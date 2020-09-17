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Производители сигарет просят не повышать акцизы на 20%

Бизнес предложил кабмину повысить акцизы на табачную продукцию на 8%, а не на 20%, как анонсировал Минфин. Производители просят правительство учесть их расчеты при определении нового сбора.В источнике
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Lenta.ru

Российский бизнес предложил свой вариант повышения акцизов на сигареты

Lenta.ru19:54
РЕН ТВ

Российский бизнес просит не увеличивать акцизы на сигареты на 20%

РЕН ТВ19:16
Известия

Производители сигарет просят не повышать акцизы на 20%

Известия19:25
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Песков заявил об отсутствии оснований для новой самоизоляции

На вопрос журналистов, нет ли планов усилить "карантин" из-за коронавируса и вернуться к режиму самоизоляции хотя бы частично, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил: "Нет, никаких обсуждений не ходит" .
Российская газетавчера в 06:20
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В Дагестане заявили, что помывшие обувь в храме военные признали вину

Уроженцы Дагестана, помывшие ботинки в часовне в Калининграде, признали свою вину и готовы публично принести извинения, сообщил РИА Новости представитель республиканского Министерства по национальной политике и делам религий.
РИА Новостивчера в 10:45
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Юрист заявил о риске тюрьмы для близких Навального из-за вывоза улик

Соратникам и близким оппозиционера Алексея Навального, которые могли вывезти из России бутылки со следами якобы яда, может грозить до семи лет заключения, считает глава коллегии адвокатов «Грибаков, Поляк и партнёры» Александр Грибаков.
News.ru20:17
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Агент Гарета Бэйла подтвердил переход игрока в «Тоттенхэм»

Агент 31-летнего валлийского нападающего мадридского «Реала» Гарета Бэйла подтвердил испанскому изданию AS, что окончательные детали перехода его клиента в лондонский «Тоттенхэм Хотспур» урегулированы.
Чемпионат20:02

В Кузбассе снова могут закрыть ТЦ и кафе из-за коронавируса

В ходе брифинга по ситуации с коронавирусом начальник отдела эпидемиологического надзора областного управления Роспотребнадзора Маргарита Новосёлова рассказала, могут ли из-за роста заболеваемости вновь ввести ограничения — закрыть ТЦ, кафе и рестораны.
НГС.Кемерововчера в 10:07
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Европарламент принял резолюцию по ситуации с Навальным

«Резолюция Европарламента по ситуации вокруг якобы отравления Алексея Навального, в которой между строк предлагается принять стратегию демократизации России с требованием отменить поправки к Конституции РФ, является прямым и грубым вмешательством во внутренние дела нашей страны», — подчеркнул Слуцкий.
RT на русскомвчера в 08:41
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В ЕАО завели уголовное дело на врио директора школы в ЕАО за хищение 2,5 млн руб

СК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области завел уголовное дело в отношении и.о. директора средней школы села Дежнево по признакам злоупотребления должностными полномочиями.
SM News Биробиджанвчера в 05:31