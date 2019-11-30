Экономика

РБКРБКПроизводство черной икры в России выросло более чем на 20%

Только за восемь месяцев этого года, по данным Росрыболовства, в России произвели 16,2 тыс. т икры лососевых. Увеличившееся производство черной икры представитель Росрыболовства объяснил тем, что аквакультурные хозяйства стали выращивать больше осетровых видов рыб.
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В России производство черной икры выросло на 23%

Коммерсантъ01:55

Производство черной икры в России выросло более чем на 20%

РБК01:00

В России стали производить больше черной икры

Известия02:46

По итогам 10 месяцев 2019 года стоимость экспорта российской рыбной продукции выросла на 1,8% - до $4,44 млрд

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Производство чёрной икры в России выросло почти на четверть

Говорит Москва01:43

Производство черной икры в России увеличилось на 23,3%

Газета.Ru01:23

В России резко выросло производство черной икры

URA.Ru01:50
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«Ливерпуль» ждут: дерби с «Эвертоном»; внезапно ставший значимым выезд в Зальцбург, от которого зависит место в Лиге чемпионов; поединки клубного чемпионата мира против умелых и сильных команд — скорее всего, мексиканского «Монтеррея» и бразильского «Фламенго»; наконец, поездка в гости к идущему ныне вторым «Лестеру».
Sportbox.RU вчера в 13:11
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В Уярском районе Красноярского края произошло ДТП, жертвами которого стали пять человек.
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Стартовала подготовка к идентификации смартфонов по IMEI в России

Сотовые операторы Tele2, "Мегафон", "Билайн" начали готовиться к введению идентификации смартфонов по номерам абонентских устройств IMEI совместно с Россвязью.
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Известия вчера в 10:37
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В Сербии построили участок «Турецкого потока»

Ульрих подчеркнул, что как только будет получен газ с территории Болгарии, то газопровод будет запущен.
RuNews24.ru вчера в 02:33
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Посольство назвало причину задержания судна с крымчанами в Британии

Посольство России в Великобритании заявило, что задержание в Портленде судна «Джирех», на борту которого находится российский экипаж, произошло из-за проблем с документацией.
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Евро-футбол.ру вчера в 07:24
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На Украине заявили о потере смысла существования страны

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«Трусы»: актёр «Мандалорца» выступил в защиту куклы малыша Йоды

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В результате падения вертолета вблизи Абрау-Дюрсо погиб пилот

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В канадском Виннипеге неизвестный мужчина угнал пожарную машину и попытался сбить людей в центральном парке.
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Политика

Володин предупредил об угрозе выхода из состава Украины ряда областей

"Сложно назвать малым народом 36% граждан Украины, которые считают русский язык родным", - отметил Вячеслав Володин.
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Дети Филиппа Киркорова затмили недовольного сына Яны Рудковской

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Жеребьевка ЕВРО-2020: Россия узнает последнего соперника по группе В

Третьим соперником россиян может стать только кто-то из пары Финляндия/Уэльс, потому что все четыре квартета плей-офф Лиги наций разводятся с группой B. В трех из них играют хозяева финального турнира, еще в одном – команда Косово, с которой сборная России (как и команды Сербии, Боснии и Герцеговины) не может встретиться на групповом этапе по решению УЕФА.
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Политика

В Севастополе задержали подозреваемую в шпионаже в пользу Украины

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RT на русском вчера в 02:38
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Слуцкий уходит с поста главного тренера «Витесса»

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Несовершеннолетние пострадали при нападении в Гааге

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ТК Звезда вчера в 17:53
Финансы

Курс евро по отношению к доллару США в 10:10 MSK 29 ноября понизился на 0.03%

Курс евро по отношению к доллару США в 10:10 MSK 29 ноября понизился на 0.03% (-0.0003) до $1.1008 с $1.1011 предыдущего закрытия.
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Полковник Захарченко защитился в Европе

Экс-полковник МВД требовал признать, что в отношении него были нарушены ст. 5 Европейской конвенции по правам человека, гарантирующая право на свободу и личную неприкосновенность, и ст. 6, в которой говорится о праве на справедливое судебное разбирательство.
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С начала года от нападения животных пострадали более 350 тысяч человек

В прошлом году от укусов и царапин животных пострадали более 380 тысяч человек, среди которых 100 тысяч человек - дети до 14 лет.
Российская газета 02:27
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