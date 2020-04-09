Производство бензина пятого экологического класса в России за неделю с 1 по 7 апреля упало на 18,9% к уровню предыдущей недели и составило 648 тыс. т вместо 799,3 тыс. т, следует из данных Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК, структура Минэнерго), которые изучил РБК.

с чего всё началось

С 1 по 7 апреля в России произвели 648 тысяч тонн бензина пятого экологического класса, неделей ранее выработка составила почти 800 тысяч тонн. Также на 11,6% до 554,2 тысячи тонн снизилась отгрузка этого вида топлива на внутренний рынок.

Общество Журнал «Русский репортер» объявил о закрытии Информацию о закрытии журнала подтвердил на своей странице в ФБ и главный редактор издания Виталий Лейбин.

Энергетика Саудовская Аравия втягивает ОПЕК+ в долгий спор Саудовская Аравия рассчитывает, что Россия согласится на большее сокращение добычи нефти, чем на 1,6 миллиона баррелей в сутки, сказал ТАСС источник в ОПЕК.

Политика МИД Чехии отказался передать России снесенный памятник маршалу Коневу МИД Чехии ответил отказом на просьбу министра обороны России Сергея Шойгу передать памятник маршалу СССР Ивану Коневу, который демонтировали в Праге.

Политика Небензя призвал отменить санкции против развивающихся стран Постпред РФ при ООН Василий Небензя призвал на фоне угрозы коронавируса всех отменить все односторонние и многосторонние санкции против развивающихся стран, введенные не ООН.

Общество Еще у четверых кузбассовцев обнаружен коронавирус Днем 9 апреля стало известно о четырех новых пациентах кузбасских инфекционных больниц, у которых тесты на коронавирус оказались положительными.

Шоу-бизнес Марина Кравец впервые стала мамой Известная российская ведущая и звезда шоу Comedy Club Марина Кравец рассказала о пополнении в их семье.

Общество Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.

Здоровье Глава Бурятии рассказал «России 24» о борьбе с коронавирусом По словам Алексея Цыденова, в республике организован режим "взаимоподдержки, взаимовыручки" Глава Бурятии Алексей Цыденов 8 апреля рассказал о мерах борьбы с коронавирусной инфекцией и об эпидемиологической ситуации в республике в эфире телеканала "Россия 24" по Скайпу.

Общество Вирусолог раскрыл дату появления первого пациента с коронавирусом Российский вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков в беседе с «Известиями» раскрыл вероятную дату появления первого пациента с коронавирусом.

Здоровье Минздрав назвал пять главных симптомов коронавируса "Для COVID-19 характерно наличие клинических симптомов острой респираторной вирусной инфекции: повышение температуры тела (более 90 процентов); кашель (сухой или с небольшим количеством мокроты) в 80 процентах случаев; одышка (55 процентов); утомляемость (44 процента); ощущение заложенности в грудной клетке (более 20 процентов)", — говорится в рекомендациях Минздрава.

Происшествия СК завел дело против устроивших геноцид в Ростовской области эсэсовцев Следственный комитет России на основании архивных материалов возбудил уголовное дело по статье 357 УК РФ (геноцид) в отношении эсэсовцев, организовавших массовое убийство мирного населения в Ростовской области.

Общество Путин снял с должности замглавы МВД Романова Владимир Путин освободил генерал-полковника Александра Романова от должности заместителя министра внутренних дел — начальника следственного департамента МВД.

Общество Глава Хакасии: Режим самоизоляции, вероятно, будет продлен еще на неделю Валентин Коновалов в очередной раз обратил внимание жителей на важность соблюдения введенного в Хакасии режима всеобщей самоизоляции, призвав отнестись к этому серьёзно, чтобы не усугубить ситуацию, сообщает пресс-служба главы.