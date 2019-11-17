Общество

ТК ЗвездаТК ЗвездаПроизводство МС-21 собираются увеличить до 120 самолетов в год

Оснащение предприятия не позволяет выпускать свыше 70 воздушных судов в год, поэтому, по словам Слюсаря, ОАК «с интересом смотрит на международную кооперацию» с привлечением к производству лайнеров подобных компаний.
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ОАК хочет довести производство МС-21 до 120 самолетов в год

Объединенная авиационная корпорация (ОАК) намерена довести ежегодное производство гражданских самолетов МС-21 до 120 самолетов за счет международной кооперации, сообщил журналистам в воскресенье на выставке в Дубае глава корпорации Юрий Слюсарь.
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RT на русскомвчера в 05:07
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