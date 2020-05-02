Экономика

ТАССТАССПроизводство бензина в России в апреле сократилось на 21,2%

Россия сократила производство бензина в апреле на 21,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 2,5 млн тонн. Выпуск дизельного топлива вырос на 8,8% - до 6,54 млн тонн, производство мазута сократилось на 7,7% - до 3,2 млн тонн.
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В России сократилось производство бензина

REGNUM06:06

Россия в апреле сократила производство бензина и увеличила выпуск дизельного топлива

Клопс07:31

Производство бензина в России в апреле сократилось на 21,2%

Аргументы и Факты07:04

Большие изменения в составе производимых нефтепродуктов произошли в апреле

ИА Красная Весна06:26

В России сократилось производство топлива

ГЛАС.RU06:09

В апреле производство бензина сократилось на 21,2%

Pravda.Ru10:13

Производство бензина в России в апреле сократилось на 21,2%

ТАСС05:36
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 11:12, Ашберн
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы о взятии Берлина советскими войсками

Эхо Москвы 06:00
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Шоу-бизнес

Актриса Татьяна Васильева заразилась коронавирусом

RT на русском 10:36
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Общество

«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве

Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
Российская газета вчера в 08:24
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Здоровье

«Вы не понимаете всю степень кошмара»: врач обратился к россиянам

Главный врач Воскресенской районной больницы Юрий Райхман эмоционально обратился жителям с призывом соблюдать карантинные меры.
Московский Комсомолец 07:07
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Общество

Собянин оценил отношение москвичей к коронавирусу

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что жители города в первое время серьезнее относились к опасности распространения коронавируса, чем сейчас.
Известия 08:47
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Политика

Путин обратится к россиянам 9 мая

Трансляция пройдет 9 мая более чем на 200 медиаэкранах в Москве, в онлайн-кинотеатре Okko, на портале «Бессмертного полка России» и в социальных сетях.
Ведомости 10:11
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Общество

Треть работников Чаяндинского месторождения заразилась коронавирусом

Коронавирусом заразились более трех тысяч человек, работающих на Чаяндинском месторождении в Якутии, сообщила зампред правительства региона Ольга Балабкина в Telegram.
РИА Новости 07:17
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Шоу-бизнес

66-летний Андрей Макаревич женился на молодой иностранке

Артист старается не посвящать поклонников в свою личную жизнь, но тут он не смог удержаться и объявил, что в очередной раз женился.
Paparazzi.ru вчера в 15:51
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Общество

Прогнозируемый срок окончания эпидемии коронавируса в России сдвинули

Ученые лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса в России.
Lenta.ru 01:02
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Общество

Собянин заявил о европейском сценарии развития коронавируса в России

В России развивается европейский вариант развития ситуации с коронавирусом. Об этом 2 мая заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Известия 06:49
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Политика

Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru вчера в 09:03
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Общество

У псковского митрополита Тихона взломали почту

Псковская правда вчера в 17:05
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Общество

Эколог назвал опасность медицинских масок больных с коронавирусом

Нагибин заявил, что во избежание риска для работников в пунктах по сортировке мусора нужно срочно создать отдельную цепочку вывоза отходов, в частности поставить отдельные мусорные контейнеры для масок и перчаток.
РБК 00:26
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Общество

Эпидемиолог рассказал, как сдержать пандемию коронавируса

Пандемия коронавируса охватила почти весь мир.
РИА Новости 10:56
Общество

Маск объявил о распродаже имущества

Американский бизнесмен Илон Маск одним сообщением в Twitter о намерении распродать имущество обрушил акции своей компании Tesla.
РИА Новости вчера в 21:18
329
Общество

Стало известно о пяти кожных проявлениях коронавируса

Lenta.ru 03:24
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Общество

В Роспотребнадзоре допускают ужесточение ограничений после 12 мая

Режим ограничений, введенный в России из-за опасности распространения коронавируса, может быть ужесточён после 12 мая, если граждане не будут ответственно относиться к нему на праздниках.
Национальная служба новостей вчера в 05:58
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Общество

Москва вдвое увеличила число тестирований на коронавирус

Москва вдвое увеличила выявляемость коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте мэра города Сергея Собянина.
Lenta.ru 02:25
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Финансы

Официальный курс евро упал ниже 80 рублей

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, уменьшилась на 94,81 копейки, составив 75,603 рубля.
РИА Новости 30 апреля в 06:50
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Армия и оружие

Avia.pro: «Панцири-С» и С-300 в Сирии не засекают израильских ракет

Недвижимость.RU 30 апреля в 15:52
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Общество

Коронавирус подтвержден в 45 районах Нижегородской области

Случаи заражения коронавирусом (COVID-19), по данным на 2 мая, подтверждены в 45 районах и городских округах Нижегородской области, сообщила пресс-служба регионального правительства.
Бизнес News. Время зарабатывать 05:13
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Политика

Президент Казахстана прекратил полномочия сенатора Дариги Назарбаевой

BFM.ru 03:50
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Общество

Жители Осетии испугавшись «чипирования» сожгли сотовую антенну

Глава региона Северная Осетия Вячеслав Битаров сообщил журналистам о том, что неверящие в существование коронавируса сожгли антенну сотовой связи, в результате чего селение Ногир осталось без связи.
Pravda.Ru 11:00
Общество

Активность оборонных заводов РФ отследили по мобильным данным

Стало известно о возможном отслеживании активности на предприятиях российской оборонной промышленности по сигналам мобильных телефонов на фоне пандемии коронавируса COVID-19.
Piter.tv 02:03
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Фигурное катание

Медведева закрыла комментарии в инстаграме

Sports.ru 07:55
Политика

В Северной Осетии отказались праздновать окончание Второй мировой из-за Беслана

Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров заявил, что отказывается праздновать окончание Второй мировой войны 3 сентября, так как в этот день в республике вспоминают жертв теракта в Беслане.
Lenta.ru 09:52
Шоу-бизнес

Барановскую возмутили нападки Аршавина на сына Рудковской

Телеведущую возмутили нападки ее бывшего возлюбленного на маленького сына Рудковской.
ФАН 09:12
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Общество

Собянин заявил о возможном ужесточении пропускного режима в Москве

В свою очередь, глава Минздрава Михаил Мурашко в интервью для фильма «Опасный вирус 4» напомнил, что после прохождения пика заболеваемости сразу отменять режим всеобщей самоизоляции нельзя, поскольку для стабилизации ситуации потребуется время.
RT на русском 10:19
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Космос

Британские ученые оценили интенсивность метеоритных «дождей»

МИР 24 30 апреля в 03:08
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Общество

Жителей Подмосковья начнут штрафовать за отсутствие масок

Как сообщало ИА REGNUM, согласно постановлению губернатора Московской области, жителям региона в период с 1 мая по 11 мая включительно настоятельно рекомендовано использовать средства индивидуальной защиты — маски и респираторы — при нахождении в местах общего пользования, включая аптеки, магазины, такси, поликлиники.
REGNUM 07:29
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