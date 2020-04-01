Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ в марте продолжил оставаться в зоне спада и снизился до 47,5 пункта с 48,2 пункта в феврале, сообщила исследовательская организация IHS Markit, рассчитывающая индексы.

Общество Правительство выделило 5 миллиардов рублей медикам в регионах Правительство России выделило регионам более 5 миллиардов рублей на финансовую поддержку медработников, оказывающих помощь зараженным коронавирусной инфекцией и людям из групп риска.

Здоровье Минздрав оценил ситуацию с коронавирусом в России Ситуация с распространением коронавируса в России развивается по достаточно благоприятному сценарию, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

Наука Первая вакцина от коронавируса прошла испытания В ходе экспериментов с лабораторными мышами исследователям удалось установить, что потенциальная вакцина при попадании в организм способствует выработке специфичных к SARS-CoV-2 антител, которых должно быть достаточно для нейтрализации коронавируса.

Энергетика Минэнерго не ждет падения цен на бензин Министерство энергетики РФ не ожидает падения цены бензина в условиях низкой стоимости нефти, это связано с особенностями действующей в России налоговой системы.

Общество Сергей Собянин сохранил режим самоизоляции москвичей Сергей Собянин сохранил режим самоизоляции москвичей Сразу после телеобращения президента России Владимира Путина мэр Москвы Сергей Собянин внес изменения в свой указ от 5 марта о введении режима повышенной готовности из-за пандемии COVID-2019.

Общество В Москве заработала система отслеживания больных с коронавирусом В Москве начало работать мобильное приложение «Социальный мониторинг», предназначенное для тех, кто лечится от коронавируса на дому, передает ТАСС слова руководителя департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы Сергея Лысенко.

Спорт Коронавирусом заболел алтайский гимнаст Сергей Найдин Наставник российской команды по спортивной гимнастики 77-летний Андрей Родионенко и призёр юношеских Олимпийских игр, гимнаст Сергей Найдин заболели коронавирусом.

Общество Москвич уточнил иск к властям по ограничениям из-за коронавируса Житель столицы Дмитрий Кисиев, учтя недостатки своего иска к правительству Москвы из-за ограничений по коронавирусу, оставленного Мосгорсудом без движения, подал новый, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.