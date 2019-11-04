Экономика
ИзвестияПроизводителя воды «Нарзан» потребуют признать банкротом
Транспортная компания «С-Транс» намерена обратиться в суд с заявлением о банкротстве производителя минеральной воды «Нарзан» из-за задолженности в 2,6 млн рублей. Об этом сообщается на сайте Единого федерального реестра сведений о деятельности юридических лиц.
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Украинский военный Александр Гром в соцсетях опубликовал фото еды, которой кормят солдат ВСУ, и раскритиковал власти.
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Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв заявил, что Северная Корея «реально готова выполнять свою часть договорённостей» по ядерному разоружению Корейского полуострова.
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Климкин призвал назло всем сделать из Украины державу
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На Украине изобрели «несбиваемую» сверхзвуковую ракету
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