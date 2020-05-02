Экономика

Absolut TVAbsolut TVПроизводство бензина резко сократилось в апреле в РФ

Санкт-Петербург / AbsolutTV.ru / Новости / В РФ сократилось производство бензина в апреле на 21,2% в отношении с прошлым годом и составило 2,5 млн тонн. Однако производство дизельного топлива выросло на 8,8% или 6,54 млн тонн, выпуск мазута упал на 7,7% или 3,2 млн тонн.
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Россия в апреле сократила производство бензина и увеличила выпуск дизельного топлива

Клопс07:31

Производство бензина в России в апреле сократилось на 21,2%

ТАСС05:36

Производство бензина в России в апреле сократилось на 21,2%

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Большие изменения в составе производимых нефтепродуктов произошли в апреле

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В России сократилось производство топлива

ГЛАС.RU06:09

В России сократилось производство бензина

REGNUM06:06

Россия сократила производство бензина на 2% с начала года

Экономика сегодня07:13
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«Я прошла испытание»: выздоровевшая Надежда Бабкина призвала всех беречь друг друга

Вести.Ru 00:36
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В Испании разрешили гулять и заниматься спортом на улице

Начиная с субботы жители Испании могут выходить на прогулки и заниматься спортом на улице.
РЕН ТВ вчера в 17:43
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Армия и оружие

Американский пилот рассказал о перехвате российских самолетов у Аляски

Пилот F-22 Raptor Бретт Мейр рассказал, что иногда в результате сильного сближения с российскими самолетами он встречался взглядом с летчиками.
Военное дело 06:38
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Общество

В метро Москвы со следующей недели начнут продавать маски

Пассажиры московского метро со следующей недели смогут приобрести маски в ларьках или кассах метро, сообщил заместитель мэра Москвы руководитель транспортного комплекса столицы Максим Ликсутов.
Коммерсантъ 08:14
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Здоровье

Главврач больницы в Коммунарке рассказал, как переболел COVID-19

Главврач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал, как у него протекал коронавирус.
РИА Новости 05:34
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Общество

Попова заявила, что до марта в России коронавируса не было

Некоторые россияне считают, что уже переболели новым коронавирусом в январе-феврале, однако это неверно, до марта его в России не было.
ТАСС 05:18
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Общество

Эколог назвал медицинские маски потенциальным источником опасности

В определенных условиях медицинские маски и защитные перчатки могут стать источником потенциальной опасности.
Вечерняя Москва 00:12
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Шоу-бизнес

Актриса Татьяна Васильева попала в больницу

Народная артистка РФ Татьяна Васильева из-за плохого самочувствия попала в одну из столичных клиник, сообщает ТАСС.
Аргументы и Факты вчера в 17:35
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Общество

Судно «Академик Черский» подошло к месту укладки «Северного потока-2»

Московский Комсомолец вчера в 11:59
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Единоборства

Хабиб Нурмагомедов обратился к Майку Тайсону

Газета.Ru вчера в 22:40
Общество

Число заболевших коронавирусом в Тульской области возросло до 965

30 апреля в Тульской области зафиксировали 92 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.
Центр 71 30 апреля в 08:40
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Общество

Ким Чен Ын впервые за 20 дней появился на публике

Северокорейское государственное информагентство ЦТАК сообщило о первом с 11 апреля появлении на публике лидера КНДР Ким Чен Ына - впервые за последние 20 дней, передает южнокорейское агентство Yonhap.
Интерфакс вчера в 17:48
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Шоу-бизнес

Умерла солистка «Фристайла» Нина Кирсо

Певица ушла из жизни в возрасте 56 лет после продолжительной комы.
RuNews24.ru 30 апреля в 15:49
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Общество

Треть работников Чаяндинского месторождения заразилась коронавирусом

Коронавирусом заразились более трех тысяч человек, работающих на Чаяндинском месторождении в Якутии, сообщила зампред правительства региона Ольга Балабкина в Telegram.
РИА Новости 07:17
Общество

Минпросвещения дало рекомендации по срокам окончания учебного года

Министерство просвещения России рекомендовало окончить обучение в этом учебном году в девятых и одиннадцатых классах до 5 июня, в десятых классах – до 30 мая.
Страна Советов on-line вчера в 04:43
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Авто

Появились первые изображения удлиненной Lada Niva

Одним из способов увеличения багажника Chevrolet Niva (а уже скоро — LADA Niva), по мнению дизайнеров, могло бы стать дополнительное увеличение заднего свеса.
Автоновости дня 30 апреля в 11:45
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Путешествия

Россиян призвали не ждать отпуска за границей в 2020 году

Россиянам не стоит ждать, что они смогут провести отпуск за границей до конца 2020 года — слишком высок риск того, что поездка сорвется, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в беседе с РИА Новости.
Lenta.ru 07:52
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Общество

В Испании задержали бывшего депутата Госдумы

В испанской провинции Аликанте задержали бывшего депутата Госдумы и экс-заместителя главы правительства одного из российских регионов.
Новая газета вчера в 12:54
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Общество

Министр в Саратове ушла в отставку после скандала с закупкой масок

Ранее прокуратура Саратова добилась отмены закупки защитных средств, в частности медицинских масок по 425 рублей за штуку.
Вечерняя Москва вчера в 00:20
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Космос

Разработана новая методика поиска жизни на экзопланетах

Новые возможности поиска жизни вне Земли открываются перед астрономами с приходом нового поколения наземных и космических телескопов и разработкой соответствующих им методов исследований.
ИА Красная Весна 30 апреля в 15:23
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Здоровье

В Коммунарке у зараженных коронавирусом нашли новый симптом

У некоторых пациентов с коронавирусом есть кожные высыпания, рассказал главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко в ходе онлайн-встречи, организованной Российским еврейским конгрессом.
РИА Новости вчера в 12:33
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Игры

Mafia III стала временно бесплатной на Xbox One и в Steam

Издательство 2K объявило, что боевик в открытом мире Mafia III стал временно бесплатным на Xbox One и в Steam.
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Общество

Жителей Подмосковья начнут штрафовать за отсутствие масок

Как сообщало ИА REGNUM, согласно постановлению губернатора Московской области, жителям региона в период с 1 мая по 11 мая включительно настоятельно рекомендовано использовать средства индивидуальной защиты — маски и респираторы — при нахождении в местах общего пользования, включая аптеки, магазины, такси, поликлиники.
REGNUM 07:29
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Здоровье

Умерла врио главврача госпиталя в Красноярске, выпавшая из окна

ТАСС 03:10
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Происшествия

В Волгоградской области умер десятый пациент с коронавирусом

Число умерших от коронавирусной инфекции в Волгоградской области увеличилось до 10 человек, всего случаев COVID-19 в регионе зарегистрировано 432, сообщает оперштаб области в своем Telegram-канале.
РИА Новости 04:53
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Политика

Медведев заявил о реформировании служб занятости

Москва, 1 мая 2020, 12:22 — REGNUM Службы занятости оказались не подготовленным к последствиям коронавируса, зампред Совбеза Дмитрий Медведев призвал переформатировать их работу, передает корреспондент ИА REGNUM 1 мая.
REGNUM вчера в 05:22
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Общество

Маск посчитал акции Tesla слишком дорогими и обвалил их

Lenta.ru вчера в 21:10
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Происшествия

Нарушивший режим самоизоляции москвич напал на полицейского

В Москве мужчина, нарушивший режим самоизоляции, напал на сотрудника полиции.
Lenta.ru 08:41
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Экономика

Стало известно, какие товары подорожают после карантина

После снятия ограничительных мер подорожает импортная продукция и продовольственные товары. На 20-30 процентов станет дороже одежда и обувь.
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Шоу-бизнес

Степаненко рассказала о скандалах с Петросяном

Степаненко заявила, что скандальных разбирательств могло бы и не быть, если бы Петросян повел себя иначе после развода.
РИА Новости вчера в 05:58
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Как работают Яндекс.Новости?
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