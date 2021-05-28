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Экономика

Производители заявили о «критическом снижении» закупочных цен на яйца

Минсельхоз не ожидает дефицита куриных яиц на внутреннем рынке.
РБК
В Минсельхозе текущую ситуацию на рынке птицеводческой продукции назвали стабильной и комфортной для дальнейшего наращивания объемов производства.
НТВ
В июне участники рынка прогнозируют еще большее снижение закупочных цен, тогда как себестоимость яиц за год выросла на 20-25%.
URA.Ru
В частности, глава Росптицесоюза Галина Бобылева отметила, что производители не смогут долгое время работать себе в убыток, поэтому некоторые компании станут сокращать количество несушек, что может привести к дефициту яиц.
РБК

Официальный комментарий

Минсельхоз РФ
Минсельхоз России оценивает текущую ситуацию на рынке птицеводческой продукции как стабильную и комфортную для дальнейшего наращивания объемов производства и не ожидает дефицита яиц на внутреннем рынкеТАССвчера в 01:58

С чего всё началось

Производители сообщили о риске дефицита яиц

Долго работать в убыток производители яиц не смогут, продолжает Бобылева. По ее мнению, вероятно, некоторые компании в таких условиях задумаются о сокращении поголовья несушек, что в конечном итоге может привести к дефициту продукции.
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Производители заявили о «критическом снижении» закупочных цен на яйца

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