URA.Ru

В России предложили новый вариант повышения акциза на сигареты. Это спасет и бизнес, и бюджет

URA.Ru22:34
ТАСС

«Известия»: бизнес предложил Минфину увеличить акциз на табак на 8% вместо 20%

ТАСС22:08
Телеканал 360°

Производители сигарет попросили правительство уменьшить повышение акцизов

Телеканал 360°21:46
Lenta.ru

Российский бизнес предложил свой вариант повышения акцизов на сигареты

Lenta.ru19:54
Коммерсантъ

«Известия»: производители табака просят поднять акцизы на него не на 20%, а лишь на 8%

Коммерсантъ02:27
Известия

Производители сигарет просят не повышать акцизы на 20%

Известия19:25

ФАС выдала предостережение главе «Доброфлота» из-за прогноза по икре

Федеральное антимонопольное агентство выдало предостережение гендиректору крупного производителя рыбных консервов ГК «Доброфлот» Александру Ефремову из-за его слов возможном росте цен на красную икру.
ФАС выдала предостережение главе «Доброфлота» из-за прогноза по икре
Rambler News Service07:33

Соратники Навального рассказали об изъятой бутылке в томской гостинице

Бутылка минеральной воды, на которой специалисты из Германии якобы нашли следы отравляющего вещества из группы «Новичок», была изъята из гостиничного номера в Томске, где останавливался блогер Алексей Навальный со своей съемочной группой.
Rambler News Serviceвчера в 04:48
5K

Суд оштрафовал жителя Ульяновска по делу о реабилитации нацизма

Ульяновский областной суд оштрафовал на 120 тыс. рублей местного жителя по делу о реабилитации нацизма за размещение фотографии лидера фашистской Германии Адольфа Гитлера на сайте «Бессмертного полка».
RT на русском08:44
3

Постпред Белоруссии заявил об отсутствии политзаключенных в республике

Постпред Белоруссии при женевском отделении ООН Юрий Амбразевич опроверг данные о наличии политических заключенных в стране, а также не подтвердил обвинения в сексуальном насилии против протестующих.
РИА Новости05:58
608

Генштаб заметил наращивание НАТО военного присутствия у границ РФ

Число случаев сопровождения российскими истребителями иностранных самолетов выросло на 21%, а продолжительность пребывания боевых кораблей НАТО в Черном море – на 33%, заявил на брифинге начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ Сергей Рудской.
Радио Sputnik09:05
1

Трамп предложил помиловать Ассанжа

Президент США Дональд Трамп предложил помиловать Джулиана Ассанжа, если основатель WikiLeaks расскажет, кто стоял за взломом электронных писем Национального комитета Демократической партии перед президентскими выборами в США в 2016 году, сообщили в лондонском суде в пятницу.
Российская газета08:48
45

В Общественной палате ответили на критику ЦИК «экспертами»

Председатель Координационного совета Общественной палаты России по контролю за голосованием, директор некоммерческого Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев прокомментировал «Известиям» критику некоторых «экспертов» встречи главы Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Эллы Памфиловой с представителями экспертного сообщества, намеченную на 23 сентября.
Известия08:23
4

Названа цена российского лекарства от коронавируса

Одна упаковка нового российского препарата для лечения COVID-19 «Арепливир», который Минздрав разрешил применять амбулаторно, будет стоить в рознице от 12 320 рублей, сообщил ТАСС гендиректор компании-производителя «Промомед» Андрей Младенцев.
BFM.ru08:06
862

Правительство внесло в Госдуму законопроект о ставке НДФЛ в 15%

Правительство внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект, в котором предлагается повысить ставку по налогу на доходы физических лиц до 15% с 1 января 2021 г. в отношении тех, чьи доходы за налоговый период превысили 5 млн руб.
Ведомостивчера в 09:06
825