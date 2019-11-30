Экономика
РБКПроизводство черной икры в России выросло более чем на 20%
Только за восемь месяцев этого года, по данным Росрыболовства, в России произвели 16,2 тыс. т икры лососевых. Увеличившееся производство черной икры представитель Росрыболовства объяснил тем, что аквакультурные хозяйства стали выращивать больше осетровых видов рыб.
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Украина назвала условие рассмотрения прямых поставок газа из России
Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель назвал условие рассмотрения прямых поставок газа из России.
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Александр Емельяненко победил Михаила Кокляева в боксерском поединке
Поединок по правилам бокса, прошедший 29 ноября в Москве на "ВТБ Арене", завершился в первом раунде.
Футбол
Головин назвал три вещи в России, по которым скучает
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал о вещах на родине, по которым скучает.
Политика
Украинского участника шоу выгнали из студии за слова о евреях
Украинского эксперта Кирилла Животовского навсегда дисквалифицировали с шоу "Кто против" на телеканале "Россия 1".
Армия и оружие
Зеленский отменил прапорщиков и мичманов
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который меняет некоторые положения устава вооруженных сил, условия прохождения срочной службы и ряд нормативных актов, сообщат агентство "Интерфакс".
Биатлон
Кубок мира по биатлону стартует в Эстерсунде 30 ноября
Общество
Елизавета II решила отказаться от престола
Отречься от престола Елизавета II планирует в день своего рождения – 21 апреля 2021 года, когда ей исполнится 95 лет.
Здоровье
Всероссийская акция «против развала медицины» пройдет 30 ноября
Всероссийская акция "против развала медицины" пройдет 30 ноября в 17 регионах страны.
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«Ливерпуль» ждет сумасшедший декабрь
«Ливерпуль» ждут: дерби с «Эвертоном»; внезапно ставший значимым выезд в Зальцбург, от которого зависит место в Лиге чемпионов; поединки клубного чемпионата мира против умелых и сильных команд — скорее всего, мексиканского «Монтеррея» и бразильского «Фламенго»; наконец, поездка в гости к идущему ныне вторым «Лестеру».
Шоу-бизнес
Гоген Солнцев прокомментировал госпитализацию пожилой жены
Происшествия
В ДТП в Красноярском крае погибли пять человек
В Уярском районе Красноярского края произошло ДТП, жертвами которого стали пять человек.
Технологии
Стартовала подготовка к идентификации смартфонов по IMEI в России
Сотовые операторы Tele2, "Мегафон", "Билайн" начали готовиться к введению идентификации смартфонов по номерам абонентских устройств IMEI совместно с Россвязью.
Происшествия
В Белгороде учитель информатики подрался с учеником
Общество
В Сербии построили участок «Турецкого потока»
Ульрих подчеркнул, что как только будет получен газ с территории Болгарии, то газопровод будет запущен.
Политика
В Apple прокомментировали обозначение Крыма в своих сервисах
Пресс-секретарь Apple Труди Мюллер заявила, что компания проводит углублённый анализ политики обозначений оспариваемых территорий в сервисах, после того как в приложении «Погода» Крым был назван российской территорией.
Происшествия
Посольство назвало причину задержания судна с крымчанами в Британии
Посольство России в Великобритании заявило, что задержание в Портленде судна «Джирех», на борту которого находится российский экипаж, произошло из-за проблем с документацией.
Футбол
Павлюченко: «Никогда не мог подумать, что Кейн станет игроком сборной»
Политика
На Украине заявили о потере смысла существования страны
29 ноября украинский бизнесмен Андрей Пальчевский заявил, что природный газ растлил Украину и разделил ее население на бедных и богатых.
Кино
«Трусы»: актёр «Мандалорца» выступил в защиту куклы малыша Йоды
Происшествия
Неизвестный угнал пожарную машину и пытался наехать на людей в Канаде
В канадском Виннипеге неизвестный мужчина угнал пожарную машину и попытался сбить людей в центральном парке.
Политика
Володин предупредил об угрозе выхода из состава Украины ряда областей
"Сложно назвать малым народом 36% граждан Украины, которые считают русский язык родным", - отметил Вячеслав Володин.
Шоу-бизнес
Дети Филиппа Киркорова затмили недовольного сына Яны Рудковской
По традиции, в показе принимали участие дети главных ньюсмейкеров в отечественном шоу-бизнесе: наследники Татьяны Навки, Филиппа Киркорова, Евгения Плющенко.
Футбол
Жеребьевка ЕВРО-2020: Россия узнает последнего соперника по группе В
Третьим соперником россиян может стать только кто-то из пары Финляндия/Уэльс, потому что все четыре квартета плей-офф Лиги наций разводятся с группой B. В трех из них играют хозяева финального турнира, еще в одном – команда Косово, с которой сборная России (как и команды Сербии, Боснии и Герцеговины) не может встретиться на групповом этапе по решению УЕФА.
Политика
В Севастополе задержали подозреваемую в шпионаже в пользу Украины
Федеральная служба безопасности задержала в Севастополе россиянку по подозрению в шпионаже в пользу разведки Минобороны Украины.
Футбол
Слуцкий уходит с поста главного тренера «Витесса»
Происшествия
Несовершеннолетние пострадали при нападении в Гааге
Раненые при нападении с ножом на торговой улице в Гааге являются несовершеннолетними. Об этом заявили в местной полиции.
Финансы
Курс евро по отношению к доллару США в 10:10 MSK 29 ноября понизился на 0.03%
Курс евро по отношению к доллару США в 10:10 MSK 29 ноября понизился на 0.03% (-0.0003) до $1.1008 с $1.1011 предыдущего закрытия.
Происшествия
Полковник Захарченко защитился в Европе
Экс-полковник МВД требовал признать, что в отношении него были нарушены ст. 5 Европейской конвенции по правам человека, гарантирующая право на свободу и личную неприкосновенность, и ст. 6, в которой говорится о праве на справедливое судебное разбирательство.
Общество
С начала года от нападения животных пострадали более 350 тысяч человек
В прошлом году от укусов и царапин животных пострадали более 380 тысяч человек, среди которых 100 тысяч человек - дети до 14 лет.