Россия в июне впервые в этом году сократила производство сжиженного природного газа (СПГ) на 10,1% к аналогичному периоду прошлого года, до примерно 2 миллионов тонн, говорится в сообщении Росстата.

Производство СПГ в России в июне снизилось впервые в 2020 году - на 10,1%

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