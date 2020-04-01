Экономика
Вести.RuПроизводственная активность России упала
Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ в марте продолжил оставаться в зоне спада и снизился до 47,5 пункта с 48,2 пункта в феврале, сообщила исследовательская организация IHS Markit, рассчитывающая индексы.
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Общество
Регионам рекомендовали вернуть табак в товары первой необходимости
Власти рекомендовали регионам включить в перечень непродовольственных товаров первой необходимости табачную продукцию, а также автозапчасти.
Происшествия
Заразившаяся коронавирусом актриса Янина Бугрова нарушила карантин
Общество
Правительство выделило 5 миллиардов рублей медикам в регионах
Правительство России выделило регионам более 5 миллиардов рублей на финансовую поддержку медработников, оказывающих помощь зараженным коронавирусной инфекцией и людям из групп риска.
Здоровье
Минздрав оценил ситуацию с коронавирусом в России
Ситуация с распространением коронавируса в России развивается по достаточно благоприятному сценарию, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.
Наука
Первая вакцина от коронавируса прошла испытания
В ходе экспериментов с лабораторными мышами исследователям удалось установить, что потенциальная вакцина при попадании в организм способствует выработке специфичных к SARS-CoV-2 антител, которых должно быть достаточно для нейтрализации коронавируса.
Кино
Видео дня: Версия мюзикла «Кошки» с анусами
Экономика
Банк России решил не переносить выплаты физлиц по кредитам в апреле
"Банк России исходит из того, что обязательства по финансовым сделкам, срок исполнения которых приходится на нерабочие дни, должны исполняться должниками в срок, предусмотренный договором", - говорится в сообщении регулятора.
Общество
Россия приостановит все авиарейсы по возвращению россиян из-за рубежа
Россия в ночь с пятницы на субботу приостанавливает все авиарейсы по возвращению россиян и иностранцев на родину.
Общество
Нефтяники США захотели ударить по России и Саудовской Аравии
Американские производители сланцевой нефти захотели введения санкций против России и Саудовской Аравии.
Общество
Три пациента с коронавирусом нарушили режим самоизоляции в Москве
Три пациента с коронавирусной инфекцией COVID-19 в лёгкой форме нарушили режим самоизоляции в Москве.
Энергетика
Минэнерго не ждет падения цен на бензин
Министерство энергетики РФ не ожидает падения цены бензина в условиях низкой стоимости нефти, это связано с особенностями действующей в России налоговой системы.
Общество
В Подмосковье ввели штрафы за нарушение самоизоляции
В столице штраф за нарушение режима самоизоляции ввели накануне.
Армия и оружие
Два Ил-76 с оборудованием для борьбы с коронавирусом прибыли в Сербию
Второй самолет ВКС России прибыл в Сербию в рамках договоренностей об оказании помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны.
Общество
Сергей Собянин сохранил режим самоизоляции москвичей
Сергей Собянин сохранил режим самоизоляции москвичей Сразу после телеобращения президента России Владимира Путина мэр Москвы Сергей Собянин внес изменения в свой указ от 5 марта о введении режима повышенной готовности из-за пандемии COVID-2019.
Политика
Песков объяснил отставание часов Путина во время обращения
Пресс-секретарь Дмитрий Песков объяснил отставание часов Путина во время обращения к нации. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».
Политика
Турция со скандалом покинула первую виртуальную конференцию НАТО
Турция досрочно покинула первую виртуальную конференцию НАТО из-за спора с Грецией по мигрантам.
Общество
Минпромторг призвал регионы обеспечить беспрепятственный ввоз товаров
Минпромторг России призвал регионы обеспечить беспрепятственный проезд транспорта с товарами.
Общество
У дочери Охлобыстина обнаружили коронавирус
Общество
В Москве заработала система отслеживания больных с коронавирусом
В Москве начало работать мобильное приложение «Социальный мониторинг», предназначенное для тех, кто лечится от коронавируса на дому, передает ТАСС слова руководителя департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы Сергея Лысенко.
Шоу-бизнес
Бывший муж Татьяны Навки стал отцом в третий раз
Для 56-летнего Александра Жулина новорожденная девочка стала третьим ребенком.
Спорт
Коронавирусом заболел алтайский гимнаст Сергей Найдин
Наставник российской команды по спортивной гимнастики 77-летний Андрей Родионенко и призёр юношеских Олимпийских игр, гимнаст Сергей Найдин заболели коронавирусом.
Здоровье
Врачи в Петербурге заявили о невозможности работать без защиты от вируса
Врачи Городской Покровской больницы в Санкт-Петербурге, которую решили перепрофилировать под прием пациентов с пневмонией, заявили о невозможности нормальной работы без соответствующих средств индивидуальной защиты.
Здоровье
Об опасных осложнениях коронавируса рассказал главврач Коммунарки
Напомним, что несколько дней назад Проценко сдал тест на коронавирус, который оказался положительным.
Игры
Релиз The Last of Us: Part 2 перенесен
Общество
В Китае 4 апреля объявили днем траура по жертвам коронавируса
Общенациональный день траура по жертвам пандемии коронавируса COVID-19 объявлен 4 апреля в Китае, сообщает агентство «Синьхуа».
Кино
В Сеть слили имя возможного главного злодея в кинокомиксе «Вечные»
Общество
Москвич уточнил иск к властям по ограничениям из-за коронавируса
Житель столицы Дмитрий Кисиев, учтя недостатки своего иска к правительству Москвы из-за ограничений по коронавирусу, оставленного Мосгорсудом без движения, подал новый, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Общество
Новосибирская область с 6 апреля разрешает работу стройкомплекса
Власти Новосибирской области с 6 апреля разрешат работу промышленных и строительных предприятий в регионе при соблюдении ими полного комплекса санитарных и других защитных мер, сообщил журналистам в пятницу губернатор Андрей Травников.
Политика
Путин объяснил, зачем продлевать карантинные мероприятия в России
Президент России Владимир Путин объяснил, что карантинные мероприятия, введённые до мая, нужны, чтобы удержать распространение коронавируса.
Происшествия
ФСБ предотвратила теракты в Ставрополье и ХМАО
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России предотвратила два теракта — в Ставропольском крае и ХМАО.