Экономика

Право.руПраво.руПроизводители соков просят обнулить пошлины на импорт сырья

Союз производителей безалкогольных напитков и минеральных вод написал и направил письмо российскому правительству, в котором просят обнулить пошлины на импорт сырья, передаёт Интерфакс. Эта мера должна помочь отрасли сохранить объёмы производства и рабочие места.
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с чего всё началось

Производители безалкогольных напитков просят упростить импорт сырья

Обнулить предлагается пошлины на 145 видов товаров, в том числе замороженные фрукты и ягоды, экстракты, смеси растительных жиров, молочные смеси, сырье и материалы для производства молочной продукции, ягодное пюре, фруктовые соки, красители и пр. Сегодня на такие товары действуют пошлины от 3% до 15%.
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Подробнее о событии

Производители сока попросили правительство РФ обнулить пошлины на ввоз сырья

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ИА Красная Весна08:13

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Производители минеральных вод просят обнулить ввозные пошлины на сырье

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