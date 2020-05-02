Экономика
Absolut TVПроизводство бензина резко сократилось в апреле в РФ
Санкт-Петербург / AbsolutTV.ru / Новости / В РФ сократилось производство бензина в апреле на 21,2% в отношении с прошлым годом и составило 2,5 млн тонн. Однако производство дизельного топлива выросло на 8,8% или 6,54 млн тонн, выпуск мазута упал на 7,7% или 3,2 млн тонн.
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Шоу-бизнес
«Я прошла испытание»: выздоровевшая Надежда Бабкина призвала всех беречь друг друга
Вести.Ru 00:36
Общество
В Испании разрешили гулять и заниматься спортом на улице
Начиная с субботы жители Испании могут выходить на прогулки и заниматься спортом на улице.
РЕН ТВ вчера в 17:43
Армия и оружие
Американский пилот рассказал о перехвате российских самолетов у Аляски
Пилот F-22 Raptor Бретт Мейр рассказал, что иногда в результате сильного сближения с российскими самолетами он встречался взглядом с летчиками.
Военное дело 06:38
Общество
В метро Москвы со следующей недели начнут продавать маски
Пассажиры московского метро со следующей недели смогут приобрести маски в ларьках или кассах метро, сообщил заместитель мэра Москвы руководитель транспортного комплекса столицы Максим Ликсутов.
Коммерсантъ 08:14
Здоровье
Главврач больницы в Коммунарке рассказал, как переболел COVID-19
Главврач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал, как у него протекал коронавирус.
РИА Новости 05:34
Общество
Попова заявила, что до марта в России коронавируса не было
Некоторые россияне считают, что уже переболели новым коронавирусом в январе-феврале, однако это неверно, до марта его в России не было.
ТАСС 05:18
Общество
Эколог назвал медицинские маски потенциальным источником опасности
В определенных условиях медицинские маски и защитные перчатки могут стать источником потенциальной опасности.
Вечерняя Москва 00:12
Шоу-бизнес
Актриса Татьяна Васильева попала в больницу
Народная артистка РФ Татьяна Васильева из-за плохого самочувствия попала в одну из столичных клиник, сообщает ТАСС.
Аргументы и Факты вчера в 17:35
Общество
Судно «Академик Черский» подошло к месту укладки «Северного потока-2»
Московский Комсомолец вчера в 11:59
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов обратился к Майку Тайсону
Газета.Ru вчера в 22:40
Общество
Число заболевших коронавирусом в Тульской области возросло до 965
30 апреля в Тульской области зафиксировали 92 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.
Центр 71 30 апреля в 08:40
Общество
Ким Чен Ын впервые за 20 дней появился на публике
Северокорейское государственное информагентство ЦТАК сообщило о первом с 11 апреля появлении на публике лидера КНДР Ким Чен Ына - впервые за последние 20 дней, передает южнокорейское агентство Yonhap.
Интерфакс вчера в 17:48
Шоу-бизнес
Умерла солистка «Фристайла» Нина Кирсо
Певица ушла из жизни в возрасте 56 лет после продолжительной комы.
RuNews24.ru 30 апреля в 15:49
Общество
Треть работников Чаяндинского месторождения заразилась коронавирусом
Коронавирусом заразились более трех тысяч человек, работающих на Чаяндинском месторождении в Якутии, сообщила зампред правительства региона Ольга Балабкина в Telegram.
РИА Новости 07:17
Общество
Минпросвещения дало рекомендации по срокам окончания учебного года
Министерство просвещения России рекомендовало окончить обучение в этом учебном году в девятых и одиннадцатых классах до 5 июня, в десятых классах – до 30 мая.
Страна Советов on-line вчера в 04:43
Авто
Появились первые изображения удлиненной Lada Niva
Одним из способов увеличения багажника Chevrolet Niva (а уже скоро — LADA Niva), по мнению дизайнеров, могло бы стать дополнительное увеличение заднего свеса.
Автоновости дня 30 апреля в 11:45
Путешествия
Россиян призвали не ждать отпуска за границей в 2020 году
Россиянам не стоит ждать, что они смогут провести отпуск за границей до конца 2020 года — слишком высок риск того, что поездка сорвется, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в беседе с РИА Новости.
Lenta.ru 07:52
Общество
В Испании задержали бывшего депутата Госдумы
В испанской провинции Аликанте задержали бывшего депутата Госдумы и экс-заместителя главы правительства одного из российских регионов.
Новая газета вчера в 12:54
Общество
Министр в Саратове ушла в отставку после скандала с закупкой масок
Ранее прокуратура Саратова добилась отмены закупки защитных средств, в частности медицинских масок по 425 рублей за штуку.
Вечерняя Москва вчера в 00:20
Космос
Разработана новая методика поиска жизни на экзопланетах
Новые возможности поиска жизни вне Земли открываются перед астрономами с приходом нового поколения наземных и космических телескопов и разработкой соответствующих им методов исследований.
ИА Красная Весна 30 апреля в 15:23
Здоровье
В Коммунарке у зараженных коронавирусом нашли новый симптом
У некоторых пациентов с коронавирусом есть кожные высыпания, рассказал главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко в ходе онлайн-встречи, организованной Российским еврейским конгрессом.
РИА Новости вчера в 12:33
Игры
Mafia III стала временно бесплатной на Xbox One и в Steam
Издательство 2K объявило, что боевик в открытом мире Mafia III стал временно бесплатным на Xbox One и в Steam.
Игромания.ру вчера в 03:17
Общество
Жителей Подмосковья начнут штрафовать за отсутствие масок
Как сообщало ИА REGNUM, согласно постановлению губернатора Московской области, жителям региона в период с 1 мая по 11 мая включительно настоятельно рекомендовано использовать средства индивидуальной защиты — маски и респираторы — при нахождении в местах общего пользования, включая аптеки, магазины, такси, поликлиники.
REGNUM 07:29
Происшествия
В Волгоградской области умер десятый пациент с коронавирусом
Число умерших от коронавирусной инфекции в Волгоградской области увеличилось до 10 человек, всего случаев COVID-19 в регионе зарегистрировано 432, сообщает оперштаб области в своем Telegram-канале.
РИА Новости 04:53
Политика
Медведев заявил о реформировании служб занятости
Москва, 1 мая 2020, 12:22 — REGNUM Службы занятости оказались не подготовленным к последствиям коронавируса, зампред Совбеза Дмитрий Медведев призвал переформатировать их работу, передает корреспондент ИА REGNUM 1 мая.
REGNUM вчера в 05:22
Общество
Маск посчитал акции Tesla слишком дорогими и обвалил их
Lenta.ru вчера в 21:10
Происшествия
Нарушивший режим самоизоляции москвич напал на полицейского
В Москве мужчина, нарушивший режим самоизоляции, напал на сотрудника полиции.
Lenta.ru 08:41
Экономика
Стало известно, какие товары подорожают после карантина
После снятия ограничительных мер подорожает импортная продукция и продовольственные товары. На 20-30 процентов станет дороже одежда и обувь.
Московский Комсомолец 05:01
Шоу-бизнес
Степаненко рассказала о скандалах с Петросяном
Степаненко заявила, что скандальных разбирательств могло бы и не быть, если бы Петросян повел себя иначе после развода.
РИА Новости вчера в 05:58