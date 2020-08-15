Первая партия вакцины от коронавируса произведена в России
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«Произведена первая партия вакцины от новой коронавирусной инфекции COVID-19, разработанной НИЦЭМ имени Гамалеи Минздрава России», — приводит Интерфакс заявление пресс-службы Минздрава России. Ранее сообщалось о начале производства российской вакцины от коронавируса.В источнике
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