Программа финансового оздоровления «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК), крупнейшего оборонного холдинга России и производителя гражданских самолетов SSJ-100, предусматривает погашение 250 миллиардов рублей долга за счет докапитализации из бюджета.

Политика Александр Лукашенко приедет на парад Победы в Москву Дата 24 июня выбрана неслучайно. Именно в этот день в 1945 году прошел первый парад Победы.

Экономика Три крупнейших банка России выбыли из рейтинга лучших по версии Forbes По сравнению с прошлогодней версией рейтинга, список лучших покинули все три крупнейших по размеру активов банка России — Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк, а также занимающий шестое место Россельхозбанк. 241

Происшествия Известные адвокаты отказались защищать Ефремова Адвокаты Татьяна Стукалова и Александр Добровинский, защищавшие многих известных спортсменов и актеров, отказались защищать артиста Михаила Ефремова, устроившего ДТП со смертельным исходом в Москве, 9 июня сообщает РИА Новости. 112

Общество В России начались выплаты временным опекунам детей и инвалидов Москва, 9 июня 2020, 13:30 — REGNUM Пенсионный фонд России (ПФР) начал выплачивать пособия гражданам, которые взяли на сопровождаемое или временное проживание детей-сирот, инвалидов, престарелых людей. 29

Политика Обвиняемым по делу MH17 отказали в иммунитете комбатанта Иммунитет комбатанта не может распространяться на обвиняемых по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе, заявил на слушаниях суда в Нидерландах прокурор Вард Фердинандуссе.

Происшествия Жириновский прокомментировал ДТП с участием Ефремова Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что актера Михаила Ефремова необходимо заключить под стражу. 163

Политика На Украине возмутились рекламой с Пореченковым Париж, 10 июня 2020, 11:26 — REGNUM Посольство Украины во Франции выразило недовольство в связи с сотрудничеством французской компании Danone с актёром Михаилом Пореченковым.

Политика Евросоюз одобрил продление санкций против России Постпреды стран Евросоюза одобрили продление санкций против России еще на один год за присоединение Крыма. 7

Общество Жара в России сменится «арктическим вторжением» Москва, 10 июня 2020, 13:57 — REGNUM В Россию после жаркой погоды, которая установилась в последнее время на большей части территории страны, придёт холодный фронт с Северного Ледовитого океана. 420

Политика Путин и Меркель обсудили ситуацию на Украине Президент России Владимир Путин и Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель во вторник провели телефонный разговор. 106

Происшествия Убийство шведского премьера раскрыли спустя более 30 лет Убийцу шведского премьера Улофа Пальме нашли спустя более 30 лет. Об этом рассказал прокурор Кристер Петерссон, передает Reuters. 71

Происшествия Экс-министр IТ-технологий Кировской области пошёл по уголовной статье По версии следствия, некоторые действия экс-министра подпадают под признаки преступлений, предусмотренных ч.1 ст.285 («злоупотребление полномочиями») и ч.4 ст.160 («присвоение или растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере»). 2

Общество Эпидемия коронавируса пошла на убыль, заявил Собянин "В июне смертность будет гораздо ниже, эпидемия пошла на убыль, и мы сегодня, в июне, спасаем тех людей, которые заболели у нас еще в мае месяце, борются врачи за каждую жизнь", - сказал Собянин.