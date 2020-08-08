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Финмаркет
Финмаркет

Производство шампанского в России в июле снизилось почти в 2 раза

Производителям тихих вин в июле удалось сохранить хоть символическую, но положительную динамику, рост составил 0,9%, до 2,9 млн дал. Но по итогам семи месяцев производство снизилось на 4,7%, до 16,7 млн дал. Но наибольшее падение отмечено в сегменте винных напитков.В источнике
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Profibeer.ru

Heineken увеличил в России продажи сидра и сократил продажи пива

Profibeer.ru7 августа в 05:55
ПРАЙМ

В России вдвое упал выпуск шампанского в июле

ПРАЙМвчера в 05:18
Известия

Эксперты сообщили о падении производства шампанского в России вдвое

Известия7 августа в 14:33
Московский Комсомолец

Эксперт спрогнозировал подорожание игристого и вермута в России

Московский Комсомолец7 августа в 14:13
Финмаркет

Производство шампанского в России в июле снизилось почти в 2 раза

Финмаркетвчера в 05:25

Адвокат Ефремова заявил о расхождениях в показаниях свидетелей ДТП

Москва, 7 августа 2020, 14:19 — REGNUM Показания свидетелей автоаварии в центре Москвы, виновником которой стал актёр Михаил Ефремов, которые они давали в ходе следствия, противоречат сказанному ими и во время разбирательства в суде.
REGNUM7 августа в 07:19

Во время беспорядков в Бейруте погиб один полицейский, ранены более 70

Главное управление безопасности Ливана подтвердило гибель одного сотрудника правоохранительных органов во время антиправительственных акций протеста в Бейруте и назвало его имя: в стычках с демонстрантами погиб старший сержант Тауфик аль-Дуайхи.
Комсомольская правда19:13

Банки сообщили о проблемах при передаче данных о должниках коллекторам

С 1 июля россияне, согласно федеральному закону № 377, который вносит изменения в регулирование деятельности по взысканию просроченной задолженности, получили возможность узнавать о передаче своих долгов коллекторам через Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц (Федресурс).
РБКвчера в 03:00
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Дерипаска ответил на слова Авена об экзотичности его претензий к ЦБ

Миллиардер Олег Дерипаска (Forbes в реальном времени оценивает его состояние в $2,9 млрд) не согласился с тем, что его предложения передать ЦБ в подчинение Минфина являются экзотичными, как назвал их председатель совета директоров Альфа-банка Петр Авен.
РБК7 августа в 09:34
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В 2021 году выбор лекарств по федеральной льготе значительно расширится

С 2021 года граждане, имеющие право на федеральную льготу, могут получать в соответствии со стандартами лечения полный перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, утверждаемый распоряжением правительства РФ.
Комиинформвчера в 08:42