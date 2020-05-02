Экономика

ТАССТАССПроизводство бензина в России в апреле сократилось на 21,2%

Россия сократила производство бензина в апреле на 21,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 2,5 млн тонн. Выпуск дизельного топлива вырос на 8,8% - до 6,54 млн тонн, производство мазута сократилось на 7,7% - до 3,2 млн тонн.
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Большие изменения в составе производимых нефтепродуктов произошли в апреле

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Производство бензина в России в апреле сократилось на 21,2%

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Россия в апреле сократила производство бензина и увеличила выпуск дизельного топлива

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ГЛАС.RU06:09

В России сократилось производство бензина

REGNUM06:06

Производство бензина в России в апреле сократилось на 21,2%

ТАСС05:36
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Политика

Мэр Черкасс пообещал Зеленскому сопротивление из-за дела по карантину

Мэр украинских Черкасс Анатолий Бондаренко заявил президенту Владимиру Зеленскому, что город будет оказывать сопротивление в связи с делом, возбужденным из-за решения местных властей досрочно ослабить карантин из-за коронавируса.
РИА Новости 08:44
Происшествия

На крупнейшем российском плавзаводе произошел взрыв

BFM.ru 01:50
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Здоровье

Пациенты с коронавирусом выздоравливают долго, заявила Попова

Пациенты с коронавирусной инфекцией COVID-19 продолжительное время выздоравливают от болезни, и диагноз "здоров" не будет поставлен до полного избавления от вируса, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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Общество

Жителей Подмосковья начнут штрафовать за отсутствие масок

Как сообщало ИА REGNUM, согласно постановлению губернатора Московской области, жителям региона в период с 1 мая по 11 мая включительно настоятельно рекомендовано использовать средства индивидуальной защиты — маски и респираторы — при нахождении в местах общего пользования, включая аптеки, магазины, такси, поликлиники.
REGNUM 07:29
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Общество

В России для девятиклассников могут отменить ОГЭ

Ранее все школьники после окончания 9 классов должны были сдавать ОГЭ – Основной государственный экзамен.
Первый Тульский 01:47
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Здоровье

Умерла врио главврача госпиталя в Красноярске, выпавшая из окна

Временно исполняющая обязанности главного врача Красноярского краевого госпиталя для ветеранов войн Елена Непомнящая, находившаяся на лечении после падения из окна больницы, умерла 1 мая.
ТАСС 03:10
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Общество

66 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Татарстане

По информации оперштаба на субботу, 2 мая за минувшие сутки в Республике Татарстан зафиксировано еще 66 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.
Kursk.com 04:50
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Финансы

Банки в марте заняли у ЦБ рекордную с 2014 года сумму

Обязательства банков перед ЦБ за март увеличились на 30,2%, или 739,37 млрд руб.
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«Я прошла испытание»: выздоровевшая Надежда Бабкина призвала всех беречь друг друга

Артистка призвала всех беречь друг друга, жить долго и радостно.
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Наука

Названа ведущая к смерти при коронавирусе аномальная патология

По словам одного из авторов исследования профессора Джеймса О’Доннелла, аномальное свертывание крови при тяжелом течении коронавируса значительно увеличивает риск возникновения инсульта или инфаркта.
Известия вчера в 22:41
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Политика

Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru вчера в 09:03
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Футбол

Министр спорта РФ назвал условия возобновления сезона РПЛ

Если к маю все стороны согласуют действия, а также, если не будет запрета с федеральной стороны, мы обязательно возобновим чемпионат.
ГЛАС.RU 02:49
Общество

Власти объяснили рост случаев COVID-19 в Москве

Рост случаев заражения COVID-19 в Москве связан с увеличением количества референс-центров, подтверждающих положительные результаты на коронавирус.
РБК 08:05
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Армия и оружие

Сирия новости 2 мая 16.30: в Алеппо предотвращен теракт, мужчина был застрелен в Дейр-эз-Зоре войсками коалиции

ФАН 09:30
Шоу-бизнес

Актриса Татьяна Васильева попала в больницу

Народная артистка РФ Татьяна Васильева из-за плохого самочувствия попала в одну из столичных клиник, сообщает ТАСС.
Аргументы и Факты вчера в 17:35
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Авто

АвтоВАЗ объявил в мае скидки на автомобили Lada

«АвтоВАЗ» рассказал о новых скидках и спецпредложениях, позволяющих приобрести автомобили LADA в мае на максимально выгодных условиях.
Автоновости дня 01:29
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Здоровье

В Нижегородской области выявили 320 случаев заражения коронавирусом

Коронавирус подтвержден еще у 320 жителей Нижегородской области, общее количество заболевших составляет 2443 человека, с начала пандемии выздоровели 228 человек, сообщает пресс-служба правительства региона.
РИА Новости 05:09
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Политика

Зеленский призвал сделать все для расследования трагедии в Одессе

Государство должно сделать все для расследования событий 2 мая 2014 года в Одессе, заявил в субботу президент Украины Владимир Зеленский.
РИА Новости 09:13
Общество

Ставропольцы проводили главу города Андрея Джатдоева в последний путь

Маршрут накануне на своей странице в Instagram подробно расписал губернатор края Владимир Владимиров, призвав жителей выйти на улицы и с соблюдением социальной дистанции проводить Джатдоева в последний путь.
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Авто

Тобольские чиновники закупают дорогостоящие Toyota Camry

Известно, что представители мэрии планируют закупить машины японского производства Toyota Camry особой комплектации.
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Происшествия

Нарушитель самоизоляции напал на полицейского в Москве

В Москве нарушитель режима самоизоляции, введенного в связи с коронавирусом, напал на сотрудника полиции, возбуждено уголовное дело по ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти».
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Кино

На YouTube-канале Киностудии им. Горького опубликуют более 500 фильмов

Ревизор.ру 00:11
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Общество

Маск объявил о распродаже имущества

Американский бизнесмен Илон Маск одним сообщением в Twitter о намерении распродать имущество обрушил акции своей компании Tesla.
РИА Новости вчера в 21:18
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Общество

Эколог назвал опасность медицинских масок больных с коронавирусом

Нагибин заявил, что во избежание риска для работников в пунктах по сортировке мусора нужно срочно создать отдельную цепочку вывоза отходов, в частности поставить отдельные мусорные контейнеры для масок и перчаток.
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Политика

Михаил Мишустин заразился коронавирусом. И.о. премьера будет Белоусов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что у него выявили коронавирус.
ТАСС 30 апреля в 13:18
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Игры

В Call of Duty: Modern Warfare случайно включили вид от третьего лица

Tkade14 случайно сыграл в Call of Duty: Modern Warfare с видом от третьего лица.
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Общество

Прогнозируемый срок окончания эпидемии коронавируса в России сдвинули

Ученые лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса в России.
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Здоровье

АОФИ направила Минспорту РФ список мер для работы фитнес-клубов

Ассоциация операторов фитнес-индустрии России (АОФИ) направила главе Роспотребнадзора Анне Поповой и первому заместителю министра спорта РФ Азату Кадырову письмо со списком необходимых мер для организации безопасной работы фитнес-клубов страны во время выхода из карантина, сообщили РИА Новости в пресс-службе ассоциации.
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Политика

В Югре депутата исключили из «Единой России» за драку с журналистом

Президиум регионального отделения Единой России в ХМАО исключил из партии депутата думы Югорска Владимира Бендуса, который напал на журналиста Антона Пантина.
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Общество

Коронавирус подтвержден в 45 районах Нижегородской области

Случаи заражения коронавирусом (COVID-19), по данным на 2 мая, подтверждены в 45 районах и городских округах Нижегородской области, сообщила пресс-служба регионального правительства.
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