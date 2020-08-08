Производство шампанского в России в июле снизилось почти в 2 раза

Производителям тихих вин в июле удалось сохранить хоть символическую, но положительную динамику, рост составил 0,9%, до 2,9 млн дал. Но по итогам семи месяцев производство снизилось на 4,7%, до 16,7 млн дал. Но наибольшее падение отмечено в сегменте винных напитков.