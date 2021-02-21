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Производство обогащенного селеном молока началось в Архангельской области

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский принял участие в торжественном мероприятии по случаю начала производства. Особенностью производства обогащенного молока является способ кормления коров. На предприятии скот кормят органическими минеральными добавками с высоким содержанием селена.В источнике
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В Архангельской области завод начал выпуск обогащенного селеном молока

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В Архангельской области запущено производство уникального молока с высоким содержанием селена

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Завод в Архангельской области начал выпуск обогащенного селеном молока

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Производство обогащенного селеном молока началось в Архангельской области

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В Архангельской области начали производить обогащенное селеном молоко

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Архангельский завод начнет производить обогащенное селеном молоко

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Nord Stream 2 запросила немедленное разрешение на работу в водах Германии

Оператор "Северного потока — 2" Nord Stream 2 AG подала в Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии (BSH) заявку на немедленное разрешение на строительство газопровода в водах Германии, сообщила радиостанция NDR.
РИА Новости12:39