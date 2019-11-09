Экономика
РБКПроизводители яхт заявили о падающих продажах из-за рисков в экономике
Интерес богатых людей к покупке суперъяхт снизился на фоне экономической неустойчивости по всему миру, сообщает Bloomberg. По данным SuperYacht Times, которые приводит агентство, в 2019 году производителям яхт удалось продать 102 лодки, тогда как в прошлом году их было 199.
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Происшествия
Суд взыскал более 6 млрд рублей с полковника ФСБ Черкалина
RT на русском вчера в 11:28
Политика
Суд ООН поддержал Украину в споре с Россией
Напомним, Украина подала иск 16 января 2017 года, обвинив РФ в нарушении двух конвенций: о борьбе с финансированием терроризма в связи с событиями в Донбассе и о ликвидации всех форм расовой дискриминации.
Росбалт вчера в 10:32
Армия и оружие
Серийный Су-57 впервые показали
Первый серийный истребитель пятого поколения, который в конце текущего года должны получить Воздушно-космические силы (ВКС) России, «практически готов», передает РИА Новости заявление замминистра обороны Алексея Криворучко.
Lenta.ru вчера в 10:18
Общество
Более 5 тысяч билетов на поезда в Крым продано за первые сутки
RT на русском 04:55
Экономика
Еврокомиссия снизила прогноз роста ВВП России на 2019 год до 1%
Еврокомиссия (ЕК) снизила прогноз роста ВВП России на 2019 год до 1% по сравнению с 1,5%, которые ЕК указала в мае этого года.
ТАСС 07 ноября в 05:55
Политика
В Брюсселе началась трехсторонняя встреча России, Украины и ЕК по газу
Трехсторонние консультации на экспертном уровне по транзиту российского газа в ЕС через Украину после 2019 года началась в Брюсселе, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 08:00
Наука
Люди без обонятельных луковиц могут воспринимать запахи
В результате дальнейших исследований в мозге людей без обонятельных луковиц не нашли отличий от тех, кто воспринимает запахи нормально, сообщает журнал Neuron.
МедиаПоток вчера в 10:04
Происшествия
Бывший мэр Истры сбежал от следствия
Экс-мэр подмосковного города Истра Андрей Вихарев скрылся от следствия.
Известия 04:16
Общество
В Германии отмечают 30-летие падения Берлинской стены
ТАСС вчера в 16:03
Музыка
Опубликован рейтинг лучших музыкальных клипов десятилетия
Лидером списка лучших музыкальных клипов десятилетия стал ролик Адель на песню Rolling in the Deep.
ТК Звезда вчера в 03:10
Общество
В России изменят правила расчета тарифа на вывоз мусора
В России изменятся правила расчета тарифов по обращению с твердыми коммунальными отходами, следует из постановления правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 14:08
Гаджеты
Фонари на улицах России смогут заряжать гаджеты и раздавать Wi-Fi
Как обещают разработчики, накопленной солнечной энергии устройству достаточно как для освещения улиц в темное время суток, так и для круглосуточной зарядки мобильных устройств и организации точки Wi-Fi доступа.
iXBT.com 06:47
Политика
Зеленский распорядился укрепить государство
Украинский лидер Владимир Зеленский подписал указ «О неотложных мерах по проведению реформ и укрепления государства», сообщается на сайте офиса президента.
РБК 06:57
Политика
Русскоговорящих украинских силовиков назвали «москалями»
Бывший депутат Верховной Рады Украины Ирина Фарион раскритиковала украинских силовиков, которые говорят на русском языке.
Lenta.ru 05:07
Авто
Hyundai опубликовал цены на обновленный седан Sonata
Североамериканское представительство компании Hyundai объявила о том, что на высокопроизводительный хэтчбек Veloster N 2020 модельного года действуют специальные предложения.
CarsWeek.ru 07 ноября в 14:25
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова рассказала, на кого похож их с Тимати сын
Возлюбленная Тимати (Тимура Юнусова) модель Анастасия Решетова поделилась трогательным снимком с их маленьким сыном и рассказала, на кого похож Ратмир.
Газета Metro 06 ноября в 07:39
Политика
«Нафтогаз» не отказывается от претензий к «Газпрому»
Кроме того, обсуждение транзитного контракта должно быть увязано с вопросом возобновления прямых поставок газа на Украину (не покупает российский газ напрямую с 2015 г. – «Ведомости») и формированием конкурентных тарифов на транзит, подчеркивала российская сторона.
Ведомости вчера в 11:03
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова показала поклонникам свой новый образ
Известная балерина, устав после спектакля в Красногорске, решила порадовать себя и поклонников в Instagram новым образом.
OAnews 07 ноября в 13:11
Политика
США и Украина не поддержали резолюцию РФ против героизации нацизма
Александр Щербак / РИА "Новости" Украина и США стали единственными странами, которые отказались поддержать в ООН российский проект резолюции по борьбе с героизацией нацизма.
РЕН ТВ 07 ноября в 18:15
Общество
Чубайс назвал идиотами веривших в искренность режима граждан СССР
Глава «Роснано» Анатолий Чубайс резко раскритиковал граждан СССР, положительно оценивавших качество жизни в стране.
РБК вчера в 19:30
Армия и оружие
Украинские силовики подтвердили готовность к отводу сил у Петровского
Украинские силовики подтвердили готовность начать разведение сил и средств в районе населенных пунктов Петровское и Богдановка в Донбассе.
Вечерняя Москва вчера в 09:04
Фигурное катание
Анна Щербакова выиграла этап Гран-при в Китае
Российская фигуристка Анна Щербакова завоевала золото на этапе Гран-при по фигурному катанию в Китае, который проходил в городе Чунцин.
Коммерсантъ 05:31
Общество
Гусейнов отказался извиняться за слова о русском языке
Извинений за высказывание о русском языке профессор Высшей школы экономики Гасан Гусейнов приносить не будет, передаёт 8 ноября Piter.TV.
REGNUM вчера в 09:40
Футбол
Роман Широков: «Интересно, как Валерий Георгиевич выйдет из этой ситуации»
Трехкратный победитель чемпионата России Роман Широков прокомментировал ротацию в составе «Ростова», а также выразил уверенность, что из-за отсутствия определенных лидеров желто-синие могут столкнуться с проблемами в предстоящей игре с «Тамбовом».
Матч ТВ 05:53
Авто
В Россию привезли эксклюзивный гиперкар за 160 млн рублей
В общей сложности было выпущено 10 единиц данного купе. В 2017 году модель стоила 2,3 млн рублей (примерно 161 млн рублей).
CarsWeek.ru 01:37
Культура
В Эрмитаже под портретом Екатерины II обнаружили другую картину
В Эрмитаже, во время реставрации портрета Екатерины II художника Пьера Этьена Фалькон, под образом императрицы обнаружили другую картину.
Россия – Культура вчера в 07:53
Общество
Орешкин: искусственный интеллект увеличит в России число рабочих мест
Развитие искусственного интеллекта (ИИ) приведет не к сокращению, а к росту количества рабочих мест, считает министр экономического развития РФ Максим Орешкин.
Коммерсантъ 04:31
Политика
Зеленский перечислил изобретения украинцев
Lenta.ru вчера в 21:01