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Финмаркет
Финмаркет

Производство шампанского в России в июле снизилось почти в 2 раза

Производителям тихих вин в июле удалось сохранить хоть символическую, но положительную динамику, рост составил 0,9%, до 2,9 млн дал. Но по итогам семи месяцев производство снизилось на 4,7%, до 16,7 млн дал. Но наибольшее падение отмечено в сегменте винных напитков.В источнике
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Производство шампанского в России в июле снизилось почти в 2 раза

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