Экономика
Право.руПроизводители соков просят обнулить пошлины на импорт сырья
Союз производителей безалкогольных напитков и минеральных вод написал и направил письмо российскому правительству, в котором просят обнулить пошлины на импорт сырья, передаёт Интерфакс. Эта мера должна помочь отрасли сохранить объёмы производства и рабочие места.
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с чего всё началось
Обнулить предлагается пошлины на 145 видов товаров, в том числе замороженные фрукты и ягоды, экстракты, смеси растительных жиров, молочные смеси, сырье и материалы для производства молочной продукции, ягодное пюре, фруктовые соки, красители и пр. Сегодня на такие товары действуют пошлины от 3% до 15%.Коммерсантъвчера в 18:44
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