Производители сигарет просят не повышать акцизы на 20%
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Производители сигарет просят не повышать акцизы на 20%. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на письмо Совета по вопросам развития табачной промышленности на имя премьер-министра России Михаила Мишустина.В источнике
С чего всё началось
Расплата за дым: бизнес просит не увеличивать акцизы на сигареты на 20%
Бизнес предложил кабмину повысить акцизы на табачную продукцию на 8%, а не на 20%, как анонсировал Минфин. Производители просят правительство учесть их расчеты при определении нового сбора.
Известия17:01
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