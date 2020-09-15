Производство вакцины «Спутник V» в России идет по плану
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Процесс прохождения всех этапов производства отечественной вакцины в России проходит по плану, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Первый в мире препарат от коронавирусной инфекции "Спутник V" разработали сотрудники НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Гамалеи.В источнике
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Мурашко заявил, что производство вакцины «Спутник V» идет по плану
Будущее России. Национальные проекты03:20