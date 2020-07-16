Экономика
ПРАЙМПроизводство СПГ в России в июне снизилось впервые в 2020 году - на 10,1%
Россия в июне впервые в этом году сократила производство сжиженного природного газа (СПГ) на 10,1% к аналогичному периоду прошлого года, до примерно 2 миллионов тонн, говорится в сообщении Росстата.
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Общество
В России выявили 6406 новых случаев коронавируса
В России за последние сутки выявили 6406 новых случаев коронавируса, сообщили в оперативном штабе.
Дождь 03:31
Энергетика
Цена на газ для населения повысится с 1 августа на 3%
В 2019 году цена выросла на 1,4%, а в 2018 — на 3,4%. Приказ об индексации цен на газ для промышленности пока не обнародован.
Газета.Ru 02:43
Армия и оружие
Азербайджан пригрозил Армении ракетным ударом по атомной станции
Известия вчера в 16:07
Происшествия
В Москве задержали начальника отдела МВД
В Москве задержали начальника шестого отдела МВД по борьбе с наркотиками Сергея Дмитриева, пишет РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Газета.Ru вчера в 15:49
Футбол
Федотов назвал место, где изолировали игроков «Сочи»
Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов в эфире канала «Матч Премьер» вспомнил матч с «Ростовом» и рассказал, где сейчас находится команда.
Евро-футбол.ру вчера в 16:21
Экономика
ЦБ аннулировал лицензию московского Проминвестбанка
Банк России аннулировал лицензию московского Проминвестбанка - приказ.
ТАСС 03:24
Общество
Мосгорсуд оставил хабаровского губернатора Фургала под арестом
Вести.Ru вчера в 05:38
Общество
В США школьницу отправили в тюрьму за невыполненную домашнюю работу
Власти штата Мичиган борются за освобождение 15-летней школьницы, отправленной в тюрьму за невыполнение домашнего задания.
Известия 01:24
Гаджеты
Vivo представила для России смартфон X50 Pro с 60-кратным зумом
Evo-rus.com 01:45
Происшествия
Суд арестовал вице-мэра Томска, обвиняемого во взяточничестве
Как сообщала "РГ", заместитель мэра города Томска по безопасности и управлению делами Евгений Суриков был задержан 16 июля по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.
Российская газета 01:45
Шоу-бизнес
Авербух построит новый особняк для Лизы Арзамасовой
По словам главного аналитика российского фигурного катания Елены Родиной, актриса захотела новый дом - поэтому Авербух собирается разобрать и продать старый коттедж на берегу Истринского водохранилища.
Newia.ru вчера в 16:02
Кино
Netflix представил топ-10 своих популярных фильмов
Моя Москва.онлайн 00:22
Армия и оружие
В России началась внезапная проверка войск Южного и Западного округов
Внезапная проверка войск стартовала в России по поручению президента Владимира Путина, сообщает ТАСС со ссылкой на министра обороны Сергея Шойгу.
РБК 03:32
Транспорт
Обязательные пломбы для крымских грузов отменены
Росжелдор отменил приказы, вводящие обязательное оснащение электронными пломбами ГЛОНАСС железнодорожных вагонов, идущих через Крымский мост.
Коммерсантъ вчера в 14:16
Политика
Мурашко заявил об интересе к опыту России в борьбе с коронавирусом
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал об интересе других стран к российскому опыту борьбы с коронавирусом.
RT на русском 02:39
Происшествия
Задержанных за взятки сотрудников «Матросской тишины» арестовали
Двух сотрудников СИЗО-1 ("Матросская тишина") в Москве, которые получили порядка 5 миллионов рублей взяток, заключили под стражу, сообщила сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.
РИА Новости вчера в 14:09
Здоровье
В Москве заготовили более тонны плазмы для лечения коронавируса
С начала апреля в Москве собрали более тонны плазмы с антителами к коронавирусу для лечения новых заболевших, сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.
РБК 02:18
Армия и оружие
Атомную подлодку «Князь Олег» спустили на воду
Ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Олег» выведен из сооружения для постройки и техобслуживания кораблей и спущен на воду.
Известия вчера в 14:47
Происшествия
Пять человек пострадали в аварии с автобусом из Донецка под Липецком
РБК вчера в 22:09
Общество
Издание Life получит господдержку для выплаты зарплат журналистам
Впервые холдинг "Ньюс Медиа" получил господдержку в сентябре 2019 года, тогда субсидия от Роспечати составила 32 млн руб. Что такое издание Life Сетевое издание Life публикует новости политики, экономики, технологий, культуры.
РБК 02:01
Шоу-бизнес
Андрей Аршавин заявил, что предпочел бы не видеть свою первую жену
Предпочел бы ее не видеть и в тот раз.
CT news 15 июля в 20:55
Шоу-бизнес
Новой возлюбленной Гарика Харламова назвали Яну Кошкину
Кристина Асмус А тут еще и новые поводы для сплетен: день рождения Ляйсан Утяшевой, на которой Гарик был гостем, и день рождения самого Гарика.
Собеседник 15 июля в 06:35
Политика
Путин читает мрачные соцопросы ФСО. На их основе он принимает решения
Многие чиновники не в восторге от исследований ФСО и говорят, что «цифры почти всегда совпадают с замерами, а вот аналитика оставляет желать лучшего».
Капитал страны 02:40
Экономика
Керимов вернулся в топ-10 богатейших россиян по версии Forbes
По данным Forbes Real Time, он занимает седьмое место в топ-10 богатейших россиян.
Коммерсантъ вчера в 04:30
Происшествия
Задержан расстрелявший оперативника уголовного розыска россиянин
В Санкт-Петербурге задержали 42-летнего предпринимателя Станислава Яковлева, расстрелявшего оперуполномоченного уголовного розыска Ислама Хамерзаева во время конфликта в баре пять лет назад.
Lenta.ru 03:11
Политика
Пушков заявил о невозможности существования Украины без России
Глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своем телеграм-канале заявил о невозможности существования Украины без России.
РИА Новости вчера в 21:02
Авто
Porsche представил новую модель 911 Turbo
Инженеры предусмотрена новая 8-ступенчатая коробка передач, а также система полного привода.
Faktom вчера в 10:32
Общество
Хабаровские медики рекомендовали вернуть ограничения по COVID-19
Руководитель управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю Татьяна Зайцева рекомендовала оперативному штабу по борьбе с коронавирусом рассмотреть вопрос о возвращении ограничений из-за роста заболеваемости этой инфекцией, сообщила пресс-служба правительства края.
РИА Новости 02:55
Авто
Подержанные автозапчасти запретят устанавливать в России
Например, автовладельцам запретят ставить на машины бывшие в употреблении модули подушек безопасности, рули и сиденья с вмонтированными в них подушками безопасности, пиро-патроны, блоки электронного управления и датчики срабатывания подушек безопасности.
Тарантас Ньюс 02:55