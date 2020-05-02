Экономика
ТАССПроизводство бензина в России в апреле сократилось на 21,2%
Россия сократила производство бензина в апреле на 21,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 2,5 млн тонн. Выпуск дизельного топлива вырос на 8,8% - до 6,54 млн тонн, производство мазута сократилось на 7,7% - до 3,2 млн тонн.
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Политика
Путин обратится к гражданам 9 мая от Вечного огня
Отрывок из передачи выложил в своем аккаунте в соцсети Instagram ее автор Павел Зарубин.
Российская газета 09:32
Общество
Собянин оценил отношение москвичей к коронавирусу
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что жители города в первое время серьезнее относились к опасности распространения коронавируса, чем сейчас.
Известия 08:47
Общество
В московском метро начнут продавать маски
С начала следующей недели в московском метро начнут продавать маски.
Lenta.ru 08:11
Общество
Оператор «Северного потока-2» заявил о несогласии с регулятором ФРГ
В компании Nord Stream 2 AG — операторе газопровода «Северный поток-2» — не согласны с предварительным отказом Федерального сетевого агентства Германии (BNetzA) освободить проект от правил Газовой директивы ЕС.
РБК вчера в 11:40
Шоу-бизнес
Актриса Татьяна Васильева заразилась коронавирусом
РИА Новости 10:22
Авто
Представлен Топ-10 лучших заднеприводных авто в истории
При помощи блокировки задние колеса могли двигаться в противоположном направлении на 5,33 градуса, что позволяло Honda иметь компактный радиус разворота - всего 10 метров.
SpeedMe вчера в 13:48
Шоу-бизнес
Степаненко рассказала о скандалах с Петросяном
Степаненко заявила, что скандальных разбирательств могло бы и не быть, если бы Петросян повел себя иначе после развода.
РИА Новости вчера в 05:58
Технологии
Microsoft выпустила предрелизную сборку майского обновления Windows 10
Версия Windows 10 19041.208 сейчас доступна только для участников программы Windows Insider, в которой все еще есть ряд проблем.
Astera 06:24
Кино
Paramount Pictures снимет новый фильм о G.I. Joe
Лос-Анджелес, США, 2 мая 2020, 13:18 — REGNUM Paramount Pictures и Hasbro работают над новым фильмом по франшизе G.I. Joe.
REGNUM 06:18
Политика
Посол Украины в Берлине отказался возлагать цветы с послом России
Посол Украины в Германии Андрей Мельник отказался принять участие в церемонии возложения цветов павшим советским воинам из-за присутствия посла России Сергея Нечаева, пишет газета Tagesspiegel.
Известия вчера в 18:42
Политика
Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил
Главный храм Вооруженных сил РФ строится на добровольные пожертвования.
Коммерсантъ 30 апреля в 15:33
Здоровье
«Вы не понимаете всю степень кошмара»: врач обратился к россиянам
Главный врач Воскресенской районной больницы Юрий Райхман эмоционально обратился жителям с призывом соблюдать карантинные меры.
Московский Комсомолец 07:07
Политика
Глава Минстроя Якушев госпитализирован с коронавирусом
30 апреля о заражении коронавирусом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Коммерсантъ вчера в 14:45
Политика
Песков опроверг сообщения о возможном уходе Мишустина с поста премьера
Позже издание "Медуза" сообщило, что Мишустин может не вернуться назад в кресло премьера.
Инфорос вчера в 02:08
Общество
Опубликовано видео с появившимся на публике Ким Чен Ыном
Центральное телевидение КНДР показало видео посещения Ким Чен Ыном церемонии открытия Сунчхонского завода удобрений, которое стало первым за 20 дней публичным появлением северокорейского лидера.
РИА Новости 06:07
Общество
7 жителей Тульской области излечились от коронавируса
7 новых случаев выздоровления от коронавируса зафиксировано в Тульской области за минувшие сутки.
Тульская служба новостей 04:53
Политика
Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru вчера в 09:03
Происшествия
В Челябинской области умер ещё один пациент с COVID-19
Челябинск, 2 мая 2020, 08:55 — REGNUM В Челябинской области скончался ещё один пациент с COVID-19. Об этом сообщает региональный минздрав.
REGNUM 01:55
Общество
Попова допустила возможность передачи коронавируса с водой и едой
Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила, что коронавирус может попадать в организм человека с едой и водой.
Газета.Ru 09:44
Наука
Назван новый возможный способ передачи коронавируса
Амстердам, 2 мая 2020, 14:10 — REGNUM Ученые из Института Хабрехта, Медицинского центра Университета Эразма Роттердамского и Маастрихтского Университета (Нидерланды) выяснили, что коронавирус способен поражать клетки кишечника и размножаться в них.
REGNUM 07:10
Общество
Медицинские маски названы потенциальным источником опасности
Медицинские маски могут быть потенциальным источником болезни, об этом заявил исполнительный директор общественной организации "Зеленый патруль" Андрей Нагибин.
RuNews24.ru 00:44
Экономика
В России с 1 мая вступает в силу ряд новых законов
Специалисты проведут индексацию. На территории России с 1 мая в силу вступит ряд законодательных норм. Об этом сообщает «РИА Новости».
Мой Брянск вчера в 04:42
Футбол
Матыцин назвал условия возобновления чемпионата России по футболу
Министр спорта России Олег Матыцин назвал условия возобновления Российской премьер-лиги (РПЛ), передает РИА "Новости".
Газета.Ru 02:50
Общество
Минпросвещения дало рекомендации по срокам окончания учебного года
Министерство просвещения России рекомендовало окончить обучение в этом учебном году в девятых и одиннадцатых классах до 5 июня, в десятых классах – до 30 мая.
Страна Советов on-line вчера в 04:43
Общество
Тест на коронавирус покажет результат на третий день после заражения
Тест на коронавирус показывает результат не третий день после предполагаемого заражения.
Известия 10:04
Происшествия
Нарушитель самоизоляции напал на полицейского в Москве
В Москве нарушитель режима самоизоляции, введенного в связи с коронавирусом, напал на сотрудника полиции, возбуждено уголовное дело по ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти».
Известия 08:53
Транспорт
Вестибюли еще 45 станций московского метро временно закроют
Вестибюли еще 45 станций Московского метрополитена временно закроют с 3 мая в связи с низкой нагрузкой.
Вечерняя Москва вчера в 14:26