Экономика

РБКРБКПроизводители яхт заявили о падающих продажах из-за рисков в экономике

Интерес богатых людей к покупке суперъяхт снизился на фоне экономической неустойчивости по всему миру, сообщает Bloomberg. По данным SuperYacht Times, которые приводит агентство, в 2019 году производителям яхт удалось продать 102 лодки, тогда как в прошлом году их было 199.
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Богатейшие люди охладели к новым яхтам из-за рисков в экономике

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Производители яхт заявили о падающих продажах из-за рисков в экономике

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Богачи перестали скупать яхты

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Богачи стали реже покупать яхты из-за нестабильной мировой экономики

Life.ruвчера в 23:26
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Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 00:58, Вашингтон
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Андрей Андреев продал владельца Badoo и Bumble за $3 млрд

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В России изменят правила расчета тарифа на вывоз мусора

В России изменятся правила расчета тарифов по обращению с твердыми коммунальными отходами, следует из постановления правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 14:08
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Потанин выиграл суд в Лондоне против бывшей супруги

Высокий суд Лондона отклонил иск Натальи Потаниной к ее экс-супругу Владимиру Потанину на 5 млрд фунтов стерлингов.
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Аэропорт Кольцово в Екатеринбурге эвакуировали из-за анонимной угрозы

Газета.Ru вчера в 22:45
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Клопп исключил переход Мбаппе в «Ливерпуль»

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Общество

Отец Ассанжа опасается за жизнь сына в тюрьме

Отец основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа Джон Шиптон заявил, что опасается за жизнь сына в тюрьме после «девяти лет преследований», сообщает газета The Daily Mail.
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Прибор позволяет за одну минуту определять поддельное вино.
Коммерсантъ вчера в 20:19
Авто

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Lada Vision 4x4 считается прообразом следующего поколения внедорожника Lada 4x4, хотя в интервью корреспонденту "РГ" Стив Маттин (главный дизайнер АвтоВАЗа) утверждал, что Vision 4x4 отражает лишь поиск стиля будущего преемника классической "Нивы" - и не факт, что серийная машина экстерьером и интерьером воспроизведет концепт.
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Польша назначила первый штраф по делу «Северного потока – 2»

Польский антимонопольный регулятор (UOKIK) оштрафовал французскую энергетическую компанию Engie Energy в контексте расследования дела о строительстве «Северного потока – 2» за отказ от сотрудничества с UOKIK, сообщает польское издание Energia в пятницу, 8 ноября.
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Фото Саши Савельевой на последних неделях беременности утекли в Сеть

Фото Саши Савельевой на последних неделях беременности утекли в Сеть Позирующая на фоне кучи мусора певица призвала задуматься об экологии.
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Хабиб Нурмагомедов объяснил отказ выносить флаг России на бои

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Какие проблемы поможет решить употребление яиц и капусты

Употребление яиц и капусты может облегчить течение некоторых заболеваний. Специалисты назвали симптомы, которые могут быть сигналами недуга.
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Будущая глава Еврокомиссии призвала Евросоюз учить «язык силы»

Избранная глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Европейский союз "учиться говорить на языке силы".
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Аэропорт Японии дважды прекращал работу из-за беспилотников

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Чиновник в Карелии предложил расстреливать недовольных граждан

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