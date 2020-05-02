Экономика
ТАССПроизводство бензина в России в апреле сократилось на 21,2%
Россия сократила производство бензина в апреле на 21,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 2,5 млн тонн. Выпуск дизельного топлива вырос на 8,8% - до 6,54 млн тонн, производство мазута сократилось на 7,7% - до 3,2 млн тонн.
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Армия и оружие
В Афганистане начали освобождать пленных террористов
Власти Афганистана освободили из тюрьмы Пул-э-Чархи в Кабуле около 100 пленных членов радикального движения «Талибан» (запрещено в России как террористическое).
Lenta.ru 15:06
Общество
В семи населенных пунктах Нижегородской области ввели карантин
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал постановления о введении карантина в населенных пунктах региона, на территории которых наблюдается высокий уровень заражаемости коронавирусной инфекцией.
Известия 15:29
Общество
Борис Джонсон назвал сына в честь вылечивших его от COVID-19 врачей
Мать младенца Кэрри Саймондс в своём Instagram сообщила, что мальчика назвали Уилфредом Лори в честь его прадедов по обеим линиям, а имя Николас он получил в честь двух медиков, спасших жизнь премьера в больнице.
Говорит Москва 09:13
Шоу-бизнес
Татьяна Васильева заразилась коронавирусом
РИА Новости 10:22
Политика
Путин обратится к россиянам 9 мая
Трансляция пройдет 9 мая более чем на 200 медиаэкранах в Москве, в онлайн-кинотеатре Okko, на портале «Бессмертного полка России» и в социальных сетях.
Ведомости 10:11
Происшествия
Дочь брошенного у подъезда в Москве пенсионера обратилась в Следственный комитет
Дочь московского пенсионера с подтвержденным коронавирусом, которого медики бросили возле подъезда, Елена Печурина обратилась в Следственный комитет России с просьбой проверить действия врачей.
Известия 11:56
Шоу-бизнес
«Выкарабкалась из страшной ситуации»: Бабкина рассказала о своей болезни
Бабкина призналась, что болезнь стала для нее "очень сложным и тяжелым испытанием", пройти через которое она никому не пожелает.
РИА Новости 09:40
Здоровье
В РПЦ предложили ввести мораторий на аборты на время пандемии
Лукьянов призвал "не только государственные, но и частные клиники добровольно отказаться от производства абортов на время пандемии и тем самым снизить риск заражения российских женщин и членов их семей".
РИА Новости 11:14
Армия и оружие
В Иране прокомментировали инцидент с США в Персидском заливе
Инцидент между Ираном и США в Персидском заливе произошел из-за вторжения американских судов в район проведения маневров иранских военнослужащих, заявил командующий ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Алиреза Тангсир.
Аргументы и Факты вчера в 09:14
Общество
Лукашенко не проходил тест на коронавирус
Президент Белоруссии Александр Лукашенко не проходил тест на коронавирус, поскольку чувствует себя хорошо.
Известия 13:51
Общество
Выпуск программы Михалкова «Бесогон ТВ» сняли с эфира «России 24»
Москва, 2 мая 2020, 19:31 — REGNUM Выпуск авторской программы кинорежиссера Никиты Михалкова «Бесогон ТВ», показ которого был запланирован на 2 и 3 мая на телеканале «Россия 24», снят с эфира.
REGNUM 12:31
Общество
В общественный транспорт Подмосковья прекратят пускать без маски
«Для нераспространения коронавируса с 12 мая пассажиров без масок не будут пускать в общественный транспорт», — цитирует пресс-служба первого замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Анну Кротову.
РБК 16:35
Единоборства
Нурмагомедов восхитился тренировкой Тайсона
Lenta.ru 16:42
Космос
NASA запустит картонные самолетики на Марс
Американское космическое агентство NASA планирует изучать Марс при помощи самолетиков из картона. Весить аппараты будут как мухи.
Мойка78 30 апреля в 09:15
Общество
Опубликованы фото Ким Чен Ына после 20 дней отсутствия на публике
Официальный печатный орган Трудовой партии Кореи The Rodong Sinmun опубликовал фотографии председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына, сделанные во время первого за последние 20 дней публичного мероприятия с его участием.
Взгляд.ру вчера в 21:27
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева подала в суд на продюсера «Ласковый май»
Андрей Разин никогда не скрывал своего нынешнего отношения к телеведущей Лере Кудрявцевой, однако, сама блондинка держала себя в руках и хранила гордое молчание, даже простила ему прошлогоднее высказывание о том, что она, якобы, оказывает интимные услуги за деньги.
Live24 вчера в 06:49
Политика
Премьер-министр Михаил Мишустин заразился коронавирусом
Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин инфицирован коронавирусом.
Би-порт 30 апреля в 12:58
Происшествия
Задержанного в Испании бывшего вице-премьера Ставрополья отпустили
Бывший заместитель председателя правительства Ставропольского края, экс-депутат Госдумы Андрей Мурга, объявленный Россией в международный розыск и задержанный в Испании, отпущен под подписку о невыезде до окончательного решения о его экстрадиции, сообщили РИА Новости в Национальном суде Испании.
РИА Новости 07:21
Армия и оружие
Сухопутные войска получат более 120 танков Т-72Б3М в 2020 году
Более 120 модернизированных танков Т-72Б3М поступят в Сухопутные войска в 2020 году, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
РИА Новости 07:10
Общество
Судно «Академик Черский» подошло к месту укладки «Северного потока-2»
Московский Комсомолец вчера в 11:59
Общество
В московском метро начнут продавать маски
С начала следующей недели в московском метро начнут продавать маски.
Lenta.ru 08:11
Наука
Описан новый способ лечения коронавируса
Американские ученые из Школы медицины Кека при Университете Южной Калифорнии проанализировали иммунный ответ организма на заражение.
Российская газета 11:05
Общество
Россиян предупредили об опасности использованных медицинских масок
Нагибин предложил установить отдельные контейнеры для сбора именно масок и перчаток.
Телеканал 360° 01:16
Общество
Прогнозируемый срок окончания эпидемии коронавируса в России сдвинули
Ученые лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса в России.
Lenta.ru 01:02
Общество
Субсидируемые тарифы на полеты в Калининград открыли для всех россиян
Изменились условия продажи авиабилетов из Москвы в Калининград и обратно по субсидируемым тарифам.
BFM.ru 17:28
Политика
Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru вчера в 09:03