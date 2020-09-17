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РЕН ТВ
РЕН ТВ 

Российский бизнес просит не увеличивать акцизы на сигареты на 20%

Повысить акцизы на табачную продукцию на 8%, а не на 20%, как ранее анонсировал Минфин, предложили кабинету министров представители российского бизнеса.В источнике
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Телеканал 360°

Производители сигарет просили правительство уменьшить повышение акцизов

Телеканал 360°21:46
Lenta.ru

Российский бизнес предложил свой вариант повышения акцизов на сигареты

Lenta.ru19:54
РЕН ТВ

Российский бизнес просит не увеличивать акцизы на сигареты на 20%

РЕН ТВ19:16
Известия

Производители сигарет просят не повышать акцизы на 20%

Известия19:25

Киев согласился включить формулу Штайнмайера в закон о Донбассе

В декабре на саммите «нормандской четверки» в Париже был достигнут ряд договоренностей, в том числе об обмене удерживаемыми лицами между Киевом и самопровозглашенными ДНР и ЛНР, закреплении в законодательстве формулы Штайнмайера, определяющей порядок вступления в силу закона об особом статусе и проведение местных выборов в Донбассе.
Известия17:31
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Российские дипломаты намерены потребовать от США раъясненний

Телеканал сообщил, что Вашингтон поддерживает деятельность "украинских подразделений в Крыму", а якобы существующая российская программа выплат афганским талибам (террористическая организация "Талибан", запрещена в РФ) за убийства американских военных, о чем писали СМИ, является ответом на поддержку деятельности украинских террористов.
Интерфакс21:39

Путин, Трамп и Лукашенко получили Шнобелевские премии

Президент России Владимир Путин, президент США Дональд Трамп, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, президент Белоруссии Александр Лукашенко и лидеры еще пяти государств вошли в четверг в число обладателей шуточной Шнобелевской премии (Ig Nobel Prize), присуждаемой за нестандартные идеи и абсурдные научные достижения.
ТАСС Наука 20:39
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Еще одно судно для достройки «Северного потока-2» идет в Германию

Пока не ясно присоединится ли к строительству газопровода «Северный поток — 2» трубоукладочная якорная баржа «Фортуна», которая по предварительным данным, находится в порту немецкого города Росток.
Новый Веквчера в 04:04
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Минэкономразвития ожидает укрепления рубля к концу года

Глава Минэкономразвития Максим Решетников считает, что рубль в данный момент недооценен из-за повышенной оценки рисков инвесторами, и ожидает возвращения национальной валюты к фундаментально обоснованному уровню в конце этого - начале следующего года.
Российская газета16 сентября в 08:49
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