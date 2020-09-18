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Piter.tv
Piter.tv

Производители сигарет просят не повышать акцизы на 20%

Производители сигарет просят не повышать акцизы на 20%. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на письмо Совета по вопросам развития табачной промышленности на имя премьер-министра России Михаила Мишустина.В источнике
С чего всё началось
Известия

Расплата за дым: бизнес просит не увеличивать акцизы на сигареты на 20%

Бизнес предложил кабмину повысить акцизы на табачную продукцию на 8%, а не на 20%, как анонсировал Минфин. Производители просят правительство учесть их расчеты при определении нового сбора.
Известия17:01
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Коммерсантъ

«Известия»: производители табака просят поднять акцизы на него не на 20%, а лишь на 8%

Коммерсантъ02:27
Lenta.ru

Российский бизнес предложил свой вариант повышения акцизов на сигареты

Lenta.ru19:54
ТАСС

«Известия»: бизнес предложил Минфину увеличить акциз на табак на 8% вместо 20%

ТАСС22:08
Телеканал 360°

Производители сигарет попросили правительство уменьшить повышение акцизов

Телеканал 360°21:46
URA.Ru

В России предложили новый вариант повышения акциза на сигареты. Это спасет и бизнес, и бюджет

URA.Ru22:34
РЕН ТВ

Российский бизнес просит не увеличивать акцизы на сигареты на 20%

РЕН ТВ19:16
Известия

Производители сигарет просят не повышать акцизы на 20%

Известия19:25

АвтоВАЗ объявил стоимость спецверсии Lada Granta Cross Quest

Спецверсия доступна в двух исполнениях, рекомендованные розничные цены которых составляют 637 900 рублей за версию с 1,6-литровым мотором мощностью 87 л.с (8-клап.) и 652 900 рублей за версию с 106-сильным двигателем объемом 1,6 литра (16-клап.).
Тарантас Ньюс00:46
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Полузащитник «Спартака» Глушенков выбыл до конца сезона из-за травмы

Полузащитник московского футбольного клуба «Спартак» Максим Глушенков получил повреждение в матче молодежных сборных России и Польши (0:1). Предположительно, спортсмен порвал крестообразные связки колена.
Mockva.ru06:15

Суд оштрафовал жителя Ульяновска по делу о реабилитации нацизма

Ульяновский областной суд оштрафовал на 120 тыс. рублей местного жителя по делу о реабилитации нацизма за размещение фотографии лидера фашистской Германии Адольфа Гитлера на сайте «Бессмертного полка».
RT на русском08:44
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Путин заявил о наличии у России уникального оружия

"Нынешнее поколение российских оружейников достойно продолжает дело своих предшественников, производит действительно уникальные образцы вооружения, которые сегодня опережают зарубежные аналоги", - отметил Владимир Путин.
Российская газета08:23
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Mercedes-Benz отзывает в России около 500 автомобилей

Всем владельцам отзываемых автомобилей будет предложено посетить ближайший дилерский центр Mercedes-Benz для актуализации программного обеспечения блока управления ESP за счет представительства (АО «Мерседес-Бенц Рус»).
Автоновости дня02:56
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В Германии заявили, что «Северный поток — 2» готов на 97 процентов

"Северный поток — 2" Проект "Северный поток — 2" предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
РИА Новости09:11
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