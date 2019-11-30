Только за восемь месяцев этого года, по данным Росрыболовства, в России произвели 16,2 тыс. т икры лососевых. Увеличившееся производство черной икры представитель Росрыболовства объяснил тем, что аквакультурные хозяйства стали выращивать больше осетровых видов рыб.

с чего всё началось

Как сообщается на сайте Росрыболовства, которое ссылается на данные Росстата, в России за десять месяцев 2019 года на 23,3% выросло производство черной икры. За прошедший периоды удалось произвести 32,7 тонн продукта. Тем временем, красной икры стало меньше - 19,3 тыс.тонн.

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