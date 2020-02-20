с чего всё началось

Саратовское электроагрегатное производственное объединение "Завод электроагрегатного машиностроения" (СЭПО-ЗЭМ) закрывает производство холодильников "Саратов" из-за нерентабельности, сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства промышленности и энергетики региона.

Общество Самолет с эвакуированными из Китая гражданами приземлился в Киеве Планировалось, что рейс из Уханя с промежуточной посадкой в Алма-Ате прибудет в Борисполь в 08:05 по киевскому времени, однако по непонятным пока причинам, курс был изменен в направлении Харькова, затем самолет, сделав девять кругов, вновь полетел на Киев.

Политика В Нидерландах сообщили об отсутствии «Буков» в районе крушения МН17 Нидерландская разведка в ходе исследования обстоятельств крушения малайзийского Boeing в Донбассе в июле 2014 года выяснила, что ни одного зенитино-ракетного комплекса "Бук" не находилось достаточно близко, чтобы сбить лайнер.

Экономика В ПФР объяснили изменения в получении пенсий на банковскую карту В Пенсионном фонде России напомнили, что с 1 июля пенсии и другие социальные выплаты будут перечисляться только на карты национальной платежной системы «Мир».

Общество Госдума приняла закон о расширении программы материнского капитала Госдума на заседании в четверг приняла в третьем чтении законопроект, расширяющий программу материнского капитала в соответствии с предложениями президента РФ Владимира Путина.

Политика Путин объяснил выбор кандидатуры Мишустина на пост премьера Российский лидер Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал о причинах выбора кандидатуры экс-главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост премьер-министра России.

Экономика Счетная палата России раскритиковала пенсионную реформу Расходы на пенсионное обеспечение в объеме ВВП снизились с 9 процентов в 2017 году до 7,9 процента в 2019 году.

Политика Путин призвал очистить от криминала важные отрасли экономики Владимир Путин призвал очистить от криминала важные отрасли экономики. Об этом президент России заявил во время заседания коллегии ФСБ РФ.

Общество Социальные пенсии проиндексируют с 1 апреля на 6,1% Социальные пенсии в России с 1 апреля будут проиндексированы более чем на 6%. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

Политика Клишас призвал не исполнять решение Гаагского суда по ЮКОСу в России Решение Гаагского суда по ЮКОСу противоречит российскому правопорядку и не должно исполняться в России, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Политика Мишустин уволил замглавы аппарата и двух замминистров Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжения об освобождении Анатолия Кириенко от должности заместителя главы аппарата, Светлану Петрову — от должности замминистра соцзащиты, Полину Бадасен — от должности заместителя главы Минэкономразвития.

Общество Названа дата выхода принца Гарри и Меган Маркл из королевской семьи Сообщается также, что после 31 марта принц Гарри сохранит ряд воинских званий, однако он не сможет использовать свое военное положение в течение 12-месячного испытательного периода, пишет "Интерфакс".

Здоровье Названо лекарство против коронавируса В Китае назвали лекарством против коронавируса противовирусный препарат «Абидол». Об этом говорится в заявлении Миндзрава КНР.