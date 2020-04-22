Борьба с COVID-19 вызвала резкий рост спроса на соль Рекомендации Минздрава по использованию соляного раствора для профилактики COVID-19 привели к росту спроса на пищевую соль на 20%.

с чего всё началось

На фоне распространения коронавируса спрос на пищевую соль в России вырос на 20%. Об этом в среду, 22 апреля, сообщил «Коммерсант». Повышение спроса связывают с рекомендациями Минздрава России по использованию соляного раствора для профилактики коронавируса, которые были опубликованы 9 апреля.

На фоне пандемии коронавируса в России вырос спрос на пищевую соль

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