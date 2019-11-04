Экономика
ИзвестияПроизводителя воды «Нарзан» потребуют признать банкротом
Транспортная компания «С-Транс» намерена обратиться в суд с заявлением о банкротстве производителя минеральной воды «Нарзан» из-за задолженности в 2,6 млн рублей. Об этом сообщается на сайте Единого федерального реестра сведений о деятельности юридических лиц.
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Уведомление, что кредитор ООО «С-Транс» намерен инициировать банкротство АО «Нарзан», было опубликовано 30 октября на сайте Единого федерального реестра сведений о деятельности юридических лиц.РБК01:00
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