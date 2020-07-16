Экономика
ПРАЙМПроизводство СПГ в России в июне снизилось впервые в 2020 году - на 10,1%
Россия в июне впервые в этом году сократила производство сжиженного природного газа (СПГ) на 10,1% к аналогичному периоду прошлого года, до примерно 2 миллионов тонн, говорится в сообщении Росстата.
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Авто
Audi представила в РФ юбилейную версию Audi A6 allroad quattro
Новые автомобили вчера в 10:48
Здоровье
Число заболевших коронавирусом на Кубани превысило 7 тысяч
Общее число заболевших коронавирусом в крае достигло 7 045 человек.
ЮГ Times 03:44
Политика
Песков назвал удачей свою работу с самым влиятельным политиком в мире
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время очередного общения с представителями СМИ заявил о том, что считает собственную работу – главной удачей в жизни.
Live24 05:33
Политика
Памфилова выступила за перенос единого дня голосования
В ходе заседания экспертной площадки, где обсуждаются механизмы проведения выборов в единый день голосования 13 сентября 2020 года, председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что проведение выборов в течение нескольких дней потребует в будущем переноса единого дня голосования с сентября на другой месяц, передает ТАСС.
Вести.Ru вчера в 08:35
Происшествия
Пять человек пострадали в аварии с автобусом из Донецка под Липецком
Пять человек пострадали в крупном ДТП в Липецкой области. Там столкнулись автомобиль «Газель» и рейсовый автобус.
РБК вчера в 22:09
Армия и оружие
Шойгу объявил о внезапной проверке войск по поручению Путина
В России по приказу президента Владимира Путина началась внезапная проверка вооруженных сил, сообщил министр обороны Сергей Шойгу.
Газета.Ru 06:04
Политика
Песков: Россия отвергает вмешательство в выборы в какой-либо стране
Песков ранее заявил РИА Новости, что Россия не приемлет обвинения во вмешательстве в британские выборы 2019 года и считает их голословными.
РИА Новости 06:01
Шоу-бизнес
Экс-чиновница Минобороны Евгения Васильева удивила подписчиков худобой
Пятый канал вчера в 21:38
Политика
ВККС приняла отставку двух зампредов Верховного суда России
"Подносову Ирину Леонидовну рекомендовать кандидатом на должность заместителя Председателя Верховного Суда Российской Федерации - председателя Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации", - сообщили в ВККС.
Российская газета 04:37
Баскетбол
«Зенит» подписал контракт с Кей Си Риверсом
Петербургский «Зенит» подписал контракт с американским защитником Кей Си Риверсом.
Матч ТВ 05:04
Экономика
Mastercard изменит правила конвертации валют
Международная платёжная система Mastercard анонсировала изменение правил конвертации валют по картам в долларах и евро, передаёт РБК со ссылкой на бюллетень, разосланный российским банкам.
RT на русском 04:06
Общество
Рабочие устроили забастовку на стройке «Лахта Центра» в Петербурге
В настоящее время на стройку прибыли представители руководства компании, а также консул Узбекистана в Санкт-Петербурге (среди рабочих много трудовых мигрантов из этой страны).
РБК 06:16
Экономика
ЦБ аннулировал лицензии у двух московских банков
Центральный банк России принял решение аннулировать лицензии на осуществление банковских операций у московских кредитных организаций «Кузнецкий мост» и АКБ «Проминвестбанк».
RT на русском 04:15
Общество
Собянин заявил об иммунитете к коронавирусу у 60% жителей Москвы
В Москве у 60% жителей сформировался коллективный иммунитет к коронавирусу, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
RT на русском 06:25
Общество
Все российские регионы преодолели пик коронавируса
Пик заболеваемости коронавирусом COVID-19 прошли все российские регионы. Это официальные статистические данные.
Вести.Ru 03:45
Кино
Netflix представил топ-10 своих популярных фильмов
Моя Москва.онлайн 00:22
Общество
Госдума поддержала проект о порядке раздела имущества супругов
Государственная Дума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о понятии общего имущества супругов и порядке его раздела при разводе: предлагается проводить это в рамках одного судебного разбирательства и делить все имущество сразу.
РИА Новости 15 июля в 08:28
Общество
В России отменили шествие «Бессмертного полка» 26 июля
Акция «Бессмертный полк» не состоится в назначенный день 26 июля, сообщили организаторы.
BFM.ru вчера в 09:05
Футбол
Довбня раскритиковал руководство «Оренбурга» за развал команды
Голкипер Александр Довбня поделился мнением о происходящем в своем бывшем клубе – «Оренбурге».
ProstoProSport 04:25
Финансы
Курс евро превысил 82 рубля впервые с 4 мая
Курс евро превысил на торгах отметку в 82 рубля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи от 17 июля.
Известия 05:35
Финансы
Рублю предсказали резкое укрепление к осени
Есть возможности для укрепления курса рубля в третьем квартале к осени – "потенциально до уровня 65 рубля за доллар", – отмечают экономисты банка Наталия Орлова и Анна Киюцевская.
Вести.Ru вчера в 02:36
Экономика
Жириновский считает выгодной деноминацию
Москва, 16 июля 2020, 14:58 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский допустил проведение деноминации в России.
REGNUM вчера в 07:58
Общество
Регистрация первой российской вакцины от COVID-19 ожидается в августе
"Думаю, что первая регистрация (вакцины от коронавируса) будет в августе, первая - начало второй декады ориентировочно", - передают слова министра здравоохранения РИА Новости.
Российская газета 06:09
Происшествия
Задержан подозреваемый в убийстве 24-летней девушки в Тверской области
24-летнюю жительницу Твери искали 4 дня. Как стало известно, девушку убили, следователи уже установили и задержали подозреваемого.
ГТРК Тверь 05:43
Хоккей
Российский хоккеист Тезиков скончался в возрасте 42 лет
Rambler News Service 05:42
Происшествия
СК назвал основной мотив преступной деятельности губернатора Фургала
Обвиняемый в организации заказных убийств губернатор Хабаровского края Сергея Фургал принимал решения о совершении преступлений с целью продвижения собственных бизнес-интересов, утверждает пресс-служба Следственного комитета (СК) РФ.
РАПСИ вчера в 11:23
Общество
Малышева рассказала о «парализованном страхом» Нью-Йорке
Телеведущая и врач Елена Малышева в своем Instagram рассказала, что в США все "парализовано страхом" из-за пандемии.
РИА Новости 06:02