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Известия
Известия 

Производители сигарет просят не повышать акцизы на 20%

Бизнес предложил кабмину повысить акцизы на табачную продукцию на 8%, а не на 20%, как анонсировал Минфин. Производители просят правительство учесть их расчеты при определении нового сбора.В источнике
С чего всё началось
Известия

Расплата за дым: бизнес просит не увеличивать акцизы на сигареты на 20%

Бизнес предложил кабмину повысить акцизы на табачную продукцию на 8%, а не на 20%, как анонсировал Минфин. Производители просят правительство учесть их расчеты при определении нового сбора.
Известия17:01
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Коммерсантъ

«Известия»: производители табака просят поднять акцизы на него не на 20%, а лишь на 8%

Коммерсантъ02:27
URA.Ru

В России предложили новый вариант повышения акциза на сигареты. Это спасет и бизнес, и бюджет

URA.Ru22:34
РЕН ТВ

Российский бизнес просит не увеличивать акцизы на сигареты на 20%

РЕН ТВ19:16
Телеканал 360°

Производители сигарет попросили правительство уменьшить повышение акцизов

Телеканал 360°21:46
Lenta.ru

Российский бизнес предложил свой вариант повышения акцизов на сигареты

Lenta.ru19:54
ТАСС

«Известия»: бизнес предложил Минфину увеличить акциз на табак на 8% вместо 20%

ТАСС22:08
Известия

Производители сигарет просят не повышать акцизы на 20%

Известия19:25

Вице-мэра Воронежа задержали по подозрению в присвоении 1,5 млн рублей

Оперативники ФСБ утром 17 сентября задержали заместителя главы администрации Воронежа по градостроительству Владимира Левцева по подозрению в присвоении 1,5 млн руб. на предыдущем месте работы.
Коммерсантъвчера в 09:52
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В Дагестане заявили, что помывшие обувь в храме военные признали вину

Уроженцы Дагестана, помывшие ботинки в часовне в Калининграде, признали свою вину и готовы публично принести извинения, сообщил РИА Новости представитель республиканского Министерства по национальной политике и делам религий.
РИА Новостивчера в 10:45
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Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым авто обжаловал приговор актеру

Лизинговая компания «Стоун-XXI», владеющая фургоном, на котором в результате столкновения с джипом актера Михаила Ефремова разбился курьер Сергей Захаров, просит отменить приговор артисту и признать себя потерпевшей по делу.
Ведомости16 сентября в 07:26
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Футболист подозревается в убийстве президента бразильского клуба

Почетный президент клуба четвертого дивизиона чемпионата Бразилии "Насьональ де Роландия" (штат Парана) Хосе Данилсон Алвес де Оливейра скончался от ножевого ранения, подозреваемым является бывший игрок команды Винисиус Корсини, сообщает Globo Esporte.
РИА Новости01:29

МИД Литвы отреагировал на заявление Лукашенко о закрытии границ

Заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о закрытии границ с Литвой и Польшей неадекватны, заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в интервью Литовскому национальному радио и телевидению.
РИА Новости02:31
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Лавров допустил совершение Тихановской уголовного преступления

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская призывала представителей белорусских силовых структур к измене родине, что может являться уголовным преступлением, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу RTVI.
Ведомостивчера в 13:07
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