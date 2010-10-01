Экономика
Вести.RuПроизводственная активность в еврозоне рухнула в апреле
Индекс менеджеров закупок (Purchasing Managers Index, PMI) в производственном секторе еврозоны в апреле упал с мартовского уровня 44,5 до 33,4 пункта, сообщила исследовательская организация IHS Markit. Значение индикатора оказалось минимальным с начала исследований в середине 1997 года.
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Общество
Попова заявила о невозможности закончить циркуляцию коронавируса
"Полностью закончить циркуляцию вируса на сегодняшний день не представляется возможным, как бы ни закрыта была страна", - подчеркнула главный санитарный врач РФ.
Газета.Ru 05:15
Политика
Прогноз по числу жертв коронавируса в США изменил Трамп
По словам американского президента Дональда Трампа, в США могут скончаться 100 000 пациентов, зараженных коронавирусом.
Live24 01:54
Общество
В Минздраве раскрыли основные пути заражений коронавирусом
Наиболее активно распространение инфекции происходит при тесных контактах в семье, в местах большого скопления людей и организованных коллективах с длительным пребыванием людей (воинские коллективы, образовательные учреждения, дома для престарелых, психоневрологические диспансеры, учреждения ФСИН).
Lenta.ru вчера в 23:22
Общество
Тридцатый случай заражения коронавирусом зафиксировали на Сахалине
Всего с начала пандемии в Сахалинской области зафиксировано 30 случаев заболевания коронавирусом .
АСТВ 05:21
Футбол
Шалимов заявил, что его слова о «россиянах-дармоедах» были шуткой
Ранее бывший футболист сборной России, главный тренер грозненского клуба "Ахмат" Игорь Шалимов раскритиковал людей, которые требуют от государства денег в условиях ограничений и режима самоизоляции, назвав их "дармоедами" и заявив, что те, кто "ноет", "живут лучше бомжей".
РИА Новости 05:14
Происшествия
Несовершеннолетняя прилетела в Нижневартовск, скрыв коронавирус
Несовершеннолетняя девушка прибыла самолетом в Нижневартовск, скрыв подтвержденный у нее диагноз коронавирусной инфекции.
ТАСС 01:56
Политика
Посол Украины в Германии предложил Шрёдеру пари на «возвращение» Крыма
Посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью агентству «Укринформ» назвал бесстыдным высказывание бывшего канцлера Германии и председателя совета директоров «Роснефти» Герхарда Шрёдера о том, что ни один российский президент никогда не отдаст Украине Крым.
РБК вчера в 23:11
Общество
Скорректирован прогноз по эпидемии в России
Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура.
Вести.Ru 02 мая в 04:54
Происшествия
В Алтайском крае умер второй пациент с подтвержденным коронавирусом
В Алтайском крае официально зафиксировали второй случай смерти пациента, инфицированного коронавирусом.
Толк 04:27
Общество
Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира
Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ 02 мая в 13:15
Общество
На Среднем Урале выявили еще 53 случая заражения коронавирусом
Новые 53 случая заражения коронавирусом выявили в Свердловской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперативном регштабе.
REGNUM 04:16
Транспорт
Власти Москвы напомнили о необходимости продлить рабочие спецпропуска
Цифровые пропуска для передвижения в Москве по рабочим целям необходимо продлить на портале nedoma.mos.ru до 4 мая включительно, иначе срок их действия истечёт, напомнили в столичном Департаменте информационных технологий.
RT на русском вчера в 17:40
Шоу-бизнес
На Алибасова подали заявление в СК из-за квартиры Федосеевой-Шукшиной
На продюсера Бари Алибасова написали заявление в СК из-за квартиры Лидии Федосеевой-Шукшиной, передает Telegram-канал Mash.
Газета.Ru 02 мая в 10:56
Общество
В Москве студенты-медики получат до 175 тыс. руб. за борьбу с COVID-19
В Москве студенты медвузов, которые проходят практику или задействованы в работе коронавирусных стационаров, получат ежемесячные выплаты до 175 тыс. руб. Соответствующий приказ руководителя столичного департамента здравоохранения Алексея Хрипуна размещен на сайте ведомства.
РБК 05:56
Общество
В России за сутки выявлены более 10,5 тыс. новых случаев COVID-19
Второй день подряд показатель новых случаев заболевания коронавирусом в России за сутки превышает 10 тысяч, сообщает в понедельник оперативный штаб.
Интерфакс 04:16
Происшествия
Опубликовано видео момента смертельного ДТП в Калининграде
Представитель УМВД по Калининградской области Светлана Поставничая сообщила, что ДТП произошло по вине 50-летнего водителя легковушки, который не уступил дорогу мотоциклу.
Вести.Ru 05:36
Политика
В Москве состоялась репетиция воздушной части парада Победы
Свыше 70 боевых вертолетов и самолетов пролетели над Москвой в понедельник в ходе репетиции авиационного парада в честь Дня Победы, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 03:38
Футбол
Российские команды не попали в рейтинг самых дорогих футбольных клубов
Аналитики портала Transfermarkt опубликовали обновленный рейтинг самых дорогих футбольных клубов.
Профиль вчера в 16:54
Общество
Часть ограничений по коронавирусу в РФ сохранят до появления вакцины
Часть ограничительных мер, введенных в России на фоне пандемии коронавируса, будут сохранены до появления вакцины или лекарства от заболевания.
Известия вчера в 19:59
Наука
Названа новая причина высокой смертности от коронавируса
Высокий уровень смертности от коронавируса в некоторых странах связан с недостатком витамина D в организме.
РИА Новости вчера в 01:49
Здоровье
Врачи предсказали «масочное» будущее
В будущем ношение медицинской маски, скорее всего, станет чем-то привычным и обыденным.
РИА Новости 03:31
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова официально подала на развод с Джиганом
Ранее сообщалось, что после расставания с Джиганом Самойлова стала зарабатывать по пять миллионов рублей в неделю.
RuNews24.ru вчера в 18:22
Кино
В Белоруссии снимут сериал за $1,4 млн о достижениях страны
70% стоимости сериала будет выделено из государственного бюджета.
RuNews24.ru 01:54
Здоровье
На Кубани в обсерваторах у 21 человека выявили коронавирус
Наибольшее число пациентов с COVID-19 обнаружили в пунктах обсервации в Сочи, там диагноз коронавирус подтвердился у 17 человек, в Краснодаре выявили двух заболевших, по одном – в Анапе и станице Кущевской.
Деловая газета. Юг 02:51
Финансы
Рубль снизился к доллару и евро в начале торгов
Доллар и евро выросли на старте торгов на Московской бирже. Рубль снизился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
Вести.Ru 03:26
Общество
В Крыму предложили ввести масочный режим
Повсеместный масочный режим может быть введен с 12 мая в республике Крым, при условии доступности масок в аптеках по приемлемым ценам, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
РИА Новости 04:46
Общество
В Испании за сутки умерли 164 человека с коронавирусом
За последние сутки в Испании скончались 164 человека с коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает Минздрав королевства.
RT на русском 05:42