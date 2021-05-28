Производители заявили о «критическом снижении» закупочных цен на яйца
Ведомство считает, что текущая ситуация на рынке птицеводческой продукции стабильна и комфортна для дальнейшего увеличения объемов производства.
В июне участники рынка прогнозируют еще большее снижение закупочных цен, тогда как себестоимость яиц за год выросла на 20-25%.
В частности, глава Росптицесоюза Галина Бобылева отметила, что производители не смогут долгое время работать себе в убыток, поэтому некоторые компании станут сокращать количество несушек, что может привести к дефициту яиц.
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С чего всё началось
Производители сообщили о риске дефицита яиц
Производители куриных яиц попросили Минпромторг помочь решить проблему с «критическим снижением» закупочных цен на свою продукцию, сообщили «Ведомостям» два человека, участвовавших в совещании в ведомстве 26 мая.
Ведомостивчера в 17:51