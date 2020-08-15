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BFM.ru
BFM.ru

Производство российской вакцины от коронавируса стартовало

Минздрав России сообщил о начале производства вакцины от коронавируса, разработанной Центром имени Гамалеи, пишет ТАСС. Вакцину на всю страну должны наработать в течение года, первая партия препарата уже готова. Выпускать лекарство будут три предприятия: «Биннофарм», «Генериум» и «Р-Фарм».В источнике
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Эхо Москвы

Минздрав объявил о начале производства в России вакцины от COVID-19

Эхо Москвы10:35
Вести.Ru

Произведена первая партия вакцины НИЦ Гамалеи. Новости на «России 24»

Вести.Ru08:00
РИА Новости

В России произведена первая партия вакцины от коронавируса

РИА Новости08:23
ТАСС

В России произвели первую партию вакцины от коронавируса

ТАСС07:18
Коммерсантъ

В России произвели первую партию вакцины от коронавируса

Коммерсантъ06:55
REGNUM

Первая партия вакцины от коронавируса произведена в России

REGNUM07:12
RT на русском

В России произведена первая партия вакцины от коронавируса

RT на русском10:15

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Ведомости08:53
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