Индекс менеджеров закупок (Purchasing Managers Index, PMI) в производственном секторе еврозоны в апреле упал с мартовского уровня 44,5 до 33,4 пункта, сообщила исследовательская организация IHS Markit. Значение индикатора оказалось минимальным с начала исследований в середине 1997 года.

Производственная активность в еврозоне рухнула в апреле

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