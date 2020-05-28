Экономика
Право.руПроизводители соков просят обнулить пошлины на импорт сырья
Союз производителей безалкогольных напитков и минеральных вод написал и направил письмо российскому правительству, в котором просят обнулить пошлины на импорт сырья, передаёт Интерфакс. Эта мера должна помочь отрасли сохранить объёмы производства и рабочие места.
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с чего всё началось
Обнулить предлагается пошлины на 145 видов товаров, в том числе замороженные фрукты и ягоды, экстракты, смеси растительных жиров, молочные смеси, сырье и материалы для производства молочной продукции, ягодное пюре, фруктовые соки, красители и пр. Сегодня на такие товары действуют пошлины от 3% до 15%.Коммерсантъвчера в 18:44
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Политика
Совет Европы решил проверить поправки в Конституцию России
Москва, 28 мая 2020, 21:09 — REGNUM Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) направила в Венецианскую комиссию запрос на экспертизу правомерности поправок в Конституцию Российской Федерации, которые были инициированы президентом России Владимиром Путиным.
REGNUM 14:09
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На режиссерскую «Лигу справедливости» не выделили денег
Гонсалес добавил, что картина ставит точку в киновселенной Снайдера, после которой не стоит ждать продолжений фильма.
Культуромания 25 мая в 15:20
Экономика
Исследование: число безработных в России может вырасти в 2-3 раза
Число безработных в России может вырасти в 2-3 раза из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, однако при благоприятном сценарии развития ситуации на рынке труда рост безработицы не превысит 7%. В то же время к концу 2020 года, вероятно, можно ожидать улучшения обстановки в этой сфере, следует из аналитических материалов консалтинговой компании The Boston Consulting Group (BCG).
ТАСС 17:20
Здоровье
Минздрав разъяснил, кто попадает в статистику по COVID-19 в России
В правилах сказано, что в случае выявления коронавируса при отсутствии жалоб, объективной и дополнительной информации "данное состояние следует расценивать как носительство вируса и кодировать рубрикой Z22.8".
РИА Новости вчера в 15:54
Происшествия
Воронежский подросток задержан за убийство девятилетней девочки
Российская газета 04:33
Экономика
Найден способ ускорить строительство дорог в России
В российском правительстве нашли способ ускорить строительство дорог в стране.
Lenta.ru 09:28
Армия и оружие
В России начались испытания колесной версии гаубицы «Коалиция-СВ»
«Центральный научно-исследовательский институт Буревестник» приступил к испытаниям первой малой серии перспективной самоходной гаубицы «Коалиция-СВ» на колесной базе.
Военное дело 26 мая в 02:07
Энергетика
«Газпром» поставил под угрозу «Силу Сибири»
Lenta.ru вчера в 17:40
Общество
В Москве разъяснили порядок поездок в непродовольственные магазины
Глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в эфире Первого канала заявил, что для поездок в непродовольственные магазины, которые откроются в столице с 1 июня, нужно будет использовать цифровые пропуска категории «По иным целям».
RT на русском 08:18
Гаджеты
Honor представил в России смартфон Honor 30S
На онлайн-презентации новинок бренда Honor была представлена модель Honor 30S, дополнившая линейку топовых Honor 30 и Honor 30 Pro+ На онлайн-презентации бренда Honor была представлена бюджетная модель серии Honor 30 – смартфон Honor 30S.
TechFusion 13:07
Космос
Запланированный на 2020 год первый запуск Ariane-6 не состоится
Европейское космическое агентство (ЕКА) считает, что в этом году невозможно будет осуществить первый запуск нового носителя Ariane-6.
ТАСС 16:27
Шоу-бизнес
У хоккеиста Овечкина родился сын
Овечкин и Шубская поженились в 2016 году, спустя два года родился их первый сын Сергей. Они часто говорят, что хотят иметь много детей.
Аргументы и Факты вчера в 07:23
Армия и оружие
В Сирии сбит самый дорогой турецкий беспилотник
Арабское агентство «САНА» сообщило о том, что турецкий беспилотный летательный аппарат Anka-S, вторгнувшийся в воздушное пространство Сирии, был уничтожен силами ПВО армии Асада.
ГЛАС.RU 05:16
Кино
Сиквел «Апгрейда» станет сериалом
Игромания.ру 13:36
Единоборства
Макгрегор принял вызов на бой Андерсона Силвы
Боец смешанных единоборств Конор Макгрегор ответил на вызов бразильского бойца Андерсона Силвы.
Pravda.Ru 10:35
Здоровье
Россиянам назвали противопоказание для ношения маски
Особую угрозу из-за своей плотности представляют многоразовые маски — в этом случае человеку будет совершенно некомфортно дышать, добавил врач.
Lenta.ru 01:24
Космос
В США перенесли запуск космического корабля Crew Dragon
Запуск в США первого с 2011 года пилотируемого космического корабля Crew Dragon перенесли из-за неблагоприятных погодных условий, говорится в Twitter компании SpaceX.
Rambler News Service 00:38
Общество
Вновь прекращен транзит через газопровод «Ямал — Европа»
Газовые операторы Европы сообщают об остановке транзита российского газа через Польшу.
iReactor 02:43
Происшествия
В США продолжаются беспорядки из-за убийства полицией афроамериканца
В американском городе Миннеаполис второй день подряд продолжаются массовые беспорядки.
Российская газета 04:12
Кино
Режиссер «Логана» прокомментировал просьбы вернуть Росомаху к жизни
Сняв два заключительных фильма о Росомахе в рамках франшизы «Люди Икс», режиссер Джеймс Мэнголд не остался в стороне от многочисленных слухов, согласно которым Хью Джекман может вернуться к своей знаковой роли.
Popcornnews.ru вчера в 03:20
Экономика
Кипрский суд арестовал активы группы ИСТ Несиса на 8 млрд рублей
Арестованы активы кипрских холдинговых компаний группы ИСТ на 8 млрд руб. без привязки к конкретным, пояснил он.
Ведомости 01:05
Здоровье
Ещё 207 случаев коронавируса подтверждено в Свердловской области
В Свердловской области выявлено 207 новых случаев коронавируса.
Уральский меридиан 26 мая в 03:42
Общество
МЧС предупредило москвичей о грозе с градом в пятницу
В Москве объявлено экстренное предупреждение о грозе с дождем и сильном ветре в пятницу, сообщает пресс-служба МЧС РФ.
Москва 24 06:36