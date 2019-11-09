Экономика

РБКРБКПроизводители яхт заявили о падающих продажах из-за рисков в экономике

Интерес богатых людей к покупке суперъяхт снизился на фоне экономической неустойчивости по всему миру, сообщает Bloomberg. По данным SuperYacht Times, которые приводит агентство, в 2019 году производителям яхт удалось продать 102 лодки, тогда как в прошлом году их было 199.
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Производители яхт заявили о падающих продажах из-за рисков в экономике

РБКвчера в 21:53

Богачи перестали скупать яхты

Lenta.ruвчера в 22:36

Интерес богачей к покупке суперъяхт снизился на фоне нестабильной экономики по всему миру

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Life.ruвчера в 23:26

Богатейшие люди охладели к новым яхтам из-за рисков в экономике

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Яхты вышли из моды у миллиардеров

News.ru00:55

Снизились продажи производителей яхт

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Слишком массивные чёрные дыры в космосе, признаки существования которых недавно нашли участники проекта LIGO, появляются после слияний менее крупных объектов, находящихся в окрестностях сверхмассивных чёрных дыр.
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Анна Щербакова выиграла короткую программу Гран-при Китая, Елизавета Туктамышева, упавшая после фирменного "трикселя", осталась четвертой, а действующая чемпионка Европы Софья Самодурова заняла шестое место.
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Напомним, в сентябре стратегический разведывательный беспилотник ВВС США RQ-4B Global Hawk совершил семичасовой полет у западных границ России.
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Политика

Суд ООН отклонил возражения России в споре с Украиной

Украинская сторона подала иск против России в Международный суд ООН в Гааге, в котором утверждается, что Россия якобы нарушила конвенции о борьбе с финансированием терроризма и ликвидации всех форм расовой дискриминации в январе 2017 года.
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