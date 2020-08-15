Производство российской вакцины от коронавируса стартовало

Минздрав России сообщил о начале производства вакцины от коронавируса, разработанной Центром имени Гамалеи, пишет ТАСС. Вакцину на всю страну должны наработать в течение года, первая партия препарата уже готова. Выпускать лекарство будут три предприятия: «Биннофарм», «Генериум» и «Р-Фарм».