Экономика

Lenta.ruLenta.ruПроизводителю SSJ-100 погасят долги на 400 миллиардов рублей

Программа финансового оздоровления «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК), крупнейшего оборонного холдинга России и производителя гражданских самолетов SSJ-100, предусматривает погашение 250 миллиардов рублей долга за счет докапитализации из бюджета.
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с чего всё началось

Государство поможет крупнейшему оборонному холдингу расплатиться по долгам

ОАК вместе с «дочками» только на погашение процентов платят 30 млрд руб. в год, говорил он на совещании у Путина 13 мая. Программа финансового оздоровления позволит снять с ОАК бремя невозвратных долгов.
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Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 11:07, Ашберн
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