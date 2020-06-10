Экономика

Lenta.ruLenta.ruПроизводителю SSJ-100 погасят долги на 400 миллиардов рублей

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Программа финансового оздоровления «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК), крупнейшего оборонного холдинга России и производителя гражданских самолетов SSJ-100, предусматривает погашение 250 миллиардов рублей долга за счет докапитализации из бюджета.
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СМИ узнали о решении государства докапитализировать ОАК на 250 млрд рублей

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Производителю SSJ-100 погасят долги на 400 миллиардов рублей

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