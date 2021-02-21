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Производство обогащенного селеном молока началось в Архангельской области

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский принял участие в торжественном мероприятии по случаю начала производства. Особенностью производства обогащенного молока является способ кормления коров. На предприятии скот кормят органическими минеральными добавками с высоким содержанием селена.В источнике
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Архангельский завод начнет производить обогащенное селеном молоко

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