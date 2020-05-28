Экономика

Право.руПраво.руПроизводители соков просят обнулить пошлины на импорт сырья

Союз производителей безалкогольных напитков и минеральных вод написал и направил письмо российскому правительству, в котором просят обнулить пошлины на импорт сырья, передаёт Интерфакс. Эта мера должна помочь отрасли сохранить объёмы производства и рабочие места.
Читать в источнике
Комментировать18
с чего всё началось

Производители безалкогольных напитков просят упростить импорт сырья

Обнулить предлагается пошлины на 145 видов товаров, в том числе замороженные фрукты и ягоды, экстракты, смеси растительных жиров, молочные смеси, сырье и материалы для производства молочной продукции, ягодное пюре, фруктовые соки, красители и пр. Сегодня на такие товары действуют пошлины от 3% до 15%.
Коммерсантъвчера в 18:44

Подробнее о событии

Производители сока попросили правительство РФ обнулить пошлины на ввоз сырья

Интерфакс08:38

Производители соков — Мишустину: если государство не поможет, вырастут цены

ИА Красная Весна08:13

Россиян предупредили о росте цен на квас

Lenta.ru04:30

СМИ узнали о просьбе производителей соков снять пошлины на ввоз сырья

РБК05:02

Производители минеральных вод просят обнулить ввозные пошлины на сырье

ТАСС04:50

СМИ узнали о просьбе производителей соков снять пошлины на ввоз сырья

Говорит Москва05:30

Производители безалкогольных напитков просят упростить импорт сырья

Коммерсантъвчера в 18:44
Показать все источники
Автоматически обработано 7210 источников, обновлено в 09:56, Ашберн
Общество

Губернатор Виктор Томенко отчитался перед депутатами АКЗС

Вести Алтай 04:22
26
Общество

Москвичей обяжут оформлять пропуска для поездок в магазины

Немерюк уточнил, что с 1 июня цифровой пропуск необходимо будет оформлять только при выезде в магазины на общественном транспорте.
Газета.Ru 08:19
1K
Космос

Запуск космического корабля Crew Dragon отложили из-за погоды

SpaceX Илона Маска перенесла запуск корабля Crew Dragon с астронавтами на борту из-за плохих погодных условий за 17 минут до старта, сообщило NASA.
Ведомости вчера в 16:50
1,4K
Общество

Собянин допустил сохранение ограничений в Москве до создания вакцины

Ограничительные меры, введённые из-за распространения коронавируса, могут сохраниться в Москве до появления вакцины, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».
RT на русском 09:43
320
Общество

Треть жителей России считает преувеличенной опасность коронавируса

Москва, 28 мая 2020, 09:39 — REGNUM Более 30% жителей России считают опасность эпидемии коронавируса преувеличенной, либо полагают, что это выдумка заинтересованных лиц.
REGNUM 02:39
6,2K
Армия и оружие

Минобороны РФ может принять на вооружение ракету «Бронебойщик»

Собеседник агенства добавил, что на сегодня все вопросы с Минобороны решены и в ближайшие дни начнется подготовка документов о принятии «Бронебойщика» на вооружение.
Военное дело вчера в 04:20
13
Происшествия

Пропавшую в Псковской области девочку нашли мертвой

Российская газета 08:32
54
Общество

Россия предложила ВОЗ восемь возможных вакцин от коронавируса

Россия предложила Всемирной организации здравоохранения восемь вакцин-кандидатов от коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 09:01
113
Шоу-бизнес

Клоун и кошатник Юрий Куклачев прошелся по Иосифу Пригожину

Всемирно известный клоун Юрий Куклачев подверг критике Иосифа Пригожина и разгоревшийся вокруг «бедствующих» артистов скандал.
Русская Планета 04:39
17
Происшествия

Троим фигурантам дела о реабилитации нацизма предъявлены обвинения

Еще троим фигурантам дела о реабилитации нацизма в ходе акции «Бессмертный полк онлайн» предъявлены обвинения.
Известия 09:39
Общество

Путин поручил в три раза увеличить минимальное пособие по безработице

Москва, 27 мая 2020, 20:20 — REGNUM Минимальное пособие по безработице в России будет увеличено в три раза, начиная с 1 мая.
REGNUM вчера в 13:20
3K
Здоровье

Минздрав рассказал о нетипичном течении коронавируса у пожилых россиян

У пожилых россиян часто встречается нетипичное течение коронавируса — лишь у 20 процентов заразившихся проявляется лихорадка, что говорит об отсутствии должного ответа иммунной системы.
Lenta.ru 09:36
2
Кино

Создатели «Пацанов» представили два новых постера второго сезона

Popcornnews.ru 07:00
Происшествия

Один человек погиб в ходе протестов в Миннесоте

ИА Красная Весна 03:44
327
Политика

Михаил Игнатьев госпитализирован с двусторонней пневмонией

Напомним, Михаил Игнатьев был уволен с поста в связи с утратой доверия в январе этого года.
Мой город Чебоксары вчера в 06:57
269
Биатлон

Польховский: Королькевич и Кабуков остались ни с чем, отказав другим

Тренеры Владимир Королькевич и Роберт Кабуков ради работы в сборной России отказались от других предложений, а теперь специалисты остались ни с чем, сказал вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Валерий Польховский.
РИА Новости 07:04
1
Общество

Собянин объявил о снятии ряда ограничений в Москве с 1 июня

В июне в Москве откроются точки непродовольственной торговли, ряд предприятий бытовых услуг, а жители смогут выходить на прогулки.
Российская газета вчера в 09:15
2,1K
Происшествия

Журналиста Илью Азара отправили под арест после одиночного пикета

Журналиста и муниципального депутата Илью Азара отправили под арест после одиночного пикета, признав его виновным в совершении административного правонарушения.
РБК 06:25
433
Энергетика

«Газпром» поставил под угрозу «Силу Сибири»

Государственная компания «Газпром» поставила под угрозу исполнение 30-летнего контракта на поставки газа в Китай и весь проект «Сила Сибири».
Lenta.ru вчера в 17:40
992
Происшествия

Пятеро полицейских из УЭБ арестованы в Твери

Уголовное дело по части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) возбуждено в отношении четырех сотрудников УЭБ и ПК УМВД России по Тверской области и одного сотрудника УЭБ и ПК УМВД России по г. Твери.
Афанасий-бизнес 08:00
3
Шоу-бизнес

Шубская родила Овечкину второго сына

Супруги долго скрывали этот факт от общественности. Ребенок родился в Соединенных Штатах, где сейчас и живут Овечкин и Шубская.
Слово и Дело вчера в 04:30
293
Политика

Польский дипломат раскрыл схему монетизации русофобской политики

Бывший консультант польского МИД Маруиш Швидер в интервью изданию Mysl Polska рассказал о потерях Польши из-за русофобской политики.
Вечерний курьер 01:36
48
Политика

Меркель назвала условие для снятия санкций с России

Канцлер Германии Ангела Меркель назвала условие для снятия санкций в отношении России.
Lenta.ru вчера в 19:18
278
Общество

Собянин прокомментировал данные о смертности от коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 24» заявил, что столичные власти публикуют все данные о смертельных случаях среди пациентов с коронавирусом и ничего не собираются скрывать.
RT на русском 09:52
1
Шоу-бизнес

Александр Васильев заступился за Надежду Бабкину

Paparazzi.ru 01:47
68
Здоровье

Минздрав разъяснил, кто попадает в статистику по COVID-19 в России

В правилах сказано, что в случае выявления коронавируса при отсутствии жалоб, объективной и дополнительной информации "данное состояние следует расценивать как носительство вируса и кодировать рубрикой Z22.8".
РИА Новости вчера в 15:54
553
Общество

Расписание прогулок москвичей появится 29 мая

Расписание прогулок москвичей с днями недели и временем появится 29 мая на портале мэра и правительства Москвы, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного департамента информационных технологий.
Газета.Ru 09:20
15
Политика

МИД Германии вызвал посла России из-за хакерской атаки на бундестаг

МИД Германии вызвал российского посла Сергея Нечаева из-за хакерской атаки на бундестаг.
Газета.Ru 09:30
159
Экономика

Кипрский суд арестовал активы группы ИСТ Несиса на 8 млрд рублей

Арестованы активы кипрских холдинговых компаний группы ИСТ на 8 млрд руб. без привязки к конкретным, пояснил он.
Ведомости 01:05
Футбол

Александр Анюков объявил о завершении карьеры

Российский футболист Александр Анюков объявил о завершении карьеры. Об этом сообщает пресс-служба "Крыльев Советов".
МК-Спорт 07:00
1
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное