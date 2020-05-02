Экономика
ТАССПроизводство бензина в России в апреле сократилось на 21,2%
Россия сократила производство бензина в апреле на 21,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 2,5 млн тонн. Выпуск дизельного топлива вырос на 8,8% - до 6,54 млн тонн, производство мазута сократилось на 7,7% - до 3,2 млн тонн.
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Политика
Мэр Черкасс пообещал Зеленскому сопротивление из-за дела по карантину
Мэр украинских Черкасс Анатолий Бондаренко заявил президенту Владимиру Зеленскому, что город будет оказывать сопротивление в связи с делом, возбужденным из-за решения местных властей досрочно ослабить карантин из-за коронавируса.
РИА Новости 08:44
Здоровье
Пациенты с коронавирусом выздоравливают долго, заявила Попова
Пациенты с коронавирусной инфекцией COVID-19 продолжительное время выздоравливают от болезни, и диагноз "здоров" не будет поставлен до полного избавления от вируса, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 07:11
Общество
Жителей Подмосковья начнут штрафовать за отсутствие масок
Как сообщало ИА REGNUM, согласно постановлению губернатора Московской области, жителям региона в период с 1 мая по 11 мая включительно настоятельно рекомендовано использовать средства индивидуальной защиты — маски и респираторы — при нахождении в местах общего пользования, включая аптеки, магазины, такси, поликлиники.
REGNUM 07:29
Общество
В России для девятиклассников могут отменить ОГЭ
Ранее все школьники после окончания 9 классов должны были сдавать ОГЭ – Основной государственный экзамен.
Первый Тульский 01:47
Здоровье
Умерла врио главврача госпиталя в Красноярске, выпавшая из окна
Временно исполняющая обязанности главного врача Красноярского краевого госпиталя для ветеранов войн Елена Непомнящая, находившаяся на лечении после падения из окна больницы, умерла 1 мая.
ТАСС 03:10
Общество
66 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Татарстане
По информации оперштаба на субботу, 2 мая за минувшие сутки в Республике Татарстан зафиксировано еще 66 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.
Kursk.com 04:50
Финансы
Банки в марте заняли у ЦБ рекордную с 2014 года сумму
Обязательства банков перед ЦБ за март увеличились на 30,2%, или 739,37 млрд руб.
Коммерсантъ 07:04
Шоу-бизнес
«Я прошла испытание»: выздоровевшая Надежда Бабкина призвала всех беречь друг друга
Артистка призвала всех беречь друг друга, жить долго и радостно.
Вести.Ru 00:36
Наука
Названа ведущая к смерти при коронавирусе аномальная патология
По словам одного из авторов исследования профессора Джеймса О’Доннелла, аномальное свертывание крови при тяжелом течении коронавируса значительно увеличивает риск возникновения инсульта или инфаркта.
Известия вчера в 22:41
Политика
Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru вчера в 09:03
Футбол
Министр спорта РФ назвал условия возобновления сезона РПЛ
Если к маю все стороны согласуют действия, а также, если не будет запрета с федеральной стороны, мы обязательно возобновим чемпионат.
ГЛАС.RU 02:49
Общество
Власти объяснили рост случаев COVID-19 в Москве
Рост случаев заражения COVID-19 в Москве связан с увеличением количества референс-центров, подтверждающих положительные результаты на коронавирус.
РБК 08:05
Армия и оружие
Сирия новости 2 мая 16.30: в Алеппо предотвращен теракт, мужчина был застрелен в Дейр-эз-Зоре войсками коалиции
ФАН 09:30
Шоу-бизнес
Актриса Татьяна Васильева попала в больницу
Народная артистка РФ Татьяна Васильева из-за плохого самочувствия попала в одну из столичных клиник, сообщает ТАСС.
Аргументы и Факты вчера в 17:35
Авто
АвтоВАЗ объявил в мае скидки на автомобили Lada
«АвтоВАЗ» рассказал о новых скидках и спецпредложениях, позволяющих приобрести автомобили LADA в мае на максимально выгодных условиях.
Автоновости дня 01:29
Здоровье
В Нижегородской области выявили 320 случаев заражения коронавирусом
Коронавирус подтвержден еще у 320 жителей Нижегородской области, общее количество заболевших составляет 2443 человека, с начала пандемии выздоровели 228 человек, сообщает пресс-служба правительства региона.
РИА Новости 05:09
Политика
Зеленский призвал сделать все для расследования трагедии в Одессе
Государство должно сделать все для расследования событий 2 мая 2014 года в Одессе, заявил в субботу президент Украины Владимир Зеленский.
РИА Новости 09:13
Общество
Ставропольцы проводили главу города Андрея Джатдоева в последний путь
Маршрут накануне на своей странице в Instagram подробно расписал губернатор края Владимир Владимиров, призвав жителей выйти на улицы и с соблюдением социальной дистанции проводить Джатдоева в последний путь.
Аргументы и Факты - Ставрополь 09:10
Авто
Тобольские чиновники закупают дорогостоящие Toyota Camry
Известно, что представители мэрии планируют закупить машины японского производства Toyota Camry особой комплектации.
Вечерний курьер 08:56
Происшествия
Нарушитель самоизоляции напал на полицейского в Москве
В Москве нарушитель режима самоизоляции, введенного в связи с коронавирусом, напал на сотрудника полиции, возбуждено уголовное дело по ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти».
Известия 08:53
Общество
Маск объявил о распродаже имущества
Американский бизнесмен Илон Маск одним сообщением в Twitter о намерении распродать имущество обрушил акции своей компании Tesla.
РИА Новости вчера в 21:18
Общество
Эколог назвал опасность медицинских масок больных с коронавирусом
Нагибин заявил, что во избежание риска для работников в пунктах по сортировке мусора нужно срочно создать отдельную цепочку вывоза отходов, в частности поставить отдельные мусорные контейнеры для масок и перчаток.
РБК 00:26
Политика
Михаил Мишустин заразился коронавирусом. И.о. премьера будет Белоусов
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что у него выявили коронавирус.
ТАСС 30 апреля в 13:18
Игры
В Call of Duty: Modern Warfare случайно включили вид от третьего лица
Tkade14 случайно сыграл в Call of Duty: Modern Warfare с видом от третьего лица.
Cyber.sports.ru 08:29
Общество
Прогнозируемый срок окончания эпидемии коронавируса в России сдвинули
Ученые лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса в России.
Lenta.ru 01:02
Здоровье
АОФИ направила Минспорту РФ список мер для работы фитнес-клубов
Ассоциация операторов фитнес-индустрии России (АОФИ) направила главе Роспотребнадзора Анне Поповой и первому заместителю министра спорта РФ Азату Кадырову письмо со списком необходимых мер для организации безопасной работы фитнес-клубов страны во время выхода из карантина, сообщили РИА Новости в пресс-службе ассоциации.
РИА Новости 07:43
Политика
В Югре депутата исключили из «Единой России» за драку с журналистом
Президиум регионального отделения Единой России в ХМАО исключил из партии депутата думы Югорска Владимира Бендуса, который напал на журналиста Антона Пантина.
Znak.com 08:08
Общество
Коронавирус подтвержден в 45 районах Нижегородской области
Случаи заражения коронавирусом (COVID-19), по данным на 2 мая, подтверждены в 45 районах и городских округах Нижегородской области, сообщила пресс-служба регионального правительства.
Бизнес News. Время зарабатывать 05:13