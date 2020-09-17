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Известия
Известия

Производители сигарет просят не повышать акцизы на 20%

Бизнес предложил кабмину повысить акцизы на табачную продукцию на 8%, а не на 20%, как анонсировал Минфин. Производители просят правительство учесть их расчеты при определении нового сбора.В источнике
С чего всё началось
Известия

Расплата за дым: бизнес просит не увеличивать акцизы на сигареты на 20%

Бизнес предложил кабмину повысить акцизы на табачную продукцию на 8%, а не на 20%, как анонсировал Минфин. Производители просят правительство учесть их расчеты при определении нового сбора.
Известия17:01
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Ридус

Производители сигарет предложили альтернативу повышению акцизов на 20%

Ридус01:46
URA.Ru

В России предложили новый вариант повышения акциза на сигареты. Это спасет и бизнес, и бюджет

URA.Ru22:34
РЕН ТВ

Российский бизнес просит не увеличивать акцизы на сигареты на 20%

РЕН ТВ19:16
Телеканал 360°

Производители сигарет попросили правительство уменьшить повышение акцизов

Телеканал 360°21:46
Lenta.ru

Российский бизнес предложил свой вариант повышения акцизов на сигареты

Lenta.ru19:54
ТАСС

«Известия»: бизнес предложил Минфину увеличить акциз на табак на 8% вместо 20%

ТАСС22:08
Известия

Производители сигарет просят не повышать акцизы на 20%

Известия19:25

Посольство РФ потребовало от США разъяснений по поводу репортажа NBC

Посольство России в Вашингтоне потребовало у властей США объяснений по поводу репортажа телеканала Эн-Би-Си, в котором упоминается поддержка со стороны Штатами "украинских подразделений" в Крыму.
Вести.Ru00:55
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Минобрнауки утвердило новые правила приема в вузы в 2021-2022 году

Минобрнауки России утвердило новые правила приема на обучение по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры, которые будут применяться в 2021-2022 учебном году, сообщается на сайте ведомства.
Rambler News Serviceвчера в 10:53
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ОАО РЖД возьмет с клиентов еще 300 млрд руб. за пять лет

ОАО РЖД возьмет с клиентов еще 300 млрд руб. за пять лет Как выяснил "Ъ", ОАО РЖД за счет новых тарифных мер планирует дополнительно собрать с грузоотправителей порядка 300 млрд руб. до 2025 года и привлечь в кредит еще 900 млрд руб. до 2023 года, чтобы профинансировать инвестпрограмму.
Коммерсантъвчера в 14:12

Начато рассмотрение иска прокуратуры к застройщику ЖК на севере Москвы

Начато рассмотрение иска прокуратуры к застройщику ЖК на севере Москвы Арбитражный суд отказал прокуратуре Москвы, требовавшей приостановить строительство ЖК "Фестиваль парк-2" на севере столицы.
Коммерсантъ02:08
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Швед Дюплантис побил мировой рекорд Бубки в прыжках с шестом

На очередном этапе "Бриллиантовой лиги" 20-летний швед покорил высоту в 6,15 м. Этот результат перекрыл достижение советского прыгуна Сергея Бубки на 1 см. Прежний мировой рекорд держался более 26 лет.
Реальное время01:19

Минобороны предлагает наносить авиаудары по нарушителям границ России

Минобороны России предложило разрешить военной авиации проводить бомбардировку по курсу следования нарушивших госграницу судов, чтобы предупреждать их о намерении применить оружие на поражение, говорится в подготовленной ведомством поправке к закону "О государственной границе РФ".
Газета.Ruвчера в 05:32
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