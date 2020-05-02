Экономика
ТАССПроизводство бензина в России в апреле сократилось на 21,2%
Россия сократила производство бензина в апреле на 21,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 2,5 млн тонн. Выпуск дизельного топлива вырос на 8,8% - до 6,54 млн тонн, производство мазута сократилось на 7,7% - до 3,2 млн тонн.
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Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о взятии Берлина советскими войсками
Эхо Москвы 06:00
Шоу-бизнес
Актриса Татьяна Васильева заразилась коронавирусом
RT на русском 10:36
Общество
«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве
Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
Российская газета вчера в 08:24
Здоровье
«Вы не понимаете всю степень кошмара»: врач обратился к россиянам
Главный врач Воскресенской районной больницы Юрий Райхман эмоционально обратился жителям с призывом соблюдать карантинные меры.
Московский Комсомолец 07:07
Общество
Собянин оценил отношение москвичей к коронавирусу
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что жители города в первое время серьезнее относились к опасности распространения коронавируса, чем сейчас.
Известия 08:47
Политика
Путин обратится к россиянам 9 мая
Трансляция пройдет 9 мая более чем на 200 медиаэкранах в Москве, в онлайн-кинотеатре Okko, на портале «Бессмертного полка России» и в социальных сетях.
Ведомости 10:11
Общество
Треть работников Чаяндинского месторождения заразилась коронавирусом
Коронавирусом заразились более трех тысяч человек, работающих на Чаяндинском месторождении в Якутии, сообщила зампред правительства региона Ольга Балабкина в Telegram.
РИА Новости 07:17
Шоу-бизнес
66-летний Андрей Макаревич женился на молодой иностранке
Артист старается не посвящать поклонников в свою личную жизнь, но тут он не смог удержаться и объявил, что в очередной раз женился.
Paparazzi.ru вчера в 15:51
Общество
Прогнозируемый срок окончания эпидемии коронавируса в России сдвинули
Ученые лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса в России.
Lenta.ru 01:02
Общество
Собянин заявил о европейском сценарии развития коронавируса в России
В России развивается европейский вариант развития ситуации с коронавирусом. Об этом 2 мая заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Известия 06:49
Политика
Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru вчера в 09:03
Общество
У псковского митрополита Тихона взломали почту
Псковская правда вчера в 17:05
Общество
Эколог назвал опасность медицинских масок больных с коронавирусом
Нагибин заявил, что во избежание риска для работников в пунктах по сортировке мусора нужно срочно создать отдельную цепочку вывоза отходов, в частности поставить отдельные мусорные контейнеры для масок и перчаток.
РБК 00:26
Общество
Эпидемиолог рассказал, как сдержать пандемию коронавируса
Пандемия коронавируса охватила почти весь мир.
РИА Новости 10:56
Общество
Маск объявил о распродаже имущества
Американский бизнесмен Илон Маск одним сообщением в Twitter о намерении распродать имущество обрушил акции своей компании Tesla.
РИА Новости вчера в 21:18
Общество
В Роспотребнадзоре допускают ужесточение ограничений после 12 мая
Режим ограничений, введенный в России из-за опасности распространения коронавируса, может быть ужесточён после 12 мая, если граждане не будут ответственно относиться к нему на праздниках.
Национальная служба новостей вчера в 05:58
Общество
Москва вдвое увеличила число тестирований на коронавирус
Москва вдвое увеличила выявляемость коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте мэра города Сергея Собянина.
Lenta.ru 02:25
Финансы
Официальный курс евро упал ниже 80 рублей
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, уменьшилась на 94,81 копейки, составив 75,603 рубля.
РИА Новости 30 апреля в 06:50
Армия и оружие
Avia.pro: «Панцири-С» и С-300 в Сирии не засекают израильских ракет
Недвижимость.RU 30 апреля в 15:52
Общество
Коронавирус подтвержден в 45 районах Нижегородской области
Случаи заражения коронавирусом (COVID-19), по данным на 2 мая, подтверждены в 45 районах и городских округах Нижегородской области, сообщила пресс-служба регионального правительства.
Бизнес News. Время зарабатывать 05:13
Общество
Жители Осетии испугавшись «чипирования» сожгли сотовую антенну
Глава региона Северная Осетия Вячеслав Битаров сообщил журналистам о том, что неверящие в существование коронавируса сожгли антенну сотовой связи, в результате чего селение Ногир осталось без связи.
Pravda.Ru 11:00
Общество
Активность оборонных заводов РФ отследили по мобильным данным
Стало известно о возможном отслеживании активности на предприятиях российской оборонной промышленности по сигналам мобильных телефонов на фоне пандемии коронавируса COVID-19.
Piter.tv 02:03
Фигурное катание
Медведева закрыла комментарии в инстаграме
Sports.ru 07:55
Политика
В Северной Осетии отказались праздновать окончание Второй мировой из-за Беслана
Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров заявил, что отказывается праздновать окончание Второй мировой войны 3 сентября, так как в этот день в республике вспоминают жертв теракта в Беслане.
Lenta.ru 09:52
Шоу-бизнес
Барановскую возмутили нападки Аршавина на сына Рудковской
Телеведущую возмутили нападки ее бывшего возлюбленного на маленького сына Рудковской.
ФАН 09:12
Общество
Собянин заявил о возможном ужесточении пропускного режима в Москве
В свою очередь, глава Минздрава Михаил Мурашко в интервью для фильма «Опасный вирус 4» напомнил, что после прохождения пика заболеваемости сразу отменять режим всеобщей самоизоляции нельзя, поскольку для стабилизации ситуации потребуется время.
RT на русском 10:19
Космос
Британские ученые оценили интенсивность метеоритных «дождей»
МИР 24 30 апреля в 03:08
Общество
Жителей Подмосковья начнут штрафовать за отсутствие масок
Как сообщало ИА REGNUM, согласно постановлению губернатора Московской области, жителям региона в период с 1 мая по 11 мая включительно настоятельно рекомендовано использовать средства индивидуальной защиты — маски и респираторы — при нахождении в местах общего пользования, включая аптеки, магазины, такси, поликлиники.
REGNUM 07:29