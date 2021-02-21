Производство обогащенного селеном молока началось в Архангельской области
Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский принял участие в торжественном мероприятии по случаю начала производства. Особенностью производства обогащенного молока является способ кормления коров. На предприятии скот кормят органическими минеральными добавками с высоким содержанием селена.В источнике
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В Архангельской области запущено производство уникального молока с высоким содержанием селена
Правительство Архангельской области07:57