В начале января Uniao Quimica получила клеточный материал для изготовления препарата и приступила к производству экспериментальной партии активных компонентов вакцины для исследовательских целей.

С чего всё началось Производство «Спутника V» в Бразилии начнут, не дожидаясь одобрения регулятора Фармацевтическая компания Uniao Quimica начнет производство вакцины против коронавируса "Спутник V" в Бразилии, не дожидаясь одобрения препарата Национальным агентством по санитарному надзору (Anvisa). Об этом заявил в четверг глава фармпредприятия Фернанду Маркес. ТАСС 11:16