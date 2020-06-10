Экономика
Lenta.ruПроизводителю SSJ-100 погасят долги на 400 миллиардов рублей
Программа финансового оздоровления «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК), крупнейшего оборонного холдинга России и производителя гражданских самолетов SSJ-100, предусматривает погашение 250 миллиардов рублей долга за счет докапитализации из бюджета.
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Происшествия
В Подмосковье задержан «авторитет» Вася Бандит
Игорь Кокунов (Вася Бандит), который 27 лет координировал действия криминалитета, задержан в Московской области.
Коммерсантъ 05:36
Религия
Освящение главного храма Вооруженных сил России перенесли
Освящение главного храма Вооруженных сил РФ в подмосковном парке "Патриот" перенесено с 22 на 14 июня, сообщил в среду РИА Новости источник в Русской православной церкви.
РИА Новости 08:03
Общество
МЧС предупредило москвичей о грозе с градом
Вести.Ru вчера в 06:43
Происшествия
На Звенигородском шоссе в Москве произошла массовая авария
В Москве в аварию попали три машины — две премиальных марки и одно такси.
Вести.Ru 08:51
Здоровье
Врач рассказала о вреде мороженого
Врач отмечает, что во время жары мороженое не вызовет в организме сильных перепадов температур, и простыть, употребляя его, сложно.
ТК Звезда 08 июня в 23:21
Транспорт
ГИБДД тестирует новую систему проверки водителей на алкоголь
ГИБДД тестирует систему, которая позволяет проверять людей на алкогольное опьянение при помощи индикации этанола в выдыхаемом воздухе.
RT на русском вчера в 17:52
Общество
ФСБ предотвратила теракт на рынке в Крыму
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) предотвратили теракт в Симферополе, который готовили пять человек.
РБК 08:02
Авто
Парковку разбитых суперкаров нашли в Дубае
Автор канала рассказала, что обнаружила огромную площадку, на которой базируются разбитые суперкары.
ГЛАС.RU 08:35
Технологии
«ВКонтакте» инвестирует в «Клипы» 1 млрд рублей
Sostav.ru 04:45
Экономика
С 1 июля в России введут маркировки обуви и лекарств
С 1 июля 2020 года в России введут маркировки обуви и лекарств.
Piter.tv 08:45
Происшествия
Панкратов-Черный назвал виновных в ДТП с Ефремовым
Профиль вчера в 23:45
Кино
Сериал «Кларисса» по культовому фильму «Молчание ягнят» выйдет в России одновременно со всем миром
Комсомольская правда 05:16
Культура
Панин рассказал, почему ушел с похорон Кокшенова
Панин в беседе с НСН заявил, что его не выгоняли с похорон артиста Михаила Кокшенова.
Национальная служба новостей 06:22
Экономика
Госдума вводит отсрочку по долгам для малого бизнеса и пенсионеров
Госдума приняла в первом чтении законопроект "Единой России" об отсрочке платежей по задолженностям для наиболее пострадавших бизнесменов и пенсионеров.
Российская газета 09:45
Политика
Порошенко стал подозреваемым по уголовному делу
Бывший президент Украины Петр Порошенко стал подозреваемым по уголовному делу, сообщил начальник второго отдела Государственного бюро расследований (ГБР) Вадим Приймачок.
РИА Новости 06:45
Политика
Путин дал поручения по поддержке IT-отрасли
Президент России Владимир Путин дал поручения по итогам совещания по вопросам развития информационно-коммуникационных технологий и связи.
Коммерсантъ 09:12
Общество
В Москве откроется ресторан без кассиров
Сеть ресторанов быстрого питания KFC в связи с пандемией коронавируса объявила об открытии в Москве «ресторана будущего», где не будет кассиров и традиционных касс.
Мослента 06:35
Общество
Минстрой может отказаться от ежегодного увеличения тарифов ЖКХ
Минстрой рассматривает предложение не увеличивать тарифы за жилищно-коммунальные услуги с 1 июля 2020 года, пишет ТАСС со ссылкой на министра строительства и ЖКХ Владимира Якушева.
Газета.Ru 07:44
Общество
В Роспотребнадзоре заявили о страхе от падения заболеваемости в Москве
Резкое падение числа новых заражений коронавирусом SARS-CoV-2 в Москве внушает определенный страх, заявила начальник управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева.
РБК 08:14
Единоборства
Нурмагомедов и Гэтжи могут встретиться на UFC 253
Российский чемпион UFC в легкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов и обладатель временного титула чемпиона американец Джастин Гэтжи могут провести титульный поединок 19 сентября.
Горобзор.ру 07:29
Происшествия
Экс-министра Юрия Палюха задержали
Экс-министра Юрия Палюха задержали. Информацию о возбуждении на него уголовного дела подтвердили в областном следственном управлении.
Эхо Москвы в Кирове 08:21
Авто
«АвтоВАЗ» отложил переход на четырехдневную рабочую неделю
Автоновости дня 08:16
Общество
Власти Москвы сообщили об увеличении в полтора раза смертности в мае
В мае превышение смертности в Москве по сравнению со средним значением в этом месяце за последние три года составляет 5799 случаев.
РБК 08:54
Игры
Criterion Games начала разрабатывать новую Need for Speed
В феврале 2020 года Electronic Arts объявила, что гоночной серией вновь будет заниматься Criterion Games — ранее за ее разработку отвечала Ghost Games.
CyberSport.ru 08 июня в 12:23
Происшествия
МВД опровергло сообщения о пассажире в машине Ефремова в момент ДТП
Московский Комсомолец 05:02
Политика
Эрдоган пригласил в Турцию туристов из России
Говоря о беседе с президентом России Владимиром Путиным Эрдоган заявил, что российские туристы могут с комфортом приехать в Турцию этим летом.
Rusturkey.com вчера в 00:04
Происшествия
Ефремова отправят на психиатрическую экспертизу
Российский актер Михаил Ефремов, ставший участником смертельного ДТП в центре Москвы, пройдет комплексную психологи-психиатрическую экспертизу.
Городовой 07:32