Медучреждения Новокузнецка и Прокопьевска оснастили новыми компьютерными томографами

Как и в Новокузнецке на этом томографе в сутки будут обследоваться по пятнадцать пациентов, но потом нагрузку аппарата увеличат до двадцати в сутки.