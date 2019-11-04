с чего всё началось

Транспортная компания «С-Транс» намерена обратиться в суд с заявлением о банкротстве производителя минеральной воды «Нарзан» из-за задолженности в 2,6 млн рублей. Об этом сообщается на сайте Единого федерального реестра сведений о деятельности юридических лиц.

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Общество Аномальное тепло для ноября в Москве может побить 140-летний рекорд Аномальное тепло ожидается во вторник, 5 ноября, в Москве. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Гидрометцентр России.

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Происшествия В Ивановской области сгорел отель на воде Пожар в отеле на воде "Мирная пристань" произошел в центре Кинешмы в Ивановской области.

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Шоу-бизнес Максим Фадеев может умереть: Сергей Жорин о состоянии продюсера Сергей Жорин считает, что сердечный приступ Фадеева совсем не из-за слабого здоровья На днях стало известно, что продюсер Максим Фадеев разорвал контракты со всеми артистами своего лейбла MALFA.

Политика Washington Post: Трамп ненавидит Украину Президент США Дональд Трамп испытывал «неукротимую ненависть» к Украине с первых же дней на нынешней должности.

Общество Названы ухудшающие настроение продукты Врач-диетолог Елена Соломатина перечислила продукты, которые не рекомендуется употреблять при плохом настроении.

Общество Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору кондитерских изделий «Покупать кондитерские изделия стоит только в стационарных предприятиях торговли, где созданы условия для хранения данной продукции (проветриваемые складские помещения, торговые залы с кондиционированием воздуха, специально оборудованные холодильные полки или витрины)», — напомнили в ведомстве.

Происшествия Под Пионерским водитель насмерть сбил мать с ребенком и скрылся Возле улицы Шаманова в кювете обнаружили тело женщины, рядом с которым лежала коляска. Внутри находился двухлетний ребенок.

Шоу-бизнес Максим Галкин назвал себя занудным папашей Максим Галкин назвал себя занудным папашей Сегодня же Галкин, который на данный момент находится вне дома из-за работы, вновь поделился трогательным домашним видео с детьми.

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Происшествия В Забайкалье трех подростков обвинили в убийстве и изнасиловании Как сообщало ИА REGNUM, в Воронежской области в суд направлено уголовное дело в отношении подростка, обвиняемого в изнасиловании и убийстве 17-летней девушки.