Экономика
Lenta.ruПроизводителю SSJ-100 погасят долги на 400 миллиардов рублей
Программа финансового оздоровления «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК), крупнейшего оборонного холдинга России и производителя гражданских самолетов SSJ-100, предусматривает погашение 250 миллиардов рублей долга за счет докапитализации из бюджета.
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Общество
ФСБ предотвратила теракт на рынке в Симферополе
ФСБ предотвратила теракт в Симферополе.
Lenta.ru 07:53
Политика
Александр Лукашенко приедет на парад Победы в Москву
Дата 24 июня выбрана неслучайно. Именно в этот день в 1945 году прошел первый парад Победы.
Союзное Вече 07:31
Общество
В разгар карантина сотни граждан России выезжали за рубеж
В начале июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия пока не планирует открывать границы для иностранных граждан.
REGNUM 04:27
Экономика
Три крупнейших банка России выбыли из рейтинга лучших по версии Forbes
По сравнению с прошлогодней версией рейтинга, список лучших покинули все три крупнейших по размеру активов банка России — Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк, а также занимающий шестое место Россельхозбанк.
РБК вчера в 11:05
Происшествия
Известные адвокаты отказались защищать Ефремова
Адвокаты Татьяна Стукалова и Александр Добровинский, защищавшие многих известных спортсменов и актеров, отказались защищать артиста Михаила Ефремова, устроившего ДТП со смертельным исходом в Москве, 9 июня сообщает РИА Новости.
ИА Красная Весна вчера в 07:55
Происшествия
Михаил Ефремов может быть отправлен на психиатрическую экспертизу
Актера Михаила Ефремова планируют отправить на психолого-психиатрическую экспертизу.
Российская газета 07:08
Происшествия
Ростехнадзор назвал возможную причину аварии в Норильске
Российская газета 07:07
Общество
В России начались выплаты временным опекунам детей и инвалидов
Москва, 9 июня 2020, 13:30 — REGNUM Пенсионный фонд России (ПФР) начал выплачивать пособия гражданам, которые взяли на сопровождаемое или временное проживание детей-сирот, инвалидов, престарелых людей.
REGNUM вчера в 06:30
Армия и оружие
Новейший авианосец США сломался во время тестового похода
Новейший американский авианосец Gerald R. Ford вернулся на базу в Норфолке после тестового похода.
ФАН 08:14
Политика
Обвиняемым по делу MH17 отказали в иммунитете комбатанта
Иммунитет комбатанта не может распространяться на обвиняемых по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе, заявил на слушаниях суда в Нидерландах прокурор Вард Фердинандуссе.
Взгляд.ру 06:18
Общество
Об исчезновении коронавируса из Нью-Йорка сообщил русский врач в США
Как сообщает ToDay News Ufa, русский врач Евгений Пинелис, работающий в Нью-Йорке (США), рассказал, что внезапно ковид исчез из города.
ToDay News Ufa 07 июня в 16:05
Политика
Песков заявил, что в России нет олигархов
В России не существует олигархов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 08:06
Происшествия
Жириновский прокомментировал ДТП с участием Ефремова
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что актера Михаила Ефремова необходимо заключить под стражу.
Известия вчера в 19:20
Кино
Появился тизер экранизации «Мы» Замятина от братьев Андреасян
Игромания.ру 07:51
Политика
На Украине возмутились рекламой с Пореченковым
Париж, 10 июня 2020, 11:26 — REGNUM Посольство Украины во Франции выразило недовольство в связи с сотрудничеством французской компании Danone с актёром Михаилом Пореченковым.
REGNUM 04:26
Единоборства
Менеджер Хабиба Нурмагомедова рассказал о состоянии отца бойца
МИР 24 вчера в 21:41
Общество
Компания S7 может продать плавучий космодром «Морской старт»
S7 приобрела комплекс «Морской старт» в 2018 году. До этого он находился в США, выходя для проведения запусков в Тихий океан.
Эхо Москвы вчера в 21:05
Политика
Евросоюз одобрил продление санкций против России
Постпреды стран Евросоюза одобрили продление санкций против России еще на один год за присоединение Крыма.
Lenta.ru 07:19
Экономика
Премьер Мишустин утвердил энергетическую стратегию до 2035 года
Глава российского правительства Михаил Мишустин утвердил Энергетическую стратегию страны до 2035 года.
News.ru 07:57
Происшествия
Михаил Ефремов отправлен под домашний арест после смертельного ДТП
Kazanfirst.ru вчера в 14:49
Политика
Порошенко сообщили о подозрении в рамках уголовного дела
Экс-президенту Украины Петру Порошенко сообщили о подозрении по уголовному делу.
RT на русском 05:34
Общество
Жара в России сменится «арктическим вторжением»
Москва, 10 июня 2020, 13:57 — REGNUM В Россию после жаркой погоды, которая установилась в последнее время на большей части территории страны, придёт холодный фронт с Северного Ледовитого океана.
REGNUM 06:57
Политика
Путин и Меркель обсудили ситуацию на Украине
Президент России Владимир Путин и Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель во вторник провели телефонный разговор.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 11:37
Происшествия
Убийство шведского премьера раскрыли спустя более 30 лет
Убийцу шведского премьера Улофа Пальме нашли спустя более 30 лет. Об этом рассказал прокурор Кристер Петерссон, передает Reuters.
Lenta.ru 04:39
Происшествия
Экс-министр IТ-технологий Кировской области пошёл по уголовной статье
По версии следствия, некоторые действия экс-министра подпадают под признаки преступлений, предусмотренных ч.1 ст.285 («злоупотребление полномочиями») и ч.4 ст.160 («присвоение или растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере»).
Московский Комсомолец Киров 08:13
Общество
Эпидемия коронавируса пошла на убыль, заявил Собянин
"В июне смертность будет гораздо ниже, эпидемия пошла на убыль, и мы сегодня, в июне, спасаем тех людей, которые заболели у нас еще в мае месяце, борются врачи за каждую жизнь", - сказал Собянин.
РИА Новости 08:03
Общество
Тарифы на услуги ЖКХ в России с 1 июля могут не повысить
«Сегодня есть инициатива с 1 июля не увеличивать тарифы за пользование услугами ЖКХ, не увеличивать платежи населения», — сказал глава федерального ведомства в ходе онлайн-конференции «ЖКХ после пандемии — вызовы и решения».
REGNUM 08:12