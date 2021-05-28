Бюджетный запрос NASA на 2022 год не предусматривает покупку мест на кораблях «Союз»

Бюджетный запрос Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) на 2022 финансовый год не предусматривает покупку мест на российских кораблях "Союз", однако сотрудничество в сфере космических полетов будет продолжаться по принципу взаимного обмена местами на российских и американских кораблях.