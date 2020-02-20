Общество
ТАССПроизводство холодильников «Саратов» закроют из-за нерентабельности
Саратовское электроагрегатное производственное объединение "Завод электроагрегатного машиностроения" (СЭПО-ЗЭМ) закрывает производство холодильников "Саратов" из-за нерентабельности, сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства промышленности и энергетики региона.
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с чего всё началось
Генеральный директор СЭПО Евгений Резник объявил сотрудникам предприятия о прекращении производства холодильников «Саратов» 18 февраля, написала местная жительница Елена Мищенко в комментариях на странице губернатора Саратовской области Валерия Радаева в Instagram.Ведомости03:02
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Работник о прекращении выпуска холодильников «Саратов»: Новость стала для нас шоком
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