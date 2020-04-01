Экономика

Вести.RuВести.RuПроизводственная активность России упала

Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ в марте продолжил оставаться в зоне спада и снизился до 47,5 пункта с 48,2 пункта в феврале, сообщила исследовательская организация IHS Markit, рассчитывающая индексы.
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Падение промышленного PMI в России стало максимальным за три месяца

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Индекс деловой активности промышленности Индии резко упал

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Индекс PMI обрабатывающих отраслей России в марте снизился до 47,5 пункта

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Индекс PMI обрабатывающих отраслей России в марте упал до 47,5 баллов

Finam.Ru01 апреля в 02:06
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Нефтяники США захотели ударить по России и Саудовской Аравии

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Три пациента с коронавирусом нарушили режим самоизоляции в Москве

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Министерство энергетики РФ не ожидает падения цены бензина в условиях низкой стоимости нефти, это связано с особенностями действующей в России налоговой системы.
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В Подмосковье ввели штрафы за нарушение самоизоляции

В столице штраф за нарушение режима самоизоляции ввели накануне.
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Два Ил-76 с оборудованием для борьбы с коронавирусом прибыли в Сербию

Второй самолет ВКС России прибыл в Сербию в рамках договоренностей об оказании помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны.
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Общество

Сергей Собянин сохранил режим самоизоляции москвичей

Сергей Собянин сохранил режим самоизоляции москвичей Сразу после телеобращения президента России Владимира Путина мэр Москвы Сергей Собянин внес изменения в свой указ от 5 марта о введении режима повышенной готовности из-за пандемии COVID-2019.
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Песков объяснил отставание часов Путина во время обращения

Пресс-секретарь Дмитрий Песков объяснил отставание часов Путина во время обращения к нации. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».
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Турция со скандалом покинула первую виртуальную конференцию НАТО

Турция досрочно покинула первую виртуальную конференцию НАТО из-за спора с Грецией по мигрантам.
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Минпромторг призвал регионы обеспечить беспрепятственный ввоз товаров

Минпромторг России призвал регионы обеспечить беспрепятственный проезд транспорта с товарами.
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Коронавирусом заболел алтайский гимнаст Сергей Найдин

Наставник российской команды по спортивной гимнастики 77-летний Андрей Родионенко и призёр юношеских Олимпийских игр, гимнаст Сергей Найдин заболели коронавирусом.
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Врачи в Петербурге заявили о невозможности работать без защиты от вируса

Врачи Городской Покровской больницы в Санкт-Петербурге, которую решили перепрофилировать под прием пациентов с пневмонией, заявили о невозможности нормальной работы без соответствующих средств индивидуальной защиты.
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Об опасных осложнениях коронавируса рассказал главврач Коммунарки

Напомним, что несколько дней назад Проценко сдал тест на коронавирус, который оказался положительным.
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Власти Новосибирской области с 6 апреля разрешат работу промышленных и строительных предприятий в регионе при соблюдении ими полного комплекса санитарных и других защитных мер, сообщил журналистам в пятницу губернатор Андрей Травников.
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Путин объяснил, зачем продлевать карантинные мероприятия в России

Президент России Владимир Путин объяснил, что карантинные мероприятия, введённые до мая, нужны, чтобы удержать распространение коронавируса.
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ФСБ предотвратила теракты в Ставрополье и ХМАО

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России предотвратила два теракта — в Ставропольском крае и ХМАО.
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