Долго работать в убыток производители яиц не смогут, продолжает Бобылева. По ее мнению, вероятно, некоторые компании в таких условиях задумаются о сокращении поголовья несушек, что в конечном итоге может привести к дефициту продукции.

Ведомости вчера в 17:51