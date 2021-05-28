Производители заявили о «критическом снижении» закупочных цен на яйца
В Минсельхозе текущую ситуацию на рынке птицеводческой продукции назвали стабильной и комфортной для дальнейшего наращивания объемов производства.
В июне участники рынка прогнозируют еще большее снижение закупочных цен, тогда как себестоимость яиц за год выросла на 20-25%.
В частности, глава Росптицесоюза Галина Бобылева отметила, что производители не смогут долгое время работать себе в убыток, поэтому некоторые компании станут сокращать количество несушек, что может привести к дефициту яиц.
Официальный комментарий
С чего всё началось
Производители сообщили о риске дефицита яиц
Долго работать в убыток производители яиц не смогут, продолжает Бобылева. По ее мнению, вероятно, некоторые компании в таких условиях задумаются о сокращении поголовья несушек, что в конечном итоге может привести к дефициту продукции.
Ведомостивчера в 17:51