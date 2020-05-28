Обнулить предлагается пошлины на 145 видов товаров, в том числе замороженные фрукты и ягоды, экстракты, смеси растительных жиров, молочные смеси, сырье и материалы для производства молочной продукции, ягодное пюре, фруктовые соки, красители и пр. Сегодня на такие товары действуют пошлины от 3% до 15%.

с чего всё началось

Союз производителей безалкогольных напитков и минеральных вод написал и направил письмо российскому правительству, в котором просят обнулить пошлины на импорт сырья, передаёт Интерфакс. Эта мера должна помочь отрасли сохранить объёмы производства и рабочие места.

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