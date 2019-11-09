Экономика
РБКПроизводители яхт заявили о падающих продажах из-за рисков в экономике
Интерес богатых людей к покупке суперъяхт снизился на фоне экономической неустойчивости по всему миру, сообщает Bloomberg. По данным SuperYacht Times, которые приводит агентство, в 2019 году производителям яхт удалось продать 102 лодки, тогда как в прошлом году их было 199.
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Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 00:58, Вашингтон
Армия и оружие
Американские F-35 не смогли догнать российские Ту-160 в небе
Газета.Ru вчера в 12:19
Политика
Трамп хотел бы приехать на парад Победы в Москве
Президент США Дональд Трамп не исключил, что приедет в Москву на парад Победы 9 мая.
РИА Новости вчера в 10:59
Футбол
Marca: Мбаппе не заинтересован в продлении контракта с «ПСЖ»
Будущее нападающего Килиана Мбаппе в «ПСЖ» остается неопределенным, сообщает Marca со ссылкой на L’Equipe.
Бомбардир.ру 00:48
Шоу-бизнес
У Юлии Меньшовой появилась потенциальная невестка
Ранее звездная мать Андрея Гордина - Юлия Меньшова говорила, что очень дорожит связью со своими детьми, у которых нет от нее секретов.
Телепрограмма 07 ноября в 23:36
Космос
Илон Маск рассказал об условиях создания колонии на Марсе
Глава компании SpaceX Илон Маск на своей странице в Twitter рассказал о том, что потребуется для формирования колонии на Марсе.
Аргументы и Факты вчера в 09:39
Происшествия
Суд Оренбурга продлил арест обвиняемого в педофилии священника
Промышленный районный суд Оренбурга 8 ноября продлил арест священнику Николаю Стремскому, которого обвиняют в насилии над несовершеннолетней.
Известия вчера в 13:16
Политика
Зеленский назвал спутник и вертолет изобретениями украинцев
Украинцы создали первый вертолет, ракетный двигатель, искусственный спутник Земли и прочие изобретения, сообщил президент Украины Владимир Зеленский на открытии Международного экономического форума.
РБК вчера в 21:48
Здоровье
Жителям Подмосковья рассказали, как снизить влияние погоды на сердце
Подмосковные врачи рассказали жителям, как смена погодных условий влияет на работу сердца и как это влияние снизить, передает пресс-служба областного Минздрава.
Подмосковье Сегодня вчера в 06:47
Общество
Гусейнов отказался извиняться за слова о русском языке
Извинений за высказывание о русском языке профессор Высшей школы экономики Гасан Гусейнов приносить не будет, передаёт 8 ноября Piter.TV.
REGNUM вчера в 09:40
Общество
Андрей Андреев продал владельца Badoo и Bumble за $3 млрд
Inc. Russia вчера в 12:12
Общество
В России изменят правила расчета тарифа на вывоз мусора
В России изменятся правила расчета тарифов по обращению с твердыми коммунальными отходами, следует из постановления правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 14:08
Общество
Потанин выиграл суд в Лондоне против бывшей супруги
Высокий суд Лондона отклонил иск Натальи Потаниной к ее экс-супругу Владимиру Потанину на 5 млрд фунтов стерлингов.
Росбалт вчера в 14:40
Происшествия
Аэропорт Кольцово в Екатеринбурге эвакуировали из-за анонимной угрозы
Газета.Ru вчера в 22:45
Шоу-бизнес
Михальчик вспомнила о романе с Шульгиным
Певица осудила экс-супругу продюсера Героиней нового выпуска программы "Судьба человека" стала обладательница третьего места в телеконкурсе "Фабрика звезд − 3", 34-летняя Юлия Михальчик.
WomanHit.ru вчера в 10:31
Футбол
Клопп исключил переход Мбаппе в «Ливерпуль»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал информацию о желании клуба приобрести форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе.
Матч ТВ вчера в 19:28
Общество
Отец Ассанжа опасается за жизнь сына в тюрьме
Отец основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа Джон Шиптон заявил, что опасается за жизнь сына в тюрьме после «девяти лет преследований», сообщает газета The Daily Mail.
REGNUM вчера в 21:53
Наука
В России научились за минуту определять поддельное вино
Прибор позволяет за одну минуту определять поддельное вино.
Коммерсантъ вчера в 20:19
Авто
АвтоВАЗ запатентовал интерьер преемника Lada 4x4
Lada Vision 4x4 считается прообразом следующего поколения внедорожника Lada 4x4, хотя в интервью корреспонденту "РГ" Стив Маттин (главный дизайнер АвтоВАЗа) утверждал, что Vision 4x4 отражает лишь поиск стиля будущего преемника классической "Нивы" - и не факт, что серийная машина экстерьером и интерьером воспроизведет концепт.
Российская газета 07 ноября в 09:48
Общество
Польша назначила первый штраф по делу «Северного потока – 2»
Польский антимонопольный регулятор (UOKIK) оштрафовал французскую энергетическую компанию Engie Energy в контексте расследования дела о строительстве «Северного потока – 2» за отказ от сотрудничества с UOKIK, сообщает польское издание Energia в пятницу, 8 ноября.
Известия вчера в 06:15
Шоу-бизнес
Фото Саши Савельевой на последних неделях беременности утекли в Сеть
Фото Саши Савельевой на последних неделях беременности утекли в Сеть Позирующая на фоне кучи мусора певица призвала задуматься об экологии.
Экспресс газета 00:05
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов объяснил отказ выносить флаг России на бои
Лезги газет вчера в 14:29
Здоровье
Какие проблемы поможет решить употребление яиц и капусты
Употребление яиц и капусты может облегчить течение некоторых заболеваний. Специалисты назвали симптомы, которые могут быть сигналами недуга.
ToDay News Ufa вчера в 08:30
Политика
Будущая глава Еврокомиссии призвала Евросоюз учить «язык силы»
Избранная глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Европейский союз "учиться говорить на языке силы".
РИА Новости вчера в 14:33
Общество
Японская туристка удивилась вывескам на русском языке на Сахалине
РИА Новости вчера в 20:17
Происшествия
Аэропорт Японии дважды прекращал работу из-за беспилотников
Аэропорт Кансай японского города Осака дважды приостанавливал работу из-за сообщений о беспилотниках.
Известия 00:02
Политика
Чиновник в Карелии предложил расстреливать недовольных граждан
Глава Олонецкого муниципального района в Карелии Сергей Прокопьев предложил расправляться с недовольными гражданами, расстреливая их.
Газета.Ru вчера в 13:15
Политика
Суд ООН отклонил возражения России в споре с Украиной
Украинская сторона подала иск против России в Международный суд ООН в Гааге, в котором утверждается, что Россия якобы нарушила конвенции о борьбе с финансированием терроризма и ликвидации всех форм расовой дискриминации в январе 2017 года.
Газета.Ru вчера в 09:54
Фигурное катание
Щербакова выиграла короткую программу Гран-при Китая
Анна Щербакова выиграла короткую программу Гран-при Китая, Елизавета Туктамышева, упавшая после фирменного "трикселя", осталась четвертой, а действующая чемпионка Европы Софья Самодурова заняла шестое место.
Газета.Ru вчера в 14:00
Хоккей
У защитника «Колорадо» Задорова диагностирован перелом челюсти
Как сообщает в своём «твиттере» журналист Эй Джей Хайфили, у россиянина диагностирован перелом челюсти.
Чемпионат 00:26
Наука
Употребление кофе снижает риск развития рака печени
Регулярное употребление кофе уменьшает почти на 50% риск развития одного из самых распространенных раков печени - гепатоцеллюлярной карциномы (ГЦК).
Народные новости вчера в 01:24