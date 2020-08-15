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Первая партия вакцины от коронавируса произведена в России

«Произведена первая партия вакцины от новой коронавирусной инфекции COVID-19, разработанной НИЦЭМ имени Гамалеи Минздрава России», — приводит Интерфакс заявление пресс-службы Минздрава России. Ранее сообщалось о начале производства российской вакцины от коронавируса.В источнике
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RT на русском

Первая партия вакцины от коронавируса произведена в России

RT на русском06:49
ТАСС

В России произвели первую партию вакцины от коронавируса

ТАСС07:18
Коммерсантъ

В России произвели первую партию вакцины от коронавируса

Коммерсантъ06:55
РИА Новости

В России произведена первая партия вакцины от коронавируса

РИА Новости08:23
Известия

Произведена первая партия разработанной в Центре Гамалеи вакцины от COVID-19

Известия07:33
REGNUM

Первая партия вакцины от коронавируса произведена в России

REGNUM07:12
Вести.Ru

Произведена первая партия вакцины НИЦ Гамалеи. Новости на «России 24»

Вести.Ru08:00

Штаб Тихановской объявил о создании совета для передачи власти

Штаб бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской объявил о начале формирования координационного совета, задача которого будет заключаться в том, чтобы выработать механизмы передачи власти, сообщает пресс-служба штаба.
Штаб Тихановской объявил о создании совета для передачи власти
Ведомости08:53
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СБ ООН отклонил резолюцию США по продлению оружейного эмбарго Ирана

Совет безопасности ООН отклонил резолюцию американской стороны о продлении на неопределенный срок эмбарго на поставки оружия Ирану, лишь одна из 15 стран присоединилась к позиции США - Доминиканская Республика.
Газета.Ru02:57
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Украинского священника высадили из автобуса из-за «российской попсы»

«Никогда не мог бы подумать, что за то, что сделал замечание водителю за то, что в автобусе играет российская попса, меня выгнали из автобуса, и я вышел в Калуше в селе Вестовая, оттуда добрался благодаря добрым людям домой», — написал священник.
РБК00:20
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BadComedian выпустил обзор на фильм «Союз Спасения», снятый Первым каналом

Баженов раскритиковал картину за несвязное повествование, огромное количество флешбеков, серьезное искажение исторических фактов (например, фильм сообщает, что император Николай I за 30-летие не казнил никого, кроме декабристов), кинематографические огрехи, а также пропагандистскую (по мнению блогера) составляющую.
Афиша Daily04:53

Смартфоны Huawei могут лишиться обновлений системы

Бан, введённый в прошлом году, запрещает американским компаниям экспортировать технологии Huawei, но временная лицензия разрешала поставщикам ПО из США продолжать отправлять обновления и патчи на устройства китайской компании.
Ferra07:47
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