Экономика
ИзвестияВ России предложили повысить минимальную цену водки
Союз производителей алкогольной продукции (СПАП) предложил Министерству финансов России увеличить минимальную розничную цену (МРЦ) на водку до 233 рублей за 0,5 л. Об этом сообщил президент союза Игорь Косарев, выступая в пятницу, 13 сентября, на сессии Московского финансового форума.
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Шоу-бизнес
Актриса Анастасия Заворотнюк попала в реанимацию из‑за опухоли мозга
РИАМО – 13 сен. У 48-летней российской актрисы Анастасии Заворотнюк врачи диагностировали последнюю стадию опухоли мозга, артистка попала в реанимацию одной из московских больниц, сообщает Super.
РИАМО 07:04
Шоу-бизнес
Ксения Собчак и Константин Богомолов сыграли свадьбу
Телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов стали мужем и женой, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:01
Политика
Кравчук: украинцы хотели союза с Россией
Леонид Кравчук, первый президент Украины, рассказал, что когда в 1991 году проводился референдум о независимости страны, украинцы проголосовали за создание союзного с Россией государства.
Вести.Ru 19:56
Происшествия
Число жертв наводнений в Испании увеличилось до пяти человек
Число жертв наводнений на юго-востоке Испании увеличилось до пяти человек, сообщает газета La Vanguardia со ссылкой на источники в Гражданской Гвардии.
РИА Новости 15:43
Единоборства
Бой Ковалёв — Альварес подтверждён официально
Чемпион мира по версии WBO в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв проведёт следующий поединок 2 ноября.
Чемпионат 13:41
Политика
Главой исполкома ОНФ назначен вице-губернатор Подмосковья Кузнецов
Главой исполкома общероссийского народного фронта (ОНФ) назначен вице-губернатор Подмосковья Михаил Кузнецов.
БИЗНЕС Online 12:44
Происшествия
Останки пропавшего 22 года назад мужчины нашли с помощью Google Earth
Останки жителя американского штата Флорида, пропавшего без вести 22 года назад, были случайно обнаружены с помощью сервиса Google Earth одним из бывших жителей штата, имя которого не называется.
Известия 14:04
Общество
Медведев отменил советские акты
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил до середины ноября подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов СССР и РСФСР с 1 февраля 2020 года, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru 11 сентября в 16:19
Общество
Facebook заблокировал аккаунт Маргариты Симоньян
Главному редактору МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарите Симоньян заблокировали доступ в Facebook.
РИА Новости вчера в 11:22
Политика
Российского посла вызвали в МИД Чехии из-за слов Мединского
Российского посла в Чехии Александра Змеевского вызвали в МИД республики из-за высказывания министра культуры Владимира Мединского о старосте одного из районов Праги.
РИА Новости 09:21
Политика
Трамп назвал президента Египта своим «любимым диктатором»
Президент США Дональд Трамп назвал египетского коллегу Абдель Фаттаха ас-Сиси своим "любимым диктатором".
Российская газета 20:34
Политика
Зеленский намерен бороться за возвращение Крыма «не только словами»
Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на форуме "Ялтинская европейская стратегия" (YES) в Киеве заявил о намерении бороться за возвращение Крыма "не только словами".
Инфорос 06:20
Наука
Алечский ледник в Альпах может практически исчезнуть к 2100 году
Алечский ледник может практически исчезнуть к 2100 году.
Актуальные Новости 04:37
Происшествия
Восемь рабочих уволили после потасовки в столовой Амурского ГПЗ
Восемь рабочих подрядной организации Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ) уволили в связи с грубым нарушением трудовой дисциплины и норм проживания на территории временных вахтовых поселений.
РБК 09:26
Происшествия
Землетрясение на Алтае почувствовали в других регионах Сибири
Утром 13 сентября на территории Республики Алтай произошло землетрясение.
REGNUM 01:45
Политика
Сноуден сообщил о тайной свадьбе в России
РИА Новости 18:00
Энергетика
Греф призвал готовиться к новым кризисам из-за цены на нефть
Глава Сбербанка Герман Греф призвал готовиться к новым кризисам, связанным с падением цен на энергоресурсы.
РИА Новости 08:19
Фигурное катание
Медведева стала второй на турнире в Канаде
Российская фигуристка Евгения Медведева заняла второе место на турнире Autumn Classic, который проходит в Канаде.
Российская газета 19:14
Политика
Песков предостерег иркутскую чиновницу от возвращения на работу
Возвращение на работу руководителя пресс-службы губернатора Иркутской области Ирины Алашкевич может вызвать вопросы к местным властям.
РБК 09:36
Политика
Арбитраж в Гааге отказал РФ в пересмотре юрисдикции иска Приватбанка
Гаагский арбитраж отказал Москве в пересмотре юрисдикции по иску Приватбанка Украины о потере активов в Крыму.
РЕН ТВ 12:23
Авто
В Японии обнаружили полностью прозрачную Honda S2000
Необычная и очень интересная модель Honda S2000 была найдена в Японии.
Car.ru 10:15
Культура
В культурный норматив школьника включили Nirvana и Виктора Цоя
Для 9–11 классов, среди прочего, в список попали Nirvana (Smells like teen spirit), Виктор Цой («Перемен»), «Наутилус Помпилиус» («Скованные одной цепью») и сочинение Кшиштофа Пендерецкого «Плач по жертвам Хиросимы».
Lenta.ru 18:52
Происшествия
В Казахстане четверо военных получили ранения на сгоревшем арсенале
В Казахстане четверо военнослужащих получили ранения в результате хлопка, произошедшего во время очистки от фрагментов боеприпасов территории сгоревшего арсенала в городе Арысь.
Российская газета 21:26
Происшествия
СК завел дело об афере с пенсионными накоплениями полумиллиона россиян
По версии следствия, неизвестные подделали более полумиллиона заявлений россиян, по которым они якобы согласились перевести свои пенсионные накопления из ПФР в крупные негосударственные пенсионные фонды (НПФ).
BFM.ru вчера в 20:56
Общество
Google выплатил штраф за ссылки на запрещенные сайты
Компания Google выплатила 700 тыс. руб. штрафа за отказ исключить из поисковой выдачи ссылки на интернет-ресурсы с информацией, доступ к которым ограничен на территории России, говорится в сообщении Роскомнадзора.
Коммерсантъ 05:53
Экономика
Средний размер пенсии в 2020 году составит 15 тысяч рублей
К 2020 году средний размер пенсии в России увеличится до 15 тыс. рублей, а для не работающих по старости — до 16,4 тыс. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
RT на русском 11:16
Авто
Производитель кальянов построил внедорожник с выдвижной гусеницей
Компания Ramsmobile, больше известная как производитель кальянов, привезла на Франкфуртский автосалон концепт своего первого автомобиля – Protos RM-X2.
Автоновости дня 11 сентября в 05:21
Общество
Гороскоп на 13 сентября: Весам звезды обещают полезные знакомства
Звезды обещают полезные знакомства.
Primpress.ru 03:40