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Минздрав России сообщил о начале производства вакцины от коронавируса, разработанной Центром имени Гамалеи, пишет ТАСС. Вакцину на всю страну должны наработать в течение года, первая партия препарата уже готова. Выпускать лекарство будут три предприятия: «Биннофарм», «Генериум» и «Р-Фарм».В источнике
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