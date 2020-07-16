Экономика
ПРАЙМПроизводство СПГ в России в июне снизилось впервые в 2020 году - на 10,1%
Россия в июне впервые в этом году сократила производство сжиженного природного газа (СПГ) на 10,1% к аналогичному периоду прошлого года, до примерно 2 миллионов тонн, говорится в сообщении Росстата.
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Происшествия
В московском метро пожилая женщина упала на рельсы и скончалась
В московском метро 81-летняя женщина упала на контактные рельсы.
Вести.Ru 04:36
Происшествия
В СК сообщили детали расследования убийства Николая II и его семьи
Следственный эксперимент, проведенный в рамках расследования уголовного дела об убийстве семьи последнего российского императора Николая II, не подтвердил, что тела убитых были уничтожены с помощью серной кислоты.
РБК вчера в 22:51
Технологии
Пользователи Windows остались без Paint после обновления
Пользователи операционной системы Windows остались без Paint после обновления. Кроме того, пропали и другие стандартные программы.
РЕН ТВ вчера в 13:12
Игры
«Мы хотели сделать игру такой длинной»: Нил Дракманн ответил на критику продолжительности The Last of Us Part II
3DNews 04:56
Наука
У побережья Калифорнии обнаружили «невидимых» глубоководных рыб
В Мексиканском заливе Атлантики и заливе Монтерей у калифорнийского побережья Тихого океана океанологи обнаружили 16 видов глубоководных рыб угольно-черного цвета.
Pravda.Ru 03:41
Музыка
Hurts выпустили клип «Redemption»
Британский дуэт Hurts осчастливил своих поклонников. В ночь на 16 июля у группы вышел новый трек «Redemption» и видео на него.
Портал Субкультура вчера в 11:20
Общество
С Навального взяли подписку о невыезде по делу о клевете на ветерана
Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный сообщил, что после допроса по уголовному делу о клевете с него взяли подписку о невыезде.
Интерфакс 04:52
Политика
Рааб назвал Россию ответственной за кибератаки на создателей вакцины
Британия призывает Россию «прекратить безответственные кибератаки», целью которых был «сбор данных о создании вакцины» от коронавируса, заявил глава Форин Офис Доминик Рааб.
RT на русском вчера в 10:13
Политика
Зеленский призвал украинцев объединиться ради возвращения территорий
Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 16 июля, призвал сограждан объединиться с целью возвращения территорий, которые потеряла страна.
Известия вчера в 15:55
Здоровье
В Киеве установлен антирекорд заболеваемости коронавирусом
Кроме Киева высоким количеством заразившихся отличились Львовская (171), Харьковская (64) и Закарпатская области (57).
Evo-rus.com 15 июля в 07:13
Общество
Названы самые опасные и безопасные районы Москвы
РБК вчера в 06:35
Хоккей
Призер молодежного ЧМ по хоккею Тезиков умер на 43-м году жизни
В составе сборной России Тезиков стал серебряным призером молодежного чемпионата мира 1998 года.
ТАСС Спорт 04:50
Экономика
Минфин пообещал не изымать накопления россиян
Накопления граждан не будут принудительно использоваться для финансирования расходов или дефицита бюджета России, заявил замминистра финансов Тимур Максимов.
Коммерсантъ 15 июля в 07:56
Культура
Опубликованы эскизы талисмана 800-летия Нижнего Новгорода
В Нижнем Новгороде завершился прием заявок на конкурс по созданию эскиза талисмана 800-летия города.
Newsroom24 03:14
Шоу-бизнес
Авербух построит новый особняк для Лизы Арзамасовой
По словам главного аналитика российского фигурного катания Елены Родиной, актриса захотела новый дом - поэтому Авербух собирается разобрать и продать старый коттедж на берегу Истринского водохранилища.
Newia.ru вчера в 16:02
Политика
Путин никогда не вмешивается в работу следствия, заявил Песков
Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин получает доклады, но никогда не вмешивается в работу органов следствия и силовых структур.
Парламентская газета 05:16
Общество
Состоялся релиз Ghost of Tsushima
На PlayStation 4 вышел самурайский экшен в открытом мире Ghost of Tsushima («Призрак Цусимы»).
CyberSport.ru 03:58
Происшествия
Суд в Москве арестовал трёх фигурантов дела о торговле детьми
RT на русском вчера в 14:03
Общество
Россияне рассказали, как самоизоляция изменила отношения в семье
Почти каждый пятый россиянин заявил о том, что отношения с супругом ухудшились во время режима самоизоляции из-за коронавирусной инфекции, сообщает RT со ссылкой на исследование Аналитического центра НАФИ.
РИА Новости 02:02
Армия и оружие
Азербайджан пригрозил Армении ракетным ударом по атомной станции
1. Баку угрожает применить высокоточные ракеты Минобороны Азербайджана пригрозило, что может нанести высокоточный ракетный удар по Мецаморской АЭС, если Армения решит обстреливать стратегические объекты Азербайджана.
Lenta.ru вчера в 10:26
Армия и оружие
В Пентагоне пояснили, о какой «супер-пупер ракете» говорил Трамп
Президент США Дональд Трамп, упоминавший о разработке в США гиперзвуковой ракеты, способной развивать скорость в 17 Махов, опирался на результаты состоявшихся в марте испытаний планирующего гиперзвукового блока над Тихим океаном.
ТАСС вчера в 18:28
Происшествия
Суд арестовал вице-мэра Томска, обвиняемого во взяточничестве
Как сообщала "РГ", заместитель мэра города Томска по безопасности и управлению делами Евгений Суриков был задержан 16 июля по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.
Российская газета 01:45
Финансы
Биржевой курс евро поднялся выше 82 рублей впервые с мая
Курс евро в ходе торгов на Московской бирже превысил 82 руб. Последний рост курса евро до такого значения наблюдался 4 мая этого года, свидетельствуют данные торгов.
Ведомости 05:02
Происшествия
СК назвал имена убитых предпринимателей из дела Фургала
Следствие располагает неопровержимыми доказательствами причастности губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к организации в 2004‒2005 годах убийств предпринимателей Евгения Зоря и Олега Булатова.
РБК вчера в 11:22
Общество
В Гидрометцентре пообещали жаркую вторую половину лета в России
«Лето ожидается теплым и даже жарким, но неоднородным», — отметил он. Вильфанд пояснил, что россиянам стоит ожидать изменчивую погоду.
РБК вчера в 08:59
Политика
Андрей Иванов стал первым замглавы Минэкономразвития
С 2012 года и до сих пор Иванов занимал пост заместителя министра финансов.
BFM.ru 05:40
Экономика
Собянин заявил о созданном в Москве «запасе прочности» перед эпидемией
Приостановка работы кафе, ресторанов и торговых предприятий затронула каждого москвича, при этом в последние годы Москве удалось создать «запас прочности» на случай кризиса, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире радио «Комсомольская правда».
РБК 04:32
Футбол
«Химки» отказались от выхода в российскую премьер-лигу
Подмосковная команда, занявшая второе место в Футбольной национальной лиге, решила не становиться участником соревнований РПЛ.
Вести.Ru 04:54