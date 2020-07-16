Экономика

ПРАЙМПРАЙМПроизводство СПГ в России в июне снизилось впервые в 2020 году - на 10,1%

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Россия в июне впервые в этом году сократила производство сжиженного природного газа (СПГ) на 10,1% к аналогичному периоду прошлого года, до примерно 2 миллионов тонн, говорится в сообщении Росстата.
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