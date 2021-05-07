Производство «Спутника V» в Бразилии начнут, не дожидаясь одобрения регулятора
В начале января Uniao Quimica получила клеточный материал для изготовления препарата и приступила к производству экспериментальной партии активных компонентов вакцины для исследовательских целей.В источнике
С чего всё началось
Производство «Спутника V» в Бразилии начнут, не дожидаясь одобрения регулятора
Фармацевтическая компания Uniao Quimica начнет производство вакцины против коронавируса "Спутник V" в Бразилии, не дожидаясь одобрения препарата Национальным агентством по санитарному надзору (Anvisa). Об этом заявил в четверг глава фармпредприятия Фернанду Маркес.
ТАСС11:16