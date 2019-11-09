Экономика
РБКПроизводители яхт заявили о падающих продажах из-за рисков в экономике
Интерес богатых людей к покупке суперъяхт снизился на фоне экономической неустойчивости по всему миру, сообщает Bloomberg. По данным SuperYacht Times, которые приводит агентство, в 2019 году производителям яхт удалось продать 102 лодки, тогда как в прошлом году их было 199.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 23:21, Ашберн
Культура
На презентацию российского кино в США пришло более 100 покупателей
Презентация собрала более 100 ведущих международных покупателей - байеров.
Российская газета 09:22
Общество
Японская туристка удивилась надписям на русском языке на Сахалине
Туристка была очень впечатлена достопримечательностями острова, однако удивилась отсутствию указателей и вывесок на японском языке.
REGNUM 22:45
Общество
Игоря Верника госпитализировали
Актера Игоря Верника экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает «Пятый канал».
Lenta.ru 13:39
Музыка
Опубликован рейтинг лучших музыкальных клипов десятилетия
Лидером списка лучших музыкальных клипов десятилетия стал ролик Адель на песню Rolling in the Deep.
ТК Звезда 03:10
Фигурное катание
Щербакова выиграла короткую программу Гран-при Китая
Анна Щербакова выиграла короткую программу Гран-при Китая, Елизавета Туктамышева, упавшая после фирменного "трикселя", осталась четвертой, а действующая чемпионка Европы Софья Самодурова заняла шестое место.
Газета.Ru 14:00
Общество
61-летняя Шэрон Стоун показала грудь на сцене
Декольте актрисы было таким глубоким, что ничего не скрывало. Провокационные наряды Шэрон Стоун заставляют забыть о ее возрасте.
Wday.ru 11:30
Футбол
Полиция не разрешает ФК «Торпедо» играть матчи на домашнем стадионе
Аргументы и Факты 09:21
Хоккей
Беттмэн назвал Олимпиады невероятно разрушительными для сезона НХЛ
Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн заявил, что Олимпиады являются невероятно разрушительными для сезона лиги.
ProstoProSport 14:32
Происшествия
В Британии установили личности 39 погибших в грузовике мигрантов
Полиция установила имена всех 39 мигрантов из Вьетнама, погибших в грузовике в британском Эссексе.
Газета.Ru 20:58
Кино
Шесть российских фильмов претендуют на «Золотой Глобус»
Шесть российских фильмов оказались в предварительном списке претендентов на премию "Золотой Глобус" - картины будут бороться за победу в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".
РЕН ТВ 22:55
Политика
Посол Германии поблагодарил СССР за падение Берлинской стены
Посол ФРГ в России Геза Андреас фон Гайр на праздничном мероприятии в Москве поблагодарил Советский Союз за то, что тот не стал препятствовать падению Берлинской стены в ходе мирной революции в ГДР в 1989 году.
Life.ru 21:57
Политика
Путин и президент Казахстана встретились в Омске
В работе проходящего в Омске XVI форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана приняли участие президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, 7 ноября сообщает пресс-служба Кремля.
Красная весна вчера в 13:58
Футбол
Гвардиола назвал «Ливерпуль» сильнейшей командой в мире
ProstoProSport 12:27
Экономика
Тариф на мусор в России рассчитают по-новому
Российское правительство уточнило правила подсчета единого тарифа для мусорных операторов.
Lenta.ru 06:56
Политика
Помпео назвал стабильность на Украине проектом США
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американская сторона крайне заинтересована в достижении стабильности на Украине, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 20:22
Наука
Сильное электрическое поле вынудило молекулу аммиака перестать выворачиваться
Ученые из MIT и Сеульского университета исследовали поведение молекулы аммиака в матрице аргона в сильных электрических полях напряженностью до 200 миллионов вольт на метр.
N+1 01:18
Экономика
Медведев одобрил систему рибейтов в России
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об учреждении субсидий иностранным кинокомпаниям (рибейтов), работающим в России.
Коммерсантъ вчера в 14:27
Армия и оружие
США признали бессилие систем обороны перед новым российским оружием
"Огромные стаи российских беспилотников будет просто не остановить", - признает Кайл Мизоками.
ТВ Центр вчера в 13:40
Политика
Трамп отказался полностью отменить пошлины на продукцию из Китая
Американский президент Дональд Трамп заявил, что не хочет полностью отменять все пошлины на продукцию из Китая.
Газета.Ru 10:40
Общество
Правительство установило размеры пособий по безработице на 2020 год
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об установлении размеров пособий по безработице на 2020 год.
RT на русском 13:21
Экономика
83% компаний в России заявили о повышении зарплат своим работникам
За последний год в России зарплату своим сотрудникам повысило большинство фирм.
REGNUM 02:37
Театры
Спектакль по мотивам «Чиполлино» запретили в Москве
На фестивале любительских театров в Москве был запрещен к показу спектакль Московского Лианозовского театра по мотивам "Чиполлино".
Газета.Ru 10:17
Политика
Партнеры Джулиани требовали от Порошенко расследования против Байдена
Партнеры адвоката Дональда Трампа Руди Джулиани просили экс-президента Украины Петра Порошенко открыть расследование в отношении Хантера Байдена, сообщает The Wall Street Journal.
Газета.Ru 21:34
Авто
В Петербурге запустили производство нового внедорожника Toyota RAV 4
На заводе Toyota Motor в Шушарах в Пушкинском районе Петербурга запущено производство автомобиля пятого поколения Toyota RAV 4. Как сообщает пресс-служба администрации губернатора Петербурга, производство было запущено в среду, 6 ноября.
Мойка78 06 ноября в 11:28
Происшествия
Аэропорт Кольцово в Екатеринбурге эвакуировали из-за анонимной угрозы
Полиция эвакуировала пассажиров екатеринбургского аэропорта Кольцово из-за анонимного сообщения об угрозе, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 22:45
Шоу-бизнес
Судебные приставы отказались делать поблажку Заворотнюк
Актрисе Анастасии Заворотнюк не собираются делать поблажку в уплате долгов, пишет «Газета.ru» со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов (ФССП).
Lenta.ru 08:55