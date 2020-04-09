Производство бензина пятого экологического класса в России за неделю с 1 по 7 апреля упало на 18,9% к уровню предыдущей недели и составило 648 тыс. т вместо 799,3 тыс. т, следует из данных Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК, структура Минэнерго), которые изучил РБК.

с чего всё началось

Как отмечается, за период с 1 по 7 апреля производство бензина пятого экологического класса составило 648 тысяч тонн, тогда как неделей ранее выработка составила 799,3 тысячи тонн. Отгрузка бензина на внутренний рынок за этот же период упала на 11,6%, — до 554,2 тысячи тонн.

Производство бензина в России с начала апреля упало на 19%

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