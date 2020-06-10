ОАК вместе с «дочками» только на погашение процентов платят 30 млрд руб. в год, говорил он на совещании у Путина 13 мая. Программа финансового оздоровления позволит снять с ОАК бремя невозвратных долгов.

с чего всё началось

Программа финансового оздоровления «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК), крупнейшего оборонного холдинга России и производителя гражданских самолетов SSJ-100, предусматривает погашение 250 миллиардов рублей долга за счет докапитализации из бюджета.

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