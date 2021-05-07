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Производство «Спутника V» в Бразилии начнут, не дожидаясь одобрения регулятора

В начале января Uniao Quimica получила клеточный материал для изготовления препарата и приступила к производству экспериментальной партии активных компонентов вакцины для исследовательских целей.В источнике
НТВ
Деловое.ТВ
ФАН

С чего всё началось

Производство «Спутника V» в Бразилии начнут, не дожидаясь одобрения регулятора

Фармацевтическая компания Uniao Quimica начнет производство вакцины против коронавируса "Спутник V" в Бразилии, не дожидаясь одобрения препарата Национальным агентством по санитарному надзору (Anvisa). Об этом заявил в четверг глава фармпредприятия Фернанду Маркес.
ТАСС11:16

Подробнее о событии

В Бразилии начнут производство «Спутника V» без разрешения регулятора

Коммерсантъ11:25

Производство «Спутника V» в Бразилии начнут до получения одобрения регулятора

НТВ11:21

Производство «Спутника V» в Бразилии начнется без одобрения регулятора

Российская газета11:18

В Бразилии начнут производить «Спутник V», не дожидаясь одобрения регулятора

Деловое.ТВ11:19

Производство «Спутника V» в Бразилии начнут, не дожидаясь одобрения регулятора

ТАСС11:16

Производство «Спутника V» в Бразилии начнут без одобрения регулятора

Взгляд.ру11:10

Производство вакцины «Спутник V» в Бразилии начнется без одобрения фармрегулятора

ФАН10:45
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