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Производители заявили о «критическом снижении» закупочных цен на яйца

Минсельхоз не ожидает дефицита куриных яиц на внутреннем рынке.
РБК
Ведомство считает, что текущая ситуация на рынке птицеводческой продукции стабильна и комфортна для дальнейшего увеличения объемов производства.
Телеканал 360°
В июне участники рынка прогнозируют еще большее снижение закупочных цен, тогда как себестоимость яиц за год выросла на 20-25%.
URA.Ru
В частности, глава Росптицесоюза Галина Бобылева отметила, что производители не смогут долгое время работать себе в убыток, поэтому некоторые компании станут сокращать количество несушек, что может привести к дефициту яиц.
РБК

Официальный комментарий

Минсельхоз РФ
Минсельхоз России оценивает текущую ситуацию на рынке птицеводческой продукции как стабильную и комфортную для дальнейшего наращивания объемов производства и не ожидает дефицита яиц на внутреннем рынкеТАССвчера в 01:58

С чего всё началось

Производители сообщили о риске дефицита яиц

Производители куриных яиц попросили Минпромторг помочь решить проблему с «критическим снижением» закупочных цен на свою продукцию, сообщили «Ведомостям» два человека, участвовавших в совещании в ведомстве 26 мая.
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