Экономика

ИзвестияИзвестияПроизводителя воды «Нарзан» потребуют признать банкротом

Транспортная компания «С-Транс» намерена обратиться в суд с заявлением о банкротстве производителя минеральной воды «Нарзан» из-за задолженности в 2,6 млн рублей. Об этом сообщается на сайте Единого федерального реестра сведений о деятельности юридических лиц.
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с чего всё началось
Уведомление, что кредитор ООО «С-Транс» намерен инициировать банкротство АО «Нарзан», было опубликовано
 30 октября на сайте Единого федерального реестра сведений о деятельности юридических лиц.
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