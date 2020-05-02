Санкт-Петербург / AbsolutTV.ru / Новости / В РФ сократилось производство бензина в апреле на 21,2% в отношении с прошлым годом и составило 2,5 млн тонн. Однако производство дизельного топлива выросло на 8,8% или 6,54 млн тонн, выпуск мазута упал на 7,7% или 3,2 млн тонн.

Производство бензина резко сократилось в апреле в РФ

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