Экономика

РБКРБКПроизводители яхт заявили о падающих продажах из-за рисков в экономике

Интерес богатых людей к покупке суперъяхт снизился на фоне экономической неустойчивости по всему миру, сообщает Bloomberg. По данным SuperYacht Times, которые приводит агентство, в 2019 году производителям яхт удалось продать 102 лодки, тогда как в прошлом году их было 199.
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Богатейшие люди охладели к новым яхтам из-за рисков в экономике

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Производители яхт заявили о падающих продажах из-за рисков в экономике

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