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ПолитРоссия
ПолитРоссия

Производство вакцины «Спутник V» в России идет по плану

Процесс прохождения всех этапов производства отечественной вакцины в России проходит по плану, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Первый в мире препарат от коронавирусной инфекции "Спутник V" разработали сотрудники НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Гамалеи.В источнике
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РИА Новости

Британский эксперт оценил результаты испытаний вакцины «Спутник V»

РИА Новости06:16
RT на русском

Мурашко о сроках поставок вакцины «Спутник V» в больших объёмах

RT на русском04:25
Экономика сегодня

Мурашко заявил о плановом производстве вакцины «Спутник V»

Экономика сегодня03:11
Будущее России. Национальные проекты

Мурашко заявил, что производство вакцины «Спутник V» идет по плану

Будущее России. Национальные проекты03:20
Евразия Daily

Мурашко: Производство вакцины «Спутник V» идет по плану

Евразия Daily03:20
iReactor

Глава Минздрава заявил о плановом производстве вакцины «Спутник V»

iReactor04:24
Народные новости

Мурашко оценил процесс производства вакцины «Спутник V»

Народные новости03:08

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