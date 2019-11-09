Экономика
РБКПроизводители яхт заявили о падающих продажах из-за рисков в экономике
Интерес богатых людей к покупке суперъяхт снизился на фоне экономической неустойчивости по всему миру, сообщает Bloomberg. По данным SuperYacht Times, которые приводит агентство, в 2019 году производителям яхт удалось продать 102 лодки, тогда как в прошлом году их было 199.
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Аэропорт Кольцово в Екатеринбурге эвакуировали из-за анонимной угрозы
Газета.Ru вчера в 22:45
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В Смоленской области глава района погиб, помогая тушить пожар
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Происшествия
Момент гибели красноярского актера в ДТП попал на видео
Момент ДТП запечатлел видеорегистратор автомобиля, которым управлял артист.
РИА Новости вчера в 18:19
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Зеленский назвал украинцев создателями первого спутника и вертолёта
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Космос
Китай раскрыл планы по исследованию Луны и Марса
Lenta.ru 00:24
Хоккей
«Тампа» обыграла «Баффало» в Стокгольме с голом Кучерова
REGNUM вчера в 23:23
Происшествия
В СК рассказали о расследовании убийства экс-мэра Киселевска
Следователи провели уже около 20 обысков и допросили более ста свидетелей по делу об убийстве бывшего мэра Киселевска Сергея Лаврентьева, сообщается на сайте СК.
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Шоу-бизнес
Тарасов высмеял новости о домашнем насилии над Ольгой Бузовой
Экс-супруг Ольги Бузовой, футболист Дмитрий Тарасов прокомментировал сообщения об избиениях певицы, заявив, что никто не сможет зафиксировать побои без заявления в полицию.
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Военное дело 07 ноября в 10:45
Политика
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МИД России предупредил об опасности посещения Ирака в связи с сохраняющейся там террористической угрозой.
РБК 02:01
Экономика
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Банк России ждет роста средней стоимости полиса ОСАГО на 20 – 25% после увеличения выплат за вред жизни и здоровью с 500 тыс. до 2 млн руб. Об этом на парламентских чтениях в Совете федерации заявил заместитель председателя ЦБ Владимир Чистюхин.
Коммерсантъ вчера в 11:02
Политика
Будущая глава Еврокомиссии призвала Евросоюз учить «язык силы»
Избранная глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Европейский союз "учиться говорить на языке силы".
РИА Новости вчера в 14:33
Армия и оружие
Американские F-35 не смогли догнать российские Ту-160 в небе
Отмечается, что Ту-160 летел со скоростью до 2,2 тыс. км/ч, а американские F-35 могли лететь 1,93 тыс. км/ч.
Газета.Ru вчера в 12:19
Кино
Шесть российских фильмов претендуют на «Золотой Глобус»
Определены шесть российских фильмов, которые будут претендовать на получение кинопремии «Золотой глобус» в категории «Лучший фильм на иностранном языке», сообщила ТАСС директор по связям с индустрией компании «Экспоконтент» Евгения Маркова.
REGNUM вчера в 23:51
Общество
В день падения Берлинской стены советский посол в ГДР ушел в запой
В ночь на 9 ноября 1989 года власти Германской Демократической Республики (ГДР) приняли решение разрешить свободный проход через Берлинскую стену.
Комсомольская правда 07 ноября в 17:17
Общество
Счетная палата рассказала об убыли населения России
В аналитическом отчете по исполнению бюджета на текущий год сказано, что указанная ситуация может стать сильной угрозой для реализации цели по обеспечению устойчивого естественного роста численности населения в РФ.
Государственные Вести 07 ноября в 05:40
Здоровье
Жителям Подмосковья рассказали, как снизить влияние погоды на сердце
Подмосковные врачи рассказали жителям, как смена погодных условий влияет на работу сердца и как это влияние снизить, передает пресс-служба областного Минздрава.
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Общество
Отец Ассанжа опасается за жизнь сына в тюрьме
Отец основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа Джон Шиптон заявил, что опасается за жизнь сына в тюрьме после «девяти лет преследований», сообщает газета The Daily Mail.
REGNUM вчера в 21:53
Здоровье
Названы заболевания, при которых противопоказана хурма
Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, хурму нельзя есть больным с камнеобразованием в почках и с проблемами с поджелудочной железой.
HotMurom.ru 07 ноября в 07:24
Космос
Астрономы объяснили природу необычно тяжёлых чёрных дыр
Слишком массивные чёрные дыры в космосе, признаки существования которых недавно нашли участники проекта LIGO, появляются после слияний менее крупных объектов, находящихся в окрестностях сверхмассивных чёрных дыр.
News.ru 07 ноября в 12:11
Фигурное катание
Щербакова выиграла короткую программу Гран-при Китая
Анна Щербакова выиграла короткую программу Гран-при Китая, Елизавета Туктамышева, упавшая после фирменного "трикселя", осталась четвертой, а действующая чемпионка Европы Софья Самодурова заняла шестое место.
Газета.Ru вчера в 14:00
Футбол
Венгер рассказал о предложении из «Баварии»
Французский специалист Арсен Венгер высказался о предложении от мюнхенской "Баварии".
Газета.Ru вчера в 16:25
Кино
Егор Крид впервые снялся в кино
Егор снялся в романтической комедии Марюса Вайсберга «(Не)идеальный мужчина». Его партнершей по кадру стала 37-летняя Юлия Александрова.
StarHit.ru вчера в 17:00
Политика
Помпео назвал стабильность на Украине проектом США
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американская сторона крайне заинтересована в достижении стабильности на Украине, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 20:22
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Беттмэн: участие в Олимпиаде просто рушит сезон НХЛ
Комиссар Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмэн отметил, какие последствия могут быть вызваны участием игроков НХЛ в Олимпиаде.
Чемпионат 02:00
Общество
Композитор Александра Пахмутова отмечает 90-летие
Народная артистка СССР и композитор Александра Пахмутова отмечает свое 90-летие.
iReactor 02:14
Музыка
Пламя, мистика и приворот: Maruv представила клип на сингл To Be Mine
Певица Maruv (Анна Корсун) опубликовала на YouTube клип на новый сингл To Be Mine ("Стань моим") из ее мини-альбома Hellcat Story.
РИА Новости вчера в 17:50
Наука
Электромобили грозят планете новым экологическим кризисом
Утилизация литий-ионных батарей не поспевает за темпами производства электромобилей, и большое количество отработавших ресурс аккумуляторов скапливается на свалках, нанося вред окружающей среде.
Экономика сегодня вчера в 18:54
Армия и оружие
Американский беспилотник провел разведку у границ России
Напомним, в сентябре стратегический разведывательный беспилотник ВВС США RQ-4B Global Hawk совершил семичасовой полет у западных границ России.
Аргументы и Факты вчера в 20:41
Политика
Суд ООН отклонил возражения России в споре с Украиной
Украинская сторона подала иск против России в Международный суд ООН в Гааге, в котором утверждается, что Россия якобы нарушила конвенции о борьбе с финансированием терроризма и ликвидации всех форм расовой дискриминации в январе 2017 года.
Газета.Ru вчера в 09:54