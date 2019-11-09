Интерес богатых людей к покупке суперъяхт снизился на фоне экономической неустойчивости по всему миру, сообщает Bloomberg. По данным SuperYacht Times, которые приводит агентство, в 2019 году производителям яхт удалось продать 102 лодки, тогда как в прошлом году их было 199.

Производители яхт заявили о падающих продажах из-за рисков в экономике

Общество В России изменят правила расчета тарифа на вывоз мусора В России изменятся правила расчета тарифов по обращению с твердыми коммунальными отходами, следует из постановления правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

Политика Суд ООН отклонил возражения России в споре с Украиной Украинская сторона подала иск против России в Международный суд ООН в Гааге, в котором утверждается, что Россия якобы нарушила конвенции о борьбе с финансированием терроризма и ликвидации всех форм расовой дискриминации в январе 2017 года.

Общество Роспотребнадзор рассказал об опасности кухонных губок Кухонная губка для мытья посуды может содержать более 350 видов бактерий, вызывающих различные опасные инфекционные заболевания.

Общество Гусейнов отказался извиняться за слова о русском языке Извинений за высказывание о русском языке профессор Высшей школы экономики Гасан Гусейнов приносить не будет, передаёт 8 ноября Piter.TV.

Политика Макрон представил три сценария развития России Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что на данный момент существует три варианта развития России.

Экономика Медведев утвердил субсидии на съемки в России иностранного кино Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о выплате субсидий российским подрядчикам зарубежных кинокомпаний на съемки иностранного кино в России, указано в постановлении на сайте правительства.

Шоу-бизнес Савичева рассказала о расставании с мужем Экс-подопечная Макса Фадеева Юлия Савичева раскрыла причину временного расставания со своим супругом Александром Аршиновым.

Общество Игоря Верника госпитализировали Актера Игоря Верника экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает «Пятый канал».

Шоу-бизнес Саша Савельева показала фото, сделанное на 7-м месяце беременности Саша Савельева показала фото, сделанное на 7-м месяце беременности Саша призналась, что долго думала, стоит ли делиться этими кадрами с подписчиками.

Политика Экс-мэр Нью-Йорка демократ Майкл Блумберг вступил в предвыборную гонку Бывший мэр Нью-Йорка 77-летний миллиардер Майкл Блумберг подал в пятницу документы на регистрацию в качестве кандидата от Демократической партии США на первичных выборах в штате Алабама.

Происшествия Замглавы «Аэрофлота» стал свидетелем по делу о хищении 250 млн руб Заместитель гендиректора «Аэрофлота» по административному управлению Василий Авилов стал свидетелем по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

Шоу-бизнес Суд отказался разводить Лолиту с мужем По окончанию судебного процесса супруг Милявской вышел к журналистам, рассказал об отношениях с Лолитой, а также обвинил прессу в столь неблагоприятном для него исходе ситуации.

Здоровье Шесть опасных для пожилых людей лекарств назвал американский врач Врачи в США бьют тревогу: пожилым людям категорически запрещено принимать 6 лекарств, которые могут привести их к смерти.

Экономика Центробанк предупредил о подорожании ОСАГО Банк России ждет роста средней стоимости полиса ОСАГО на 20 – 25% после увеличения выплат за вред жизни и здоровью с 500 тыс. до 2 млн руб. Об этом на парламентских чтениях в Совете федерации заявил заместитель председателя ЦБ Владимир Чистюхин.

Гаджеты Компания Samsung продолжает снижать цены на свои телефоны Стоит уточнить, что компания существенно удешевила именно последние модели своих телефонов, а некоторые из их уже второй раз скинули в цене.

Политика В Брюсселе началась трехсторонняя встреча России, Украины и ЕК по газу Трехсторонние консультации на экспертном уровне по транзиту российского газа в ЕС через Украину после 2019 года началась в Брюсселе, передает корреспондент РИА Новости.

Общество Гороскоп «КП»: Как шутят знаки зодиака Овны терпеть не могут черный юмор, поэтому от них вы не дождетесь эффектного злодейского розыгрыша на 1 апреля.

Наука Люди без обонятельных луковиц могут воспринимать запахи В результате дальнейших исследований в мозге людей без обонятельных луковиц не нашли отличий от тех, кто воспринимает запахи нормально, сообщает журнал Neuron.

Общество Отец Ассанжа опасается за жизнь сына в тюрьме Отец основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа Джон Шиптон заявил, что опасается за жизнь сына в тюрьме после «девяти лет преследований», сообщает газета The Daily Mail.

Общество Чубайс назвал идиотами веривших в искренность режима граждан СССР Глава «Роснано» Анатолий Чубайс резко раскритиковал граждан СССР, положительно оценивавших качество жизни в стране.

Футбол Португалия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА Занимающая шестое место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Португалия увеличила отрыв от располагающейся на седьмой строчке России после матчей четвертого тура группового этапа Лиги Европы, которые прошли в четверг.

Общество Кабмин установил размеры пособий по безработице на 2020 год Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об установлении размеров пособий по безработице на 2020 год - максимальный и минимальный размеры пособий составят 8 тыс. рублей и 1,5 тыс. рублей соответственно.