Экономика
ВедомостиПроизводители водки просят поднять ее минимальную цену с нового года
Союз производителей алкогольной продукции (СПАП) направил в Минфин предложение о повышении минимальной розничной цены (МРЦ) на водку на 8,4% до 233 руб. за бутылку 0,5 л. Об этом рассказал президент союза Игорь Косарев на Московском финансовом форуме в пятницу, слова Косарева приводит агентство «Интерфакс».
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Союз производителей алкоголя предложил повысить минимальную цену водки до 233 рублей
ТАСС13 сентября в 11:07
Производители алкоголя призвали поднять минимальную розничную цену на водку
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