Россия сократила производство бензина в апреле на 21,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 2,5 млн тонн. Выпуск дизельного топлива вырос на 8,8% - до 6,54 млн тонн, производство мазута сократилось на 7,7% - до 3,2 млн тонн.

Производство бензина в России в апреле сократилось на 21,2%

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