Экономика

Вести.RuВести.RuПроизводство в Южной Корее сокращается рекордными темпами

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Объемы производства в Южной Корее упали в апреле самыми быстрыми темпами за более чем 10 лет. Пандемия коронавируса привела к закрытию местных предприятий, зарубежных фабрик, участвующих в цепочках поставок, а также подорвала глобальный спрос на южнокорейскую продукцию.
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